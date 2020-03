LIVE Coronavirus: 97 de cazuri confirmate in Romania. In Bucuresti sunt cele mai multe

LIVE TEXT

Foto: GIMBE

Ziare.

com

Pana acum, au fost confirmate, in Romania, 97 de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Astfel, ne apropiem de scenariul 3, valabil pentru inregistrarea a 101 pana la 2.000 de cazuri.In acest scenariu se mareste capacitatea de raspuns la coronavirus si se incepe un triaj la fiecare spital: vor fi prioritizate cazurile din pandemie si vor fi amanate cele care nu sunt urgente medicale. Toate spitalele de boli infectioase nu vor mai trata decat pentru Covid-19, bolnavii cu alte afectiuni fiind transferati catre alte centre medicale.In lume, tot mai multe tari declara stare de urgenta, inclusiv SUA. Numarul imbolnavirilor creste peste tot, iar in Italia situatia este critica dupa o noua zi cu sute de morti, astfel ca bilantul negru in Peninsula se apropie de 1.300. Spitalele au fost deja de mult timp coplesite de numarul de pacienti, dar si morgile.In Romania, doi dintre pacienti sunt la terapie intensiva si starea lor de sanatate este grava. Pana in prezent, sase persoane au fost declarate vindecate, in tara noastra.Totodata, premierul si membrii Guvernului au fost testati si rezultatul a fost negativ, insa raman in izolare pentru cele 14 zile.- Liderul USR Iasi Cosette Chichirau a anuntat, pe Facebook, ca nu a facut testul pentru coronavirus."Testul pe care nu l-am consumat astazi va fi folosit mai bine pentru cineva care chiar are nevoie. Sunt cadre medicale care asteapta sa-si faca acest test, sunt contacti directi ai unor pacienti confirmati, sunt oameni care stau in carantina de cateva zile. Testele si capacitatea de testare sunt oricum reduse in Romania. Cred ca resursele trebuie folosite rational si nu risipite", a scris ea pe reteaua sociala.- Dan Tudorache, primarul Sectorului 1, anunta ca un al treilea centru de carantina din sector este operational, acesta avand o capacitate de 70 de locuri.- Ministerul Sanatatii anunta ca toti pacientii din Romania diagnosticati cu Covid-19 prezinta o stare generala buna, cu exceptia barbatului internat la spitalul Victor Babes, care a prezentat complicatii, dar a carui stare este ameliorata.Situatia pe judete/municipiul Bucuresti a cetatenilor infectati cu coronavirus:Timis (11),Hunedoara (11),Constanta (5),Iasi (5),Caras-Severin (4),Covasna (4),Dolj (3),Brasov (2),Mehedinti (2),Mures (2),Gorj (2),Cluj (2),Neamt (2),Olt (2),Bacau (1),Bihor (1),Buzau (1),Galati (1),Maramures (1),Prahova (1),Suceava (1),Vrancea (1),Ilfov (1)."Pe teritoriul Romaniei, in carantina institutionalizata sunt 2.372 de persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID - 19 (coronavirus). Alte 14.049 persoane sunt in izolare la domiciliu si sub monitorizare medicala", mai anunta MS.- Consiliul de Administratie al Assicurazioni Generali a aprobat crearea unui Fond International Extraordinar de pana la 100 de milioane de euro dedicat luptei impotriva situatiilor de urgenta Covid-19 la nivel international. Fondul va ajuta in prima instanta Italia, dar va fi disponibil si in alte tari in care Generali activeaza, scrie News.ro.- Mai multi angajati ai Complexului Energetic Oltenia, care au fost plecati in strainatate sau au avut contact cu persoane venite din zone considerate de risc, au fost trimisi sa se autoizoleze, a anuntat compania, care precizeaza ca decizia a fost luata pentru a se reduce riscul de contaminare.- ISU Arad anunta ca a operationalizat, sambata dimineata, Postul Medical Avansat in curtea Spitalului Clinic Judetean din Arad. Acesta va fi folosit pentru tirajul epidemiologic, daca situatia o va impune.- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Sibiu a solicitat celor de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) un cort de triere care sa fie amplasat in curte, langa Unitatea de Primiri Urgente, a declarat sambata, pentru Agerpres, directorul Cornel Benchea.Potrivit sursei citate, daca va fi nevoie, o parte dintre pacientii de la Judetean vor fi transferati la Spitalul Militar si CFR din municipiul Sibiu.