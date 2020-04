LIVE Coronavirusul in Romania: Peste 3.600 de imbolnaviri, 146 de morti si 7 ordonante militare

Harta epidemiei din Romania TM AR BH SM SJ MM BN CJ HD AB CS MH GJ DJ OT VL SB MS SV BT IS NT HR BC VS GL VN CV BV PH AG DB TR GR IF BZ BR IL CL CT TL B

As the current residents of @Space_Station, @AstroDrewMorgan and I thought we'd share some of our strategies for living happily in isolation. Tip #1: Exercise is vital not only for physical health, but also to your mental well-being. Here's how we do it on @Space_Station . . . pic.twitter.com/Dzyh5WYBBj - Jessica Meir (@Astro_Jessica) April 1, 2020

VIDEO: At the Circolo Hospital of Varese in Lombardy, Italy, robots are replacing doctors and nurses for some duties in the fight against the coronavirus pic.twitter.com/Cqb3145GSQ - AFP news agency (@AFP) April 5, 2020

Aproape 500 de cadre medicale sunt infectate doar din raportarile oficiale, dar multe alte spitale anunta ca isi inchid sectii unde angajatii au devenit pacienti. Dupa propunerea premierului Orban si a presedintelui Iohannis de a le acorda un bonus de 500 de euro pentru "lupta in prima linie", zeci de mii de medici, asistenti, infirmiere si alti angajati din spitale au transmis o scrisoare in care ameninta cu demisiile in cazul in care nu li se da optiunea sa renunte la aceasta prima, atat timp cat nu li se asigura ceea ce ei cer de la inceputul crizei: echipamente de protectie si aparatura care sa ii ajute sa salveze pacientii.Daca politicienii tot pun problema in bani, cadrele medicale spun ca ceea ce vor e o lege prin care copiii lor sa primeasca pensie de urmas toata viata daca ei vor muri la datorie.Se cere si o capacitate sporita de testare, pentru ca la acest moment, cu 36.092 de teste facute in aproape 2 luni, Romania nu sta foarte bine. Asta inseamna 1.876 de teste raportat la 1 milion de cetateni. Ca o comparatie, ca tot spunea premierul Orban ca stam bine comparativ cu Spania , acolo s-au facut pana acum 355.000 de teste, adica 7.593 de teste raportat la 1 milion de locuitori. In Italia s-au facut 619.849 de teste, adica 10.252 teste/1 milion de locuitori.La nivel global, de la depistarea coronavirusului in China, la finalul anului trecut, au fost raportate aproape 1,2 milioane de cazuri de infectare si peste 64.000 de decese. Mai mult de 46.000 dintre cei decedati sunt din Europa, iar aproape 85% dintre acestia sunt in Italia, Spania, Franta si Regatul Unit.- Un fotograf din Bedford (Anglia) a inceput un proiect adaptat pandemiei, surprinzand oamenii din spatele ferestrelor, arata BBC . Astfel, Chiara Mac Call spune ca a vrut sa faca ceva constructiv si zi de zi surprinde oamenii din spatele ferestrelor.Fotograful a selectat cateva imagini cu diverse mesaje pune de oameni la geam, unele fiind de incurajare pentru celelalte persoane izolate, altele fiind amuzante.- Grecia a plasat in carantina a doua tabara de migranti saptamana aceasta dupa ce un barbat din Afganistan, in varsta de 53 de ani, a fost testat pozitiv pentru coronavirus, a declarat duminica Ministerul Migratiei, informeaza Agerpres, citand Reuters.- Industria concertelor ar putea pierde anul acesta 9 miliarde de dolari daca interdictiile impuse de autoritati din cauza Covid-19 nu vor fi ridicate in urmatoarele luni, potrivit unui studiu al Pollstar, citat de News.ro.- Mai multi spanioli au interpretat, din apartamente, celebra melodie "I Want to Break Free", a celor de la Queen, reinterpretand si clipul.- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a transmis rutele ocolitoare dupa ce orasul Tandarai a intrat in carantina:- Bucuresti - DN2 - Urziceni - DN2A - Slobozia - DN21 - Drajna - DN3A - Fetesti - DN3B - Harsova - Constanta;- Bucuresti - DN2 - Urziceni - DN2A - Slobozia - DN21 - Drajna - A2 Bucuresti-Constanta;- Buzau - DN2C - Slobozia - DN21 - Dragalina - DN3A - Fetesti - DN3B - Harsova - Constanta;- Buzau - DN2C - Slobozia - DN21 - Drajna - A2 Bucuresti-Constanta;- Braila - DN21 - Viziru - DJ221 - Gura Ialomitei - DN2A - Harsova - Constanta;- Braila - DN21 - Slobozia - DN21 - Drajna - DN3A - Fetesti - DN3B - Harsova - Constanta;- Braila - DN21 - Slobozia - DN21 - Drajna - A2 Bucuresti-Constanta;- Slobozia - DN21 - Baraganul - Dj 211B - Mihai Bravu - Dj212 Mihail Kogalniceanu - DN2A - Harsova;- Slobozia - DN21 - Baraganul - Dj 211B - Mihai Bravu - DJ213 Gura Ialomitei- DN2A - Harsova.- Astronautii NASA impartasesc cum fac ei antrenament pe Statia Spatiala Internationala pentru a-i motiva pe cei de pe Pamant care traiesc in izolare, indica Daily Mail. - Presedintele american, Donald Trump, le-a transmis americanilor sa se astepte la zile negre in perioada urmatoare. "Va fi foarte multa moarte", a declarat Trump intr-o conferinta de presa, arata France 24 - In spitalul Circolo din Italia, cativa robotii inlocuiesc medicii si asistentele pentru anumite sarcini in lupta impotriva coronavirusului, arata AFP.- America a depasit 300.000 de cazuri inregistrate de COVID-19 si peste 8.500 de decese.- Numarul infectiilor in Africa de Sud a ajuns la 1.585, cu 80 in plus in 24 de ore, cand au fost inregistrate si doua decese, a anuntat sambata seara ministrul sanatatii, Zweli Mkhize, citat de AFP, noteaza Agerpres.- Amazon.com amana evenimentul de marketing Prime Day cel putin pana in luna august si anticipeaza un impact de 100 de milioane de dolari din cauza unui numar mare de dispozitive pe care le-ar putea comercializa cu discount, anunta Reuters, citat de News.ro- Cantareata si actrita Marianne Faithfull, fosta iubita a solistului Mick Jagger, are COVID-19. Ea este stabila si raspunde bine tratamentului, a anuntat reprezentantul sau, cotat de revista Rolling Stone - Autoritatile din Jeju, Coreea de Sud, au dat in judecata doua turiste care au vizitat insula, desi una dintre ele avea simptome de coronavirus, informeaza CNN, citat de News.ro.- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii se va adresa, duminica seara, britanicilor intr-un mesaj special, un gest extrem de rar din partea suveranei."Sper ca, in anii care vor veni, toata lumea va fi mandra de modul in care am rezolvat aceasta provocare", va spune regina, potrivit fragmentelor difuzate sambata de serviciile sale, noteaza Agerpres, citand AFP.- Tesla concediaza sute de angajati cu contracte temporare ai fabricilor de automobile si baterii din Statele Unite, unde activitatile sunt oprite ca urmare a restrictiilor impuse de autoritati din cauza coronavirusului, noteaza News.ro.- Cadrele medicale de la spitalul Victor Babes au facut un video care a ajuns viral. "Super eroii de la Sp. Cl. Dr. Victor Babes BUCURESTI, Sectia Pneumologie 1, linia 1!!Noi stam la munca pentru voi, voi stati acasa pentru noi!!", transmit cadrele medicale la unison, dansand pe melodia "Voi rezista!", devenita cunoscuta dupa ce mai multi medici din Spania au creat clipuri de incurajare cu aceasta pe fundal.- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a avertizat ca exista doua focare care afecteaza personalul medical din Constanta si Brasov si ca exista posibilitatea ca acestea sa se extinda si la populatie.- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, estimeaza ca, pana la 1 iunie, Romania va ajunge la 10.000 de cazuri de coronavirus. "Trebuie sa ne gandim la un varf care merge pana la 10.000 de cazuri adunate de la inceputul pandemiei pana la 1 iunie, urmand ca, odata cu a doua jumatate a lunii