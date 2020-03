LIVE Romania a intrat in stare de urgenta. Dosar penal pentru senatorul Chitac, care a bagat in izolare Guvernul, Parlamentul si PNL

Harta epidemiei din Romania TM AR BH SM SJ MM BN CJ HD AB CS MH GJ DJ OT VL SB MS SV BT IS NT HR BC VS GL VN CV BV PH AG DB TR GR IF BZ BR IL CL CT TL B

Daca se va ajunge la o agravare a situatiei, vor fi posibile si masuri ce limiteaza anumite drepturi cetatenesti, insa la acest moment nu ne aflam in acest scenariu.Numarul de persoane diagnosticate pozitiv a ajuns la 158 luni dimineata. De astazi, autoritatile comunica informatiile despre cazurile noi doar de doua ori pe zi, la ora 10:00 si la ora 18:00.La nivel global, bilantul pandemiei de coronavirus a ajuns la 162.000 de persoane infectate si la peste 6.000 de decese.- Decretul semnat, luni, de presedintele Klaus Iohannis prin care se instituie starea de urgenta pe intreg teritoriul Romaniei timp de 30 de zile prevede ca Guvernul efectueaza, in regim de urgenta, rectificarea bugetara , in vederea asigurarii resurselor financiare necesare.- Senatorii si deputatii vor putea vota, in sedintele reunite ale celor doua Camere, printr-o aplicatie realizata de departamentele de specialitate din cele doua camere, iar sedintele vor fi transmise live pe site-ul Camerei Deputatilor- In Oradea Administratia Domeniului Public (ADP) a recomandat participantilor la slujbele de inmormantare din Cimitirul Municipal Rulikowski sa nu mai aduca coroane de flori, care pot fi o posibila sursa de raspandire a COVID 19. Totodata, s-a transmis ca la slujbele din cimitir ar trebui sa participe doar membrii familiei si rudele apropiate.- Parchetul General s-a autosesizat in cazul senatorului Vergil Chitac. Pe numele acestuia a fost deschis un dosar penal privind zadarnicirea combaterii bolilor dupa ce s-a intalnit cu mai multe persoane desi a luat contact cu un caz confirmat de infectare cu COVID-19.Dosarul a fost deschis in rem, avand in vedere ca la acest moment senatorul nu poate fi audiat. De altfel, Chitac a fost in aceasta dimineata transferat la sectia de Terapie Intensiva.- Decretul privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei a fost publicat, luni dupa-amiaza, in Monitorul Oficial. Partidele deja anunta ca il vor vota in Parlament.- CCR anunta ca amana termenele de judecata din luna martie pentru luna aprilie.- Traficul pe Aeroportului International "Avram Iancu" din Cluj s-a redus cu aproape 50% din cauza crizei coronavirusului, fiind inregistrate 40 de decolari/aterizari pe zi fata de 80-90 cate erau inainte, dar nu se pune problema reducerii de personal sau a somajului tehnic, anunta conducerea aeroportului.- Iata cate teste s-au facut in Romania de la inceputul epidemiei.- Tranzactionarile au fost oprite automat luni pentru 15 minute pe bursa din New York dupa ce indicele S&P a scazut cu 8%, iar Dow Jones a pierdut 9,7 puncte.- Experti in epidemiologie, citati de presa de specialitate din Marea Britanie, prezinta cifre cu adevarat infricosatoare in privinta potentialilor purtatori ai coronavirusului. Ei noteaza ca pentru fiecare mort de COVID-19 ar putea exista circa 400 de imbolnaviti.Circa 723.000 de purtatori ai virusului COVID-19 ar putea exista doar in Italia, daca calculele facute de specialisti sunt corecte.- Trupa Guns N' Roses a concertat in Mexic pentru peste 70.000 de oameni, in ciuda pandemiei. Organizatorii festivalului Vive Latino nu au anulat evenimentul, pentru ca Mexicul este inca in faza 1 a pandemiei.- In SUA, peste 450 de lideri din afaceri, investitori si persoane publice au semnat o scrisoare deschisa in care se angajeaza sa faca tot posibilul pentru a stopa raspandirea pandemiei.Scrisoarea spune ca liderii de afaceri pot incetini ritmul in care focarul de coronavirus se raspandeste in toata tara si solicita semnatarilor sa intreprinda o serie de actiuni, inclusiv sa lase angajatii sa lucreze de acasa.incepand cu ora 16:00.incepand de luni, cu o zi inainte de St. Patrick's Day (Ziua Sfantului Patrick). Irlanda a confirmat pana acum 169 de infectii cu noul tip de coronavirus, iar 45 de cazuri au fost confirmate in Irlanda de Nord.