- Guvernul saudit a anuntat sambata ca va suspenda toate zborurile internationale incepand de duminica si timp de doua saptamani in cadrul luptei impotriva raspandirii noului coronavirus in aceasta tara, care a inregistrat 86 de cazuri de contagiere, scrie Agerpres.- Femeia care a nascut vineri in carantina, la un centru din Craiova, nu are coronavirus. Conform Mediafax, ea a ajuns din Italia in data de 11 martie si a fost dusa direct intr-un centru de carantina din Craiova.- Intr-un gest fara precedent, regina Elizabeth a II-a si-a anulat angajamentele publice pentru prima data in cei 68 de ani de domnie, din cauza pandemiei de coronavirus, scrie The Guardian, citat de Mediafax. Astfel, doua evenimente publice programate luna aceasta au fost anulate si altele urmeaza sa fie analizate.- Politistii din Lugoj, judetul Timis, au facut dosar penal pe numele unei femei din Gorj care voia sa ajunga acasa cu autocarul fara sa spuna ca vine din Italia.- Toti pacientii internati in Spitalul de Pneumologie si TBC din municipiul Arad sunt in curs de mutare in alte unitati medicale, pentru ca imobilul sa fie in totalitate disponibil pentru eventualele persoanele diagnosticate cu noul coronavirus, noteaza Agerpres.- Mauritania a detectat vineri primul caz de contagiere pe teritoriul sau cu noul coronavirus la un cetatean venit din Europa, potrivit Ministerului Sanatatii citat de EFE.- Bucurestiul este orasul cu cele mai multe cazuri confirmate de coronavirus. In Romania sunt 18 judete in care nu exista niciun caz de infectie cu noul coronavirus. In Bucuresti sunt 31 de cazuri, scrie Mediafax.- Medicul presedintelui american Donald Trump, Sean Conley, transmite, intr-o scrisoare, ca liderul de la Casa Alba nu va fi testat pentru Covid-19, in ciuda faptului ca a intrat in contact cu doi oficiali brazilieni la Mar-a-Lago saptamana trecuta, care de atunci au fost testati pozitiv pentru virus.In document se afirma ca interactiunile lui Trump au fost clasificate ca avand un "risc scazut de transmitere", conform Agerpres.- Ionel Danca, seful Cancelariei prim-ministrului, anunta ca in cazul sau testul de coronavirus a avut rezultate negative.Cei care am participat la reuniunea politica unde a fost prezent senatorul diagnosticat pozitiv am intrat in autoizolare si continuam sa ne coordonam actiunile guvernamentale prin comunicatii speciale si mijloace electronice", a scris Danca pe Facebook, sambata dimineata.- Inca doua cazuri de coronavirus au fost confirmate la noi in tara, unul in Bucuresti, altul in judetul Dolj.Este vorba despre o femeie de 47 de ani din Bucuresti, contact direct al cazului 45. Pacienta este asimptomatica si se afla in autoizolare la domiciliu.Al doilea caz a fost depistat in judetul Dolj, fiind vorba despre un barbat de 39 de ani, care s-a intors din orasul italian Brescia. El s-a aflat in autoizolare pana pe 12 martie, cand s-a internat la Spitalul de boli infectioase din Craiova cu simptome specifice.- Camera Reprezentantilor Statelor Unite a aprobat sambata in zori cu o larga majoritate un pachet de masuri pentru a atenua impactul coronavirusului asupra economiei tarii.Intre altele, textul ofera "depistare gratuita pentru orice persoana avand nevoie sa fie testata, inclusiv pentru cei care nu au asigurare", precum si un concediu medical "de urgenta", cu "doua saptamani si pana la trei luni de concediu din motive familiale sau medicale".- Apple a anuntat vineri ca va organiza conferinta sa anuala pentru dezvoltatori in luna iunie, iar aceasta va avea loc exclusiv online, din cauza "situatiei actuale de sanatate", relateaza Reuters.- Peste 6.000 de persoane au semnat, in noaptea de vineri spre sambata, o petitie online initiata de Comunitatea Declic prin care cer parlamentarilor sa nu iroseasca testele de coronavirus la investirea noului Guvern.- Mai multe tari din America Latina, intre care Bolivia, Venezuela, Paraguay si Peru, au suspendat legaturile cu Europa, in incercarea de a opri raspandirea COVID-19, potrivit The Guardian, publicatie citata de News.ro.- Filosoful Mihai Sora are un indemn pentru toti romanii, in aceste zile marcate de pandemia de coronavirus: "Stati in casa, daca va pasa!"