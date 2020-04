LIVE Cifrele mortilor din SUA urca accelerat. Rusia le-a trimis un avion cu ajutoare

LIVE TEXT

#HappeningNow: Medical supplies sent by Russia 🇷🇺 to the US 🇺🇸 will help local communities and hospitals in their crucial action against the spread of #coronavirus. #Solidarity against #COVID19. pic.twitter.com/qahMukmpZO - Russian Mission UN (@RussiaUN) April 1, 2020

Asa se face ca 357 de cadre medicale sunt diagnosticate pozitiv in spitale din 14 judete si in Capitala, iar zilnic apar informatii noi despre medici si asistente care isi dau demisia sau intra in concedii subit.La nivel mondial, OMS a atras atentia ca decesele s-au dublat intr-o saptamana si ca, inevitabil, in cateva zile, ajungem la un milion de cazuri. Deja a fost depasit pragul de 900.000 de imbolnaviri.- Compania aeriana British Airways va anunta suspendarea a 36.000 de locuri de munca, dupa ce a negociat cu sindicatul Unite mai mult de o saptamana.Acordul prevede ca pana la 80% din echipajele de cabina, personalul de la sol, ingineri si cei care lucreaza in birourile centrale vor avea locurile de munca suspendate, dar niciun angajat nu va fi concediat.- Pianistul jazz Ellis Marsalis Jr., in varsta de 85 de ani, a murit miercuri noapte din cauza unor complicatii pe fondul COVID-19, a anuntat fiul lui, saxofonistul Branford Marsalis.- In doar o luna, coronavirusul a devenit a treia cauza principala de deces in Statele Unite. Doar bolile cardiovasculare (1.774 decese pe zi) si cancerul (1.641 decese pe zi) ucid zilnic mai multe persoane decat coronavirusul. Numarul deceselor in urma coronavirusului l-a depasit pe cel cauzat de Alzheimer, accident vascular cerebral, boli pulmonare cronice si accidente.- Oameni de stiinta australieni au inceput sa testeze doua potentiale vaccinuri impotriva coronavirusului. OMS si-a dat acordul ca vaccinurile, produse de Universitatea Oxford si compania americana Inovio Pharmaceutical, sa fie testate pe animale.- Guvernul ia in calcul sa interzica dreptul de libera practica si prelungirea perioadei de preaviz pentru medicii care demisioneaza. Anuntul a fost facut de premierul Ludovic Orban.- Un bebelus de sase saptamani din statul american Connecticut a murit din cauza infectiei cu coronavirus. In prezent, nu se stie daca bebelusul suferea si de alte boli. Este cea mai tanara persoana care moare din cauza COVID-19.- Un avion incarcat cu ajutor umanitar, trimis de Rusia pentru a sprijini Statele Unite, a aterizat la New York.Ministerul Apararii de la Moscova anuntase ca avionul a decolat spre Statele Unite, "avand la bord masti si echipamente medicale".- Noul coronavirus a ucis 884 de persoane in Statele Unite in ultimele 24 de ore. Aceasta crestere rapida ridica la 4.475 de decese bilantul total. Statele Unite sunt de departe tara cu cel mai mare numar de cazuri inregistrate (213.372), cu 25.200 mai multe intr-o zi.Mossadul, care a fost insarcinat sa asigure echipament medical pentru mai multe tari ale caror nume sunt pastrate secret, pe fondul deficitului mondial, a ajutat la obtinerea a 25.000 de masti respiratorii N95, 20.000 de teste COVID-19, 10 milioane de masti chirurgicale si 700 de combinezoane pentru lucratorii sanitari care efectueaza de obicei testele initiale.- Un grup de experti europeni va lansa in curand o tehnologie destinata smartphone-urilor pentru identificarea persoanelor care au intrat in contact cu oameni infectati cu coronavirus , ceea ce va ajuta autoritatile medicale sa actioneze rapid pentru a stopa raspandirea acestuia.- Germania va extinde, pana la data de 19 aprilie, masurile de distantare sociala. Guvernul va reevalua situatia dupa vacanta de Paste, a declarat cancelarul Angela Merkel.