- Compania aeriana austriaca Austrian Airlines (AUA), filiala a grupului german Lufthansa, a anuntat luni ca isi va suspenda, temporar, toate zborurile regulate incepand din noaptea de miercuri spre joi si pana la data de 28 martie.- Dupa ce mai multi politicieni au fost confirmati pozitiv cu coronavirus, PSD, USR si PMP au cazut de acord ca amanarea alegerilor locale ar proteja atat cetatenii, cat si pe ei de gripa chinezeasca, avand in vedere ca o campanie electorala presupune contact cu cetatenii, fapt care ar reprezenta un pericol.- Arhiepiscopia Ortodoxa a Clujului si Mitropolia Iasului ofera, gratuit, hrana batranilor si bolnavilor aflati in izolare acasa si pun la dispozitie spatii de carantina in centre si manastiri., a anuntat primarul Bill de Blasio, care a mai cerut ca restaurantele, barurile si cafenele sa vanda mancarea numai in regim de livrare sau ridicare de marti., inchizand toate zonele de agrement si restrictionand activitatile restaurantelor si ale cafenelelor. Mesajul autoritatilor pentru cetateni a fost simplu:, a recomandat acesta, in timp ce anunta decretarea starii de urgenta.Scolile din Germania au fost inchise incepand de luni, in timp ce capitala Berlin a inchis in weekend toate cluburile, barurile si centrele de fitness. Adunarile mari la nivel national sunt interzise. De asemenea, Germania a anuntat luni inchiderea granitelor cu Franta, Austria si Elvetia, cu exceptia traficului comercial.- CEC Bank a amanat pentru 30 de zile plata ratelor la creditele acordate persoanelor fizice. Astfel, clientii persoane fizice vor putea sa-si plateasca ratele oricand, in termen de maximum 30 de zile de la scadenta. Pentru perioada de amanare de 30 de zile, nu se vor aplica penalitati, iar clientii nu vor fi raportati la Biroul de Credit. Potrivit bancii, durata contractului va ramane neschimbata, deci nu va fi necesara semnarea unor acte aditionale.- Sunt amanate pe termen nedeterminat si evenimente ce ar fi trebuit sa aiba loc la finalul lunii aprilie. Bucharest Fashion Film Festival, care era programata pentru 23 - 26 aprilie, a facut azi anuntul amanarii.- Incep sa fie anulate targurile de Paste. Printre primii care au anuntat sunt cei de la Oradea. Targul urma sa se desfasoare intre 10 si 20 aprilie., unde isi au sediul numeroase organizatii internationale, inclusiv sediul european al ONU, a decretat luni stare de urgenta din cauza pandemiei de coronavirus si- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, olandezul Frans Timmermans, a intrat in izolare autoimpusa dupa ce a participat la o reuniune cu secretarul de stat francez Brune Poirson, testata pozitiv cu noul coronavirus.Brune Poirson, in varsta de 38 de ani, este al doilea caz de contaminare confirmat printre membrii guvernului francez, dupa ministrul culturii, Franck Riester.- Urmeaza ca decretul sa fie publicat in Monitorul Oficial si atunci vom afla exact detaliile, declaratia presedintelui Iohannis fiind destul de vaga. Apoi, Parlamentul are 5 zile la dispozitie sa se reuneasca pentru votul de aprobare. Decretul este insa in vigoare din momentul publicarii in MOf si oricum presedintele Camerei Deputatilor Marcel Ciolacu a spus ca personal el crede ca Legislativul va fi favorabil masurilor.- Presedintele Klaus Iohannis anunta masurile ce pot fi luate in timpul starii de urgenta.Printre masurile anuntate de seful statului se numara: inchiderea scolilor si universitatilor, gratuitatea tratamentului pacientilor cu coronavirus, facilitati de depunere online a cererilor pentru acordarea de beneficii sociale, instantele vor judeca doar cazurile de urgenta deosebita, se pot face angajari fara concurs in sanatate.Totodata,, vor fi plafonate preturilor la medicamente, alimente de stricta necesitate, energie, gaze, apa, carburanti. Poate fi interzisa circulatia rutiera, maritima, aeriana sau fluviala pe anumite rute. Se pot rechizitiona stocuri de echipamente medicale si medicamente.