LIVE Al treilea spital din Romania intra in carantina. Expert: Numarul deceselor din SUA ar putea ajunge la 200.000

Acum avem peste 1.800 de infectari confirmate si ne indreptam cu pasi repezi spre pragul de 2.000 de cazuri, ceea ce ne va aduce Scenariul 4 al epidemiei, iar pentru asta a fost adoptata duminica o noua ordonanta militara.Astfel, vor fi plafonate preturile pentru energie, gaze, apa si combustibil la nivelul din 29 martie. Masuri dure sunt luate pentru personalul medical, care poate fi detasat catre spitalele de stat, inclusiv in alte judete, in functie de nevoile de personal aparute, fara a putea refuza. Totodata, spitalele sau medicii care refuza tratamentul, indiferent daca pacientii sunt confirmati pozitiv sau negativ cu coronavirus, vor fi sanctionati penal.Pe de alta parte, in lume sunt peste 700.000 de persoane infectate, dintre care 33.000 aumurit. Cel mai grav sunt acum afectate Italia, Spania si Statele Unite.- Alan Merrill, compozitorul cantecului "I Love Rock and Roll", devenit hit dupa ce a fost interpretat de Joan Jett, a murit la varsta de 69 de ani, duminica, intr-un spital din New York, din cauza complicatiilor provocate de COVID-19.Insa masurile de izolare completa decise in urma cu o saptamana vor putea fi ridicate progresiv, in functie de concluziile evaluarilor care se vor face periodic, a afirmat sefa adjuncta a serviciilor sanitare britanice, Jenny Harries., conform statisticilor prezentate luni de Institutul Robert Koch (RKI). Numarul cazurilor a crescut cu 4.751 comparativ cu ziua precedenta, iar bilantul deceselor cu 66.- Tenorul spaniol Placido Domingo a fost internat intr-un spital din Acapulco, Mexic, dupa ce a suferit complicatii medicale din cauza infectiei cu coronavirus, a anuntat purtatorul de cuvant al artisului, citat de CNN.- Banca centrala a Egiptului a cerut bancilor sa limiteze retragerile zilnice de la ATM-uri si din depozite, pentru tine sub control inflatia si tendinta oamenilor de face stocuri in perioada epidemiei de coronavirus.Limita zilnica pentru persoane fizice va fi de 10.000 de lire egiptene (635 dolari), iar pentru companii de 50.000 de lire, potrivit unui comunicat al bancii centrale, transmite Reuters.pentru a stavili propagarea noului tip de coronavirus, care in aceasta tara a contaminat 820 de persoane si a ucis 20, de la inceputul lui martie, informeaza AFP.- Twitter a sters doua postari de pe contul oficial al presedintelui brazilian Jair Bolsonaro, in care acesta a pus sub semnul intrebarii masurile de izolare decise in contextul combaterii epidemiei de COVID-19, motivand ca acestea "au incalcat regulile" retelei de socializare.Seful statului brazilian a publicat pe contul sau trei videoclipuri in care aparea intalnindu-se cu oameni pe strazile capitalei Brasilia, contrar instructiunilor transmise de propriul sau guvern pentru a evita raspandirea COVID-19.timp de 14 zile personalul medical nu va iesi din spital, nu vor fi internati sau externati pacienti, anunta Digi24. Este al treilea spital din tara (dupa Gerota si cel din Suceava) care intra in carantina.- Imagini satelitare arata blocajul provocat in economia Statelor Unite de masurile de consemnare la domiciliu. Imaginile, combinate cu alte dovezi fotografice si date alternative, ofera o imagine reala a situatiei din Statele Unite: avioane parcate pe piste nefolosite, autostrazi goale la orele de varf, statiuni turistice transformate in orase fantoma si porturi unde activitatile au scazut semnificativ. Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anuntat cu entuziasm ca a inceput productia primelor masti sanitare in Romania."Cu toate "motoarele" turate mergem inainte. S-a inceput instalarea utilajelor si testul de productie. In scurt timp vor produce 150.000 de masti pe zi - peste 4 milioane de masti lunar. Din data de 15 aprilie se va ajunge la 500.000 de bucati pe zi, respectiv 15.000.000 de masti lunar", scrie pe Facebook Virgil Popescu - Presedintele american Donald Trump a anuntat prelungirea aplicarii masurilor vizand mentinerea distantei sociale pana pe 30 aprilie. Recomandarile reinnoite vizeaza ca populatia SUA sa nu se adune in grupuri mai mari de 10 persoane si sa ramana acasa cat mai mult. Initial, acestea au fost anuntate pentru o perioada de 15 zile.- Numarul deceselor provocate de coronavirus din Statele Unite ar putea ajunge la 200.000, a avertizat duminica cel mai important expert guvernamental in domeniul bolilor infectioase, in timp ce New York, New Orleans si alte orase majore au facut apel pentru mai multe materiale medicale, transmite Reuters.- China a raportat, luni, 31 de noi cazuri confirmate de infectare cu noul coronavirus, precum si 4 decese, transmite dpa.Dintre noile cazuri, niciunul inregistrat in provincia Hubei, 30 au fost aduse din afara granitelor, potrivit autoritatilor medicale chineze. O singura persoana din provincia Gansu, in nord-vestul Chinei, s-a imbolnavit prin transmitere locala.- Japonia va extinde interdictia de intrare pe teritoriul sau la cetatenii provenind din SUA, China, Coreea de Sud si cea mai mare parte a statelor europene, pe fondul unei raspandiri rapide a pandemiei noului coronavirus, transmite Reuters.