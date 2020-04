LIVE Romania a ajuns la 156 de decese. O tara isi pune cadavrele in sicrie de carton

Harta epidemiei din Romania TM AR BH SM SJ MM BN CJ HD AB CS MH GJ DJ OT VL SB MS SV BT IS NT HR BC VS GL VN CV BV PH AG DB TR GR IF BZ BR IL CL CT TL B

LIVE TEXT

Ziare.

com

Romania se lupta si ea cum poate cu virusul, care a luat deja 156 de vieti in tara noastra.Din cele 3.800 de cazuri confirmate, aproape 500 sunt cadre medicale, iar din ce in ce mai multe spitale din tara isi cazeaza angajatii deveniti pacienti. Si asta pentru ca nici acum nu au echipamente de protectie si se expun zilnic bolii, in timp ce guvernantii le promit 500 de euro in plus la salariu.Si in SUA situatia devine dramatica, dupa ce s-au raportat peste 1.300 de decese in 24 de ore, iar oficialii vorbesc despre un nou Pearl Harbor sau 11 septembrie.- Presedintele Klaus Iohannis va la ora 12:00, la Palatul Cotroceni, o sedinta de evaluare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19 cu premierul Ludovic Orban, ministrul Finantelor Florin Citu, ministrul de Interne Marcel Vela, ministrul Apararii Nicolae Ciuca, ministrul Economiei Virgil Popescu, ministrul Sanatatii Nelu Tataru, ministrul Muncii Violeta Alexandru si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat.La finalul sedintei, Iohannis va sustine o declaratie de presa.- Inca 5 decese au fost anuntare in Romania in aceasta dimineata, asa incat numarul total al mortilor ajunge acum la 156. Este vorba despre doua femei din Satu Mare si Cluj, dar si trei barbati din Bihor, Constanta si Hunedoara. Toti aveau peste 65 de ani.- O femela de tigru malaezian de la Zoo din Bronx (New York) a fost testata pozitiv cu coronavirus. Nadia a fost singura testata, dar si sora ei Azul, precum si doi tigri Amur si trei lei africani au o tuse seaca. Se estimeaza ca ei sa se insanatoseasca in cateva zile si ca s-au infectat de la un ingrijitor - incepand de luni, locuitorii din Suceava si din cele opt comune aflate in carantina vor avea obligatia de a purta masti de protectie sau orice alte mijloace vestimentare (esarfe, fulare etc.) care pot acoperi gura si nasul. Cei care nu fac asta nu vor fi primiti in institutiile si spatiile publice, dar nici in mijloacele de transport in comun.Totodata, se va restrictiona temporar circulatia in zona Spitalului Judetean. Exceptie vor face riveranii, masinile institutiilor publice si ale agentilor economici.- Orasul ecuadorian Guayaquil, puternic lovit de pandemia de COVID-19 si unde inregistrari video au aratat cadavre pe strazi, incearca sa faca fata cresterii numarului de decese cu sicrie din carton. Asociatia producatorilor de carton a oferit 1.000 de asemenea sicrie municipalitatii, care le-a trimis la doua cimitire din oras.- Ministrii de justitie din UE participa azi la o videoconferinta, pentru un schimb de informatii cu privire la masurile introduse de statele membre in domeniul justitiei ca raspuns la pandemia de COVID-19.Vor analiza pedepsele cu inchisoarea, cu un accent special pe situatia din centrele de detentie, avand in vedere pericolul aparitiei unui focar de COVID-19.-Presedintele american, Donald Trump, s-a aratat "increzator" ca premierul britanic Boris Johnson, spitalizat duminica, isi va reveni in urma infectiei cu coronavirus. "Sunt increzator si sigur ca se va face bine. Este un tip puternic", a declarat Donald Trump, afirmand despre Boris Johnson ca este un "prieten". Numarul victimelor creste accelerat in Statele Unite si a atins un nou record negativ duminica, atunci cand au fost anuntate 1.344 de decese inregistrate in doar 24 de ore. Potrivit bilantului publicat de Universitatea Johns Hopkins, numarul de cazuri confirmate in toata tara a ajuns la 337.274, din care 9.633 s-au dovedit a fi fatale pana acum.