- Premierul norvegian Erna Solberg a avut o conferinta speciala in care li s-a adresat copiilor, spunandu-le ca este ok daca sunt speriati in aceasta perioada si le-a dat asigurari ca, desi situatia este speciala si scolile lor sunt inchise, totul va fi bine in final. Ea le-a dat asigurari si micutilor ai caror parinti sunt infectati."Sunt niste zile speciale... multi copii considera ca este infricosator. Este OK sa fii speriat cand atat de multe lucruri se petrec simultan. Chiar daca scoala voastra a fost contaminata, va fi bine pentru aproape toata lumea. La fel si pentru mami si tati, daca si ei sunt infectati", a spus ea, alaturi de ministrii pentru educatie si pentru familie si copii, care au raspuns intrebarilor celor mici."Pot organiza o petrecere de ziua mea?", "imi pot vizita bunicii dupa ce am fost la cumparaturi?" sau "ce pot face pentru a ajuta?" s-au numarat printre intrebarile adresate de copii. "Prin faptul ca stati acasa ajutati alti oameni sa nu se contamineze si sa se imbolnaveasca. Este foarte important pentru cei care sufera deja de alte boli sau pentru cei foarte batrani", le-a spus Solberg copiilor.- Actiunile si dolarul sunt in scadere la nivel mondial, iar in Europa declinul indicilor este de circa 8%. Si leul romanesc a inregistrat cel mai slab curs fata de moneda europeana , un euro fiind cotat la 4,8242 de lei/unitate.- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Nelu Tataru a anuntat, la Libertatea.ro , ca multe firme au aratat o solidaritate neasteptata si ajuta in aceasta criza. De exemplu, McDonald's va duce mancare la mii de oameni in carantina, Kaufland a donat 73.000 de masti personalului medical, Hilton a oferit cazare iar eMag masti.- Ministrul de Finante a anuntat ca Fiscul va suspenda sau va amana aplicarea executarilor silite, mai putin in cazul sumelor provenite din hotararile judecatoresti pronuntate in materie penala. Sunt suspendate si controalele fiscale, cu exceptia verificarilor ce pot fi efectuate de la distanta, precum si a cazurilor de evaziune fiscala, acolo unde sunt indicii in acest sens.Tot suspendate vor fi si actiunilor antifrauda privind Filtru II si a activitatilor specifice din Punctele de Trecere a Frontierei cu Ungaria si Bulgaria.In schimb, se va aplica un nou mecansim de rambursare a TVA, care sa permita mai rapid deconturile.- Au aparut tot mai multe initiative legate de lupta impotriva coronavirusului, de la platforme ce permit gratuit plati online, la cele pentru elevii care nu merg la scoala in aceasta perioada.- Grupul de Comunicare Strategica a transmis o noua informare in care prezinta situatia stocurilor de teste pentru diagosticare. La nivel national exista 1.524 de teste pentru diagnosticare moleculara (Real Time PCR), in cele 7 centre de boli infectioase care au capacitate de diagnostic si testare din Bucuresti (2 unitati sanitare), Cluj Napoca, Iasi, Timisoara, Constanta si Craiova.Centrelor de testare din Capitala li se adauga si Laboratorul de referinta acreditat OMS al Institutului National de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino", care contribuie, alaturi de unitatile sanitare, la cresterea capacitatii de diagnosticare cu dotarile existente.La acestea se adauga 10.000 de teste pentru diagnosticare moleculara si alte 40.000 de teste rapide achizitionate de catre Compania Unifarm SA si care sunt distribuite saptamana aceasta catre unitatile sanitare, pe baza de comanda.