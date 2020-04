LIVE Cifrele pandemiei urca la cote ametitoare. In Romania, s-a terminat scandalul Luminii

Harta epidemiei din Romania TM AR BH SM SJ MM BN CJ HD AB CS MH GJ DJ OT VL SB MS SV BT IS NT HR BC VS GL VN CV BV PH AG DB TR GR IF BZ BR IL CL CT TL B

Romania a ajuns la 7.216 cazuri, dintre care 372 s-au dovedit pana acum mortale.Romaneste, am avut parte de un mega-scandal in Saptamana Mare. Dar macar am evitat la mustata o explozie de imbolnaviri preconizata de medici, gratie unui acord MAI-BOR care ar fi scos oamenii din casa in ajun de Paste si i-ar fi pus pe politisti sa distribuie lumina de Inviere. Ministrul Vela a revenit asupra deciziei si cuvantul de ordine ramana "Stati acasa!", asa cum ne-a tot zis presedintele Iohannis.Cifrele care vin din America sunt ametitoare: 2.569 de morti in 24h. Iar in Rusia bilantul cazurilor a crescut cu 800% in doua saptamani.In schimb, a aparut si prima companie aeriana care face teste rapide pe aeroport tuturor pasagerilor inainte de imbarcare si le da certificate COVID-free.- Seful DSU, Raed Arafat, a avertizat, joi dimineata, ca"Populatia trebuie sa inteleaga ca trebuie sa avem masuri in continuare, sa respecte masurile de igiena, de protectie, sa nu primeasca vizitatori in casa, sa nu mearga la persoanele dragi in vizita de Paste si daca trebuie sa duca mancare, sa lase la usa.Cateva minute poate insemna sfarsitul acelei persoane daca este in varsta", a declarat Arafat la Digi 24.- Un veteran de razboi din Marea Britanie in varsta de 99 de ani, care si-a propus sa parcurga de 100 de ori lungimea gradinii sale pentru a colecta bani in beneficiul angajatilor Serviciului National de Sanatate (NHS), a reusit sa stranga 12 milioane de lire.- Un roman de 24 de ani este prima persoana pusa sub acuzare in Irlanda pentru incalcarea restrictiilor de circulatie introduse de guvern in incercarea de a opri raspandirea noului coronavirus, potrivit presei locale - Italia isi pune sperantele intr-un tratament realizat prin folosirea plasmei sanguine a supravietuitorilor Covid-19 la cei infectati acum si aflati in spitale. Practic, persoanele care se recupereaza dupa infectie sau care au fost testate pozitiv, dar nu au avut niciodata simptome, dezvolta anticorpi in plasma sanguina. Acesti anticorpi pot fi transferati la o alta victima si ar putea ajuta la neutralizarea virusului.- Jon Bon Jovi a compus o noua piesa avand drept subiect criza coronavirusului, care va lansa integral noua melodie saptamanile urmatoare in cadrul unui concert umanitar online, aceasta urmand sa apara si pe noul album al trupei.- OMS a lansat un serviciu chatbot prin Facebook Messenger pentru combaterea dezinformarii in legatura cu noul coronavirus, a anuntat agentia Natiunilor Unite pentru Sanatate. Chatbot-ul, sau robot conversational, este o extensie a serviciului Health Alert al organizatiei si va oferi informatii rapide si precise despre COVID-19.- Peste 90% dintre cazurile simptomatice de COVID-19 sunt detectate in Australia, sustin autoritatile, care au anuntat joi ca restrictiile de mobilitate a populatiei raman in vigoare inca patru saptamani.- Un bebelus de doar 29 de zile a murit de COVID in Filipine, fiind cea mai tanara victima de pana acum a acestei boli, arata Phil Star Global - Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a estimat ca impotriva COVID-19 un vaccin sigur si eficient ar putea fi singurul instrument care ar permite revenirea lumii la un sentiment de "normalitate", exprimandu-si speranta ca acesta sa fie creat pana la sfarsitul anului.Un astfel de vaccin "ar salva milioane de vieti si nenumarate miliarde de dolari", a adaugat Guterres. Trebuie sa fie "universal" si "sa ajute la controlul pandemiei", a mai precizat el.- Mai mult de 70 de cazuri de infectare cu COVID-19 au fost inregistrate in Insulele Galapagos ale Ecuadorului, majoritatea bolnavilor gasindu-se la bordul unui vas turistic.- O asistenta medicala de 28 de ani, din Marea Britanie, a murit dupa ce a fost infectata cu noul coronavirus. Copilul ei a fost adus pe lume prin cezariana, iar medicii spun ca se simte bine.- Documente interne obtinute de Associated Press si estimari ale expertilor bazate pe date retrospective arata ca autoritatile chineze au ascuns timp de sase zile pericolul reprezentat de noul coronavirus si au organizat in Wuhan, epicentrul pandemiei, un banchet pentru zeci de mii de oameni. Un culegator roman de sparanghel a murit in Germania de COVID-19 . Decesul s-a produs sambata, iar informatia a aparut ieri in presa germana, fiind ulterior confirmata de MAE de la Bucuresti.- Statele Unite au inregistrat, miercuri, un nou record de 2.569 de noi decese in 24 de ore ca urmare a imbolnavirii cu noul coronavirus, cel mai ridicat bilant inregistrat de o tara, conform datelor anuntate de Universitatea Johns Hopkins.- Presedintele Donald Trump a declarat ca Statele Unite au "depasit varful" imbolnavirilor cu noul coronavirus, adaugand ca aceste "progrese incurajatoare" i-ar permite sa prezinte joi liniile directoare vizand redeschiderea economiei.- In Rusia numarul contaminarilor a crescut miercuri cu peste 3.300, un record zilnic pe plan national, ajungand la un total de 24.500 de cazuri, dupa doua saptamani de crestere exponentiala. Astfel, numarul de cazuri de COVID-19 a crescut cu aproximativ 800%, fata de cel de la inceputul lunii.- Compania aeriana Emirates a inceput sa testeze pasagerii de coronavirus , inainte de imbarcare. Pasagerii din zborul de miercuri catre Tunisia au fost supusi unui test rapid de sange inainte de a pleca din Dubai. Rezultatele au fost disponibile in 10 minute.