."Buna dimineata, copii!Stati in casa, daca va pasa!(Cine ar fi crezut ca vom ajunge la asemenea indemnuri?)", a scris, intre altele, Mihai Sora pe contul sau de Facebook.- Strazile si trotuarele din Floresti, judetul Cluj, cea mai mare comuna din tara, sunt spalate cu o solutie ce contine dezinfectant pe baza de clor, ca masura de prevenire a raspandirii coronavirusului, a anuntat, sambata, primarul comunei Floresti, Horia Sulea. Zecile de borseni blocati in Italia , dupa ce hotelurile la care lucrau s-au inchis, nu pot fi adusi acasa cu autocare, a precizat primarul comunei Borsa, judetul Maramures, Sorin Timis. Acestia vor primi cazare si masa cu ajutorul consulatelor.- Doi studenti iranieni infectati cu noul coronavirus Covid-19 au fost expulzati din Ungaria si Uniunea Europeana pentru nerespectarea ordinului de carantina spitaliceasca, a anuntat vineri Ministerul de Interne, citat de Agerpres.- Rata mortalitatii in Italia, din cauza pandemiei de coronavirus, a trecut de 7%, fiind cu mult mai mare decat in alte tari afectate de noul virus.- Fostul presedinte Traian Basescu scrie si el ca, de mai bine de o luna, trebuia declarata starea de urgenta in tara noastra.- Fondul Monetar International (FMI) a recomandat vineri tuturor angajatilor sai din Washington sa lucreze de acasa, dupa ce un angajat de la sediul central al institutiei a fost diagnosticat cu Covid-19, boala provocata de coronavirus, scrie News.ro- Deputatul USR Stelian Ion scrie, pe Facebook, ca presedintele Klaus Iohannis trebuie sa declare starea de urgenta, in contextul pandemiei de coronavirus."Autoritatile bajbaie si trebuie ajutate. Cu autoritate, cu bani, cu reguli clare si ferme. Orice ezitare ne va costa scump. Toate resursele financiare trebuie dirijate inspre gestionarea situatiei de criza", subliniaza el pe reteaua sociala.- Si Rusia a anuntat vineri ca va reduce numarul legaturilor aeriene cu Uniunea Europeana incepand de luni, pentru a reduce raspandirea pandemiei cauzate de noul coronavirus- Si Polonia a decis sa-si inchida frontierele calatorilor straini pentru a stopa raspandirea coronavirusului, a anuntat vineri seara premierul Mateusz Morawiecki.- Un copil nou nascut din Londra este cel mai tanar pacient cu coronavirus din lume, transmite Sky News, citat de Mediafax.Mama copilului a ajuns la spital, fiind suspecta de pneumonie, cu putin timp inainte de nastere. La scurt timp dupa ce a adus copilul pe lume, femeia a fost testata pozitiv pentru noul coronavirus. Copilul a fost diagnosticat si el cu COVID-19 si este tratat la North Middlesex Hospital.- China a anuntat sambata 11 noi contaminari cu noul coronavirus, dar pentru prima data de la declansarea pandemiei cele mai multe sunt persoane care au venit din strainatate, scrie Agerpres.- Noua Zeelanda si-a anulat omagiul national in memoria victimelor atacului a doua moschei din Christchurch, petrecut in urma cu un an, din cauza temerilor legate de coronavirus, a anuntat sambata premierul Jacinda Ardern- Presedintele Ciprului, Nicos Anastasiades, a anuntat vineri ca, din cauza epidemiei de coronavirus, dispune inchiderea pentru doua saptamani a frontierelor tarii tuturor strainilor care nu sunt rezidenti, studenti sau angajati pe insula mediteraneana."Intrarea (pe teritoriul tarii) este interzisa pentru doua saptamani oricarui cetatean care nu este nici cipriot, nici rezident", cu incepere de la 15 martie, a spus el in timpul unei declaratii televizate, potrivit Agerpres.- Presedintele Donald Trump a anuntat suspendarea cu incepere de miezul noptii de vineri spre sambata (04.00 GMT) a croazierelor cu plecare din Statele Unite pentru a lupta impotriva raspandirii coronavirusului- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat vineri ca vor fi suspendate toate zborurile de pasageri, timp de 2 saptamani."Peste trei zile, vom suspenda zborurile de pasageri" timp de cel putin doua saptamani, a declarat seful statului intr-un discurs adresat natiunii, dat publicitatii pe Facebook, conform Agerpres.- Vineri noapte au mai fost confirmate inca 5 cazuri de coronavirus la noi in tara. Astfel, bilantul imbolnavirilor ajunge la 95.