- Radu Moldovan, presedinte CJ Bistrita-Nasaud, anunta ca in acest judet intarzie rezultatele testelor pentru Covid-19."Avem 93 de probe fara rezultat (...) Avem oameni cu simptome internati la infectioase, ale caror rezultate nu le-am primit. Nu se poate declansa ancheta epidemiologica, nestiind daca e pozitiv sau nu, el este tratat simptomatic pentru cum se manifesta (...)Nu am mai primit nimic, sunt probe trimise si de 5 zile. Am aflat cu stupoare ca in majoritatea judetelor in cadrul serviciilor in care functioneaza laboratoare de analize la DSP-uri exista aparatura real-time, specialisti care stiu sa lucreze, asteapta doar solicitarea de la autoritati si kiturile (...)Nu numai la noi, in foarte multe judete din tara. In momentul de fata se lucreaza doar cu un aparate pe regiune, deci 8 aparate. Ateapta la rand sute sau mii de probe (...) Avem centre de carantina in care, din pacate, cetatenii nu respecta izolarea, se intalnesc in curte, pe holuri. Neavand rezultatele, exista riscul ca o persoana sa infecteze mai multe persoane acolo, in carantina (...) Prefectii sunt cei care conduc aceste grupuri, comandamentele pentru situatii speciale de urgenta", a spus seful CJ Bistrita-Nasaud.. Numarul total al cazurilor de infectie cu noul coronavirus a urcat luni la 8.744, dintre care aproape 1.000 in ultimele 24 de ore, a anuntat Fernando Simon, seful Centrului national de alerta sanitara. Numarul deceselor cauzate de epidemia COVID-19 a ajuns la 297.- Strazile din Teheran sunt dezinfectate de voluntari substante specifice si cu flacari, pe masura ce sistemul sanitar din tara se apropie de capacitatea maxima. Iranul a inregistrat 113 morti si 1.209 noi bolnavi in ultimele 24 de ore.- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca se asteapta ca miercuri sau joi se va da votul pe decretul de instaurare a starii de urgenta. Ciolacu a adaugat ca parlamentarii pot aduce modificari si ca doar in cazul in care decretul va fi respins la vot se va intoarce la presedinte, insa a subliniat ca nu crede ca exista o astfel de posibilitate.- Singura izoleta din dotarea ISU Neamt este nefunctionala, aceasta neputand fi folosita la transportul persoanelor depistate pozitiv cu COVID-19, potrivit informatiilor furnizate, luni, intr-o conferinta de presa, de loctiitorul inspectorului sef al ISU Neamt, colonelul Catalin Leonte.- Spitalului Clinic de Pediatrie din Sibiu isi trimite marti, la Institutul National de Boli Infectioase "Matei Bals" din Bucuresti, un angajat ca sa invete cum se fac testele de coronavirus, in conditiile in care unitatea medicala este posibil sa poata face aceste testari din luna aprilie.- Restaurantele si localurile din Bucuresti sunt majoritatea inchise sau goale din cauza pandemiei de COVID-19 care ii face pe oameni sa stea in casa. Proprietarii fac apel catre clienti sa apeleze la serviciile de comanda online pentru a-i ajuta sa treaca peste aceasta perioada dificila.- Centrul pentru Inovatie in Medicina si RaportuldeGarda.ro au publicat o simulare despre posibila evolutie a pandemiei de coronavirus in Romania si momentul in care ne-am putea confrunta cu impactul maxim al acesteia in tara.In scenariul ideal, varful este estimat in perioda 1-20 mai 2020. In scenariul mediu, varful ar putea fi in perioada 1-20 iulie 2020 iar scenariul de risc maxim, cand masurile nu dau rezultate si sistemul de sanatate este depasit, potentialul varf ar putea fi in perioada 1-20 iunie 2020.- Intr-un interviu pentru, dr. Bogdan Tanase, presedintele Aliantei Medicilor din Romania, a aratat ca spitalele intra in aceasta criza de pe o pozitie de avarie pe care au functionat luna de luna, iar acum multe dintre materialele necesare sunt foarte greu de procurat. In plus, nu au fost facute niciun fel de simulari pentru momentul in care se va ajunge la multe cazuri spitalizate.Medicul Bogdan Tanase considera ca ne aflam in fata unei boli de o proportie fara precedent: "O boala cu contagiozitatea si raspandirea acesteaia nu am intalnit. Din experienta noastra medicala, a mea, a colegilor de generatie nu am intalnit o asemenea epidemie".- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a declarat, luni, la Digi24, ca in Bucuresti mai sunt disponibile 210 locuri pentru persoane aflate in carantina, iar 380 de locuri sunt ocupate. Acesta spune ca Primaria are in permanenta 200 de locuri "tampon", pentru a nu fi depasita de situatie., a anuntat premierul Ungariei, Viktor Orban, intr-un discurs tinut in fata Parlamentului de la Budapesta."Trebuie luate noi decizii deoarece, pana cand vom avea un vaccin, acestea sunt singura noastra sansa de a reduce raspandirea virusului", a spus Orban.- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, spune ca- Fiica senatorului Vergil Chitac, cel care a fost depistat pozitiv si din cauza caruia au intrat in izolare, premierul, Guvernul, conducerea PNL si multi dintre parlamentari, anunta ca el a fost transferat la terapie intensiva. Amintim ca el a fost dus la spitalul de boli infectioase din Constanta vineri, fara nicio masura de protectie, desi se stia ca este infectat.- Jucatorul lui Juventus, Leonardo Bonucci, a donat 120.000 de euro unui spital din Torino, pentru combaterea coronavirusului.- WhatsApp este aplicatia cu cea mai mare crestere in Italia in ultima luna. De la impunerea carantinei, utilizarea aplicatiei care permite apeluri audio, video, dar si transmiterea de mesaje scrise, a crescut cu 20%. Italia are peste 25.000 de imbolnaviti, dintre care peste 3.000+ in stare grava, si aproape 2.000 de morti din cauza coronavirusului. Este a doua cea mai afectata tara din lume, dupa China. Aflati in carantina, italienii corespondeaza pe WhatsApp si canta de la balcoane.- Franta a insistat sa tina alegerile locale, insa cetatenii au stat departe de urne, pe fondul pandemiei de coronavirus. A fost inregistrat un absenteism-record estimat la 53,5-56% - in primul tur al municipalelor.- Presedintele Klaus Iohannis va iesi la ora 15:00 sa anunte ce contine decretul privind instaurarea starii de urgenta.- Traficul la punctele de frontiera a scazut cu 43% in ultimele 24 de ore, comparativ cu aceeasi zi a anului trecut. Peste 83.700 persoane, cetateni romani si straini, au trecut in ultimele 24 de ore prin punctele de trecere ale frontierei. Anul trecut cifra a fost de 148.300 persoane, informeaza Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF).- Peste 450 de persoane au infiintat la Cluj-Napoca un grup de solidaritate civica si comunitara al carui scop este sa organizeze voluntari care sa ajute oameni in varsta, persoane bolnave ori familii cu copii care nu trebuie sau nu pot sa iasa din locuinte pentru cumparaturi sau medicamente.- Potrivit secretarului de stat in MS, odata semnat decretul privind starea de urgenta, nu va fi cazul limitarii unor drepturi civile in situatia in care este Romania."Constitutional, starea de urgenta poate merge pana la limitarea unor drepturi civile, dar nu este cazul. In acest moment, pe noi ne ajuta la achizitia de medicamente, la achizitia de aparatura, la achizitia de materiale sanitare, ne ajuta la a face acele proceduri de angajare fara a mai respecta acele termene. Ne ajuta efectiv la a lua niste masuri sanitare de dezinfectie in locuri in care nu aveam acces pana acum, precum si la a limita accesul in zonele aglomerate, pentru a nu avea acea apropiere sociala", a mai spus secretarul de stat.Tataru a precizat ca se vor face noi achizitii in doneniul sanatatii si ca spera ca sa existe "tot necesarul" pana la sfarsitul acestei saptamani, "ca sa avem stocurile rezonabile".- Numarul persoanelor care au avut contact cu ofiterul MAI diagnosticat cu noul COVID-19, care a ascuns initial faptul ca a fost in Israel, depaseste 120, a declarat, luni, Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatatii.Nelu Tataru a declarat, luni, la Digi TV, ca in acest moment sunt 30 de persoane diagnosticate, care au legatura cu fostul ofiter MAI, internat la Spitalul Gerota, unitate plasata in carantina din cauza sa.- Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat, luni, ca transportul in comun ar trebui limitat la un minimum necesar, pe fondul crizei generate de noul coronavirus. La acest moment, insa, exista foarte multe persoane care inca merg la birou si liderul PLUS nu da o alternativa de transport pentru acestia. O limitare a numarului de mijloace de transport in comun ar provoca acum aglomerare.- Pandemia de coronavirus va falimenta majoritatea companiilor aeriene din lume pana la inceputul verii daca guvernele si industria nu iau masuri coordonate pentru a evita o asemenea situatie, a avertizat, luni, o firma de consultanta din Australia, citata de Bloomberg.- Coreea de Sud a raportat, luni, 74 de noi infectii de coronavirus, mai putin decat in ziua precedenta, au declarat oficialii din domeniul sanatatii, iar numarul de cazuri a ajuns la 8.236, cu 75 de decese.- Deputatul USR Adrian Prisnel a transmis Asociatiei Romane a Bancilor sa analizeze posibilitatea, pentru a nu mai fi introdus PIN-ul in terminalele POS, in contextul raspandirii coronavirusului.- Aproximativ 15 autocare cu romani din Germania asteapta, luni, sa intre in tara prin Vama Nadlac, judetul Arad, iar pasagerii trebuie sa completeze chestionarele privind zona de unde vin conform noilor masuri privind raspandirea COVID-19.- Bucuresti Mall - Vitan si Plaza Romania din Bucuresti au anuntat ca isi reduc programul la 8 ore. Acestea vor functiona doar intre orele 12:00 si 20.00, dar hipermarketurile si farmaciile din centrele comerciale vor avea program normal. In ce priveste Biroului Pasapoarte din Plazza, acesta are program in fiecare zi, de la ora 8:30 pana la 16:30, iar miercuri, pana la 18:30.Ele se alatura centrelor comerciale din Bucuresti Promenada Mall, Mega Mall, Vulcan Value Centre, Iris Titan Shopping Center, precum si tuturor mall-urilor detinute in Romania de dezvoltatorul NEPI Rockcastle, care au anuntat ca isi vor ajusta programul de functionare la 8 ore pe zi.- Continua batalia intre Germania si SUA pentru vaccin. Daca Germania a spus ca trebuie sa existe cooperare, SUA insista sa fie prima tara care testeaza., potrivit unui oficial guvernamental, scrie AP.Institutul National de Sanatate finanteaza testul, care va avea loc la Kaiser Permanente Washington Health Research Institute din Seattle.- Cercetatorul Roberto Burioni a fost unul dintre primii oameni de stiinta din Italia care au tras semnalul de alarma asupra epidemiei de coronavirus, insa mesajele sale au fost initial ignorate, motiv pentru care el avertizeaza acum restul Europei sa nu faca aceeasi greseala."Nu subestimati pericolul. Italia a facut-o timp de o saptamana, unii oameni au zis ca este doar o gripa, iar un medic a spus chiar, intr-un mod total necorespunzator, ca o sa treaca peste cateva saptamani. Din pacate, din vremea lui Iulius Cezar, oamenii vor sa creada ceea ce doresc sa se intample", a declarat Roberto Burioni intr-un interviu acordat agentiei DPA.Burioni (57 de ani), profesor de microbiologie si virusologie la Universitatea Vita-Salute San Raffaele din Milano, este cel mai cunoscut specialist in virusologie din Italia.- Adrian Marinescu, medic primar la Institutul Matei Bals, a declarat la B1 TV, referitor la noile cazuri confirmate, ca "nu conteaza neaparat numarul, conteaza daca acestea sunt persoane care sunt deja monitorizate". Intrebat daca pana acum exista informatii despre vreun caz in care virusul s-a transmis intracomunitar, adica fara ca pacientul confirmat sa se stie ca a avut vreun contact cu alta persoana confirmata, acesta a raspuns: "Pentru Romania nu exista in acest moment vreo dovada in acest fel si speram ca nu vom avea", pentru ca astfel de cazuri "sunt mult mai greu de urmarit", in schimb cei izolati nu mai pot transmite si altora."Cei mai multi pacienti pozitivi se vindeca. Probabil 95% se vor vindeca in final. Cei mai multi au forme usoare, vor ramane fara sechele. Acum ne intereseaza adresabilitatea, ce varste au pacientii care se imbolnavesc. Din fericire, in Romania sunt pacienti tineri, spre deosebire de Italia. Asta conteaza foarte mult - se ajunge la complicatii si la decese".- Un medic ginecolog din Iasi, pus in situatia de a intra in sala de nasteri pentru a acorda ajutor unei gravide care avusese contact cu o persoana venita din Italia, a scris pe Facebook faptul ca nu exista echipament de protectie si nici teste pentru COVID-19: "Dumnezeu cu mila", spune Diana Popovici.- Pana in prezent, au fost inregistrate 36 de dosare penale pentru zadarnicirea combaterii bolilor. Inainte apareau in comunicarea oficiala si cateva dosare deschise pentru raspandirea de informatii false, dar acum au disparut., in carantina sunt plasate in centrele de pe teritoriul tarii 3.008 de persoane, iar alte 15.546 sunt in izolare la domiciliu. Practic, sunt: 4 imbolnaviri in Arad, 3 in Ilfov, 2 in Valcea, 2 in Timisoara si cate unul in Bucuresti, Cluj Napoca, Salaj, Buzau, Ialomita, Hunedoara, Galati si Suceava.Cele 19 persoane depistate au varsta cuprinsa intre 19 si 54 ani, sunt in carantina sau autoizolare. In continuare cele mai multe dintre aceste noi cazuri au calatorit in Italia, 2 dintre ele in Austria si Germania."Persoanele infectate cu COVID-19 (coronavirus) sunt internate in spitale din Bucuresti, Iasi, Cluj-Napoca, Timisoara, Craiova si Constanta si se afla sub supraveghere medicala permanenta. Starea de sanatate generala a pacientilor este buna", anunta Grupul de Comunicare Strategica.- Fiica primarului din Deva a fost de asemena testata pozitiv, dupa ce tatal, membru PNL, a fost la aceeasi sedinta cu senatorul liberal Vergil Chitac.- Actrita Olga Kurylenko a fost testata pozitiv pentru noul coronavirus. Interpreta Bond Girl din filmul "007: Partea lui de consolare/ Quantum of Solace" este in carantina la domiciliu.- In judetul Arges sunt 82 de persoane in carantina si alte 285 autoizolate la domiciliu, nefiind confirmat niciun caz de infectare cu COVID-19, a anuntat, luni, Institutia Prefectului.- Mexicul a inregistrat primul deces provocat de noul coronavirus pe teritoriul sau, au informat duminica presa mexicana si doua persoane familiare cu acest caz, potrivit Reuters.- Oficiali germani au subliniat luni ca doresc o abordare de tip colaborare in cercetarile pentru crearea unui vaccin impotriva noului coronavirus, dupa informatii conform carora administratia SUA a oferit o mare suma de bani unei companii germane care lucreaza la producerea unui vaccin pentru ca acesta sa fie accesibil doar pentru uzul exclusiv al SUA, informeaza luni dpa.- IFN Extra Finance a luat decizia de a amana cu 15 zile scadentele clientilor sai cu costuri zero, in contextul pandemiei de coronavirus, a anuntat, luni, institutia financiara nebancara.- Primaria Deva, din judetul Hunedoara, si-a suspendat activitatea de luni, dupa ce edilul Florin Oancea si administratorul public Adrian David Nicolae au fost diagnosticati cu noul Covid-19. Circa 600 de angajati din primarie s-au izolat acasa si astepta rezultatele analizelor.- Norvegia va da companiilor o finantare de cel putin 100 de miliarde de coroane norvegiene (9,7 miliarde dolari), pentru sustinerea economiei in timpul pandemiei de coronavirus, a anuntat guvernul duminica.- Box office-ul nord-american a inregistrat weekendul trecut cele mai scazute incasari din ultimele doua decenii, din cauza pandemiei de Covid-19, scrie News.ro.- Turcia a confirmat 12 noi cazuri de coronavirus, crescand la 18 numarul total al imbolnavirilor, a anuntat, luni, ministrul Sanatatii, Fahrettin Koca, citat de Mediafax.- Uniunea Europeana a anuntat duminica aceasta ca va limita exporturile de masti chirurgicale si alte echipamente de protectie, pentru a garanta aprovizionarea blocului comunitar pe fondul pandemiei cu noul coronavirus, informeaza Agerpres.- Mai multe ambasade ale Romaniei au anuntat suspendarea activitatii cu publicul pe o perioada nedeterminata. Ambasadele Romaniei in Italia, Spania, Regatul Unit, Republica Moldova, Republica Ceha au anuntat suspendarea acestor activitati incepand din 16 martie 2020, in timp ce Ambasada din Statele Unite va aplica masura din 17 martie.- Casa Alba a anuntat ca toti cei care vin in contact cu presedintele Donald Trump vor fi testati, potrivit AFP.- Primarul orasului New York Bill de Blasio a anuntat duminica seara inchiderea barurilor si restaurantelor, in afara celor cu livrare la domiciliu, aceasta fiind o noua etapa destinata stoparii raspandirii de coronavirus.- China a anuntat luni 12 noi cazuri importate de coronavirus fata de doar patru interne, in momentul in care Beijingul inaspreste masurile de carantina pentru cei care vin din strainatate, scrie AFP, citata de News.ro.- Italia va primi din China mai multe echipamente de necesitate critica pentru combaterea pandemiei de coronavirus, a anuntat duminica ministrul de externe Luigi Di Maio.- Portugalia isi va inchide granita cu Spania pentru turisti pentru cel putin o luna pentru a stopa pandemia de coronavirus, a anuntat duminica premierul portughez, Antonio Costa, conform Agerpres.- Presedintele venezuelean, Nicolas Maduro, a ordonat duminica plasarea in carantina a sase state si a capitalei Caracas, incepand de luni. El a cerut intreprinderilor sa se inchida si cetatenilor sa ramana in locuinte. Aceasta masura vizeaza sase milioane de oameni care nu vor mai putea iesi din casa decat pentru a cumpara alimente.- Presedintele indonezian Joko Widodo le-a cerut cetatenilor sa pastreze distanta pe masura ce numarul imbolnavirilor cu coronavirus in tara a depasit pragul de o suta de persoane. El a mai precizat ca va face testul pentru noul coronavirus, in conditiile in care un ministru din guvern a fost testat pozitiv pentru Covid-19.- Platforma americana Airbnb a decis sa permita atat clientilor, cat si gazdelor, sa anuleze gratuit rezervarile.- Franta este pregatita sa cheltuiasca zeci de miliarde de euro pentru a ajuta companiile sa depaseasca impactul economic al pandemiei de coronavirus, a anuntat duminica ministrul de Finante Bruno Le Maire, citat de News.ro.- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a indemnat pe oameni sa nu mai cumpere in disperare alimente si alte provizii pe fondul crizei coronavirusului."Nu trebuie sa cumparati atat de mult", a spus el intr-o conferinta de presa la Casa Alba. "Relaxati-va", a mai spus el, citat de DPA.- Slovenia isi va inchide traficul aerian incepand de marti, in incercarea de a reduce raspandirea coronavirusului, a anuntat duminica purtatorul de cuvant al guvernului Jelko Kacin, citat de Agerpres.- Metropolitan Opera din New York a anuntat anularea tuturor spectacolelor pana pe 31 martie, din cauza coronavirusului.- Presedintele Argentinei, Alberto Fernandez, a anuntat duminica inchiderea granitelor tarii si suspendarea cursurilor la toate institutiile de invatamant pana la 31 martie, pentru a limita raspandirea pandemiei de coronavirus, informeaza AFP.- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a inregistrat 10.982 de cazuri noi de coronavirus in lume intr-o singura zi, duminica, ceea ce creste bilantul total al acestei noi boli la 153.517 de cazuri, informeaza EFE.- Cehia a intrat in carantina, duminica la miezul noptii, pentru a-i proteja pe cetatenii vulnerabili la COVID-19, a anuntat premierul Andrej Babis, citat de Mediafax.- Marea Britanie va izola in urmatoarele saptamani persoanele cu varste de peste 70 de ani si va obliga toate persoanele diagnosticate cu coronavirus sa intre in carantina, a anuntat duminica guvernul, care intensifica masurile care au fost pana acum mai putin stricte comparativ cu restul Europei, transmite Reuters.- Rezerva Federala a Statelor Unite (Fed) a redus duminica dobanda de politica monetara pentru a doua oara in ultimele doua saptamani, la un interval de 0%-0,25%, luand o noua masura de urgenta pentru a ajuta economia in timp ce pandemia de coronavirus escaladeaza rapid, transmite Reuters.