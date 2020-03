LIVE Coronavirus: In Romania va fi instituita starea de urgenta

Harta epidemiei din Romania TM AR BH SM SJ MM BN CJ HD AB CS MH GJ DJ OT VL SB MS SV BT IS NT HR BC VS GL VN CV BV PH AG DB TR GR IF BZ BR IL CL CT TL B

Bilantul neoficial este mai mare insa, intrucat autoritatile au anuntat ca informatiile despre cazurile noi vor fi comunicate in doua buletine informative pe zi, unul la ora 10:00, altul la ora 18:00.In contextul pandemiei, starea de urgenta va fi instituita pe teritoriul Romaniei de la inceputul acestei saptamani, dupa cum a anuntat presedintele Klaus Iohannis sambata.La nivel global, bilantul pandemiei de coronavirus a ajuns la 162.000 de persoane infectate si la peste 6.000 de decese.- Actrita Olga Kurylenko a fost testata pozitiv pentru noul coronavirus. Interpreta Bond Girl din filmul "007: Partea lui de consolare/ Quantum of Solace" este in carantina la domiciliu.- In judetul Arges sunt 82 de persoane in carantina si alte 285 autoizolate la domiciliu, nefiind confirmat niciun caz de infectare cu COVID-19, a anuntat, luni, Institutia Prefectului.- Mexicul a inregistrat primul deces provocat de noul coronavirus pe teritoriul sau, au informat duminica presa mexicana si doua persoane familiare cu acest caz, potrivit Reuters.- Oficiali germani au subliniat luni ca doresc o abordare de tip colaborare in cercetarile pentru crearea unui vaccin impotriva noului coronavirus, dupa informatii conform carora administratia SUA a oferit o mare suma de bani unei companii germane care lucreaza la producerea unui vaccin pentru ca acesta sa fie accesibil doar pentru uzul exclusiv al SUA, informeaza luni dpa.- IFN Extra Finance a luat decizia de a amana cu 15 zile scadentele clientilor sai cu costuri zero, in contextul pandemiei de coronavirus, a anuntat, luni, institutia financiara nebancara.- Primaria Deva, din judetul Hunedoara, si-a suspendat activitatea de luni, dupa ce edilul Florin Oancea si administratorul public Adrian David Nicolae au fost diagnosticati cu noul Covid-19. Circa 600 de angajati din primarie s-au izolat acasa si astepta rezultatele analizelor.- Norvegia va da companiilor o finantare de cel putin 100 de miliarde de coroane norvegiene (9,7 miliarde dolari), pentru sustinerea economiei in timpul pandemiei de coronavirus, a anuntat guvernul duminica.- Box office-ul nord-american a inregistrat weekendul trecut cele mai scazute incasari din ultimele doua decenii, din cauza pandemiei de Covid-19, scrie News.ro.- Turcia a confirmat 12 noi cazuri de coronavirus, crescand la 18 numarul total al imbolnavirilor, a anuntat, luni, ministrul Sanatatii, Fahrettin Koca, citat de Mediafax.- Uniunea Europeana a anuntat duminica aceasta ca va limita exporturile de masti chirurgicale si alte echipamente de protectie, pentru a garanta aprovizionarea blocului comunitar pe fondul pandemiei cu noul coronavirus, informeaza Agerpres.- Mai multe ambasade ale Romaniei au anuntat suspendarea activitatii cu publicul pe o perioada nedeterminata. Ambasadele Romaniei in Italia, Spania, Regatul Unit, Republica Moldova, Republica Ceha au anuntat suspendarea acestor activitati incepand din 16 martie 2020, in timp ce Ambasada din Statele Unite va aplica masura din 17 martie.- Casa Alba a anuntat ca toti cei care vin in contact cu presedintele Donald Trump vor fi testati, potrivit AFP.- Primarul orasului New York Bill de Blasio a anuntat duminica seara inchiderea barurilor si restaurantelor, in afara celor cu livrare la domiciliu, aceasta fiind o noua etapa destinata stoparii raspandirii de coronavirus.- China a anuntat luni 12 noi cazuri importate de coronavirus fata de doar patru interne, in momentul in care Beijingul inaspreste masurile de carantina pentru cei care vin din strainatate, scrie AFP, citata de News.ro.- Italia va primi din China mai multe echipamente de necesitate critica pentru combaterea pandemiei de coronavirus, a anuntat duminica ministrul de externe Luigi Di Maio.- Portugalia isi va inchide granita cu Spania pentru turisti pentru cel putin o luna pentru a stopa pandemia de coronavirus, a anuntat duminica premierul portughez, Antonio Costa, conform Agerpres.- Presedintele venezuelean, Nicolas Maduro, a ordonat duminica plasarea in carantina a sase state si a capitalei Caracas, incepand de luni. El a cerut intreprinderilor sa se inchida si cetatenilor sa ramana in locuinte. Aceasta masura vizeaza sase milioane de oameni care nu vor mai putea iesi din casa decat pentru a cumpara alimente.- Presedintele indonezian Joko Widodo le-a cerut cetatenilor sa pastreze distanta pe masura ce numarul imbolnavirilor cu coronavirus in tara a depasit pragul de o suta de persoane. El a mai precizat ca va face testul pentru noul coronavirus, in conditiile in care un ministru din guvern a fost testat pozitiv pentru Covid-19.- Platforma americana Airbnb a decis sa permita atat clientilor, cat si gazdelor, sa anuleze gratuit rezervarile.- Franta este pregatita sa cheltuiasca zeci de miliarde de euro pentru a ajuta companiile sa depaseasca impactul economic al pandemiei de coronavirus, a anuntat duminica ministrul de Finante Bruno Le Maire, citat de News.ro.- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a indemnat pe oameni sa nu mai cumpere in disperare alimente si alte provizii pe fondul crizei coronavirusului."Nu trebuie sa cumparati atat de mult", a spus el intr-o conferinta de presa la Casa Alba. "Relaxati-va", a mai spus el, citat de DPA.- Slovenia isi va inchide traficul aerian incepand de marti, in incercarea de a reduce raspandirea coronavirusului, a anuntat duminica purtatorul de cuvant al guvernului Jelko Kacin, citat de Agerpres.- Metropolitan Opera din New York a anuntat anularea tuturor spectacolelor pana pe 31 martie, din cauza coronavirusului.- Presedintele Argentinei, Alberto Fernandez, a anuntat duminica inchiderea granitelor tarii si suspendarea cursurilor la toate institutiile de invatamant pana la 31 martie, pentru a limita raspandirea pandemiei de coronavirus, informeaza AFP.- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a inregistrat 10.982 de cazuri noi de coronavirus in lume intr-o singura zi, duminica, ceea ce creste bilantul total al acestei noi boli la 153.517 de cazuri, informeaza EFE.- Cehia a intrat in carantina, duminica la miezul noptii, pentru a-i proteja pe cetatenii vulnerabili la COVID-19, a anuntat premierul Andrej Babis, citat de Mediafax.- Marea Britanie va izola in urmatoarele saptamani persoanele cu varste de peste 70 de ani si va obliga toate persoanele diagnosticate cu coronavirus sa intre in carantina, a anuntat duminica guvernul, care intensifica masurile care au fost pana acum mai putin stricte comparativ cu restul Europei, transmite Reuters.- Rezerva Federala a Statelor Unite (Fed) a redus duminica dobanda de politica monetara pentru a doua oara in ultimele doua saptamani, la un interval de 0%-0,25%, luand o noua masura de urgenta pentru a ajuta economia in timp ce pandemia de coronavirus escaladeaza rapid, transmite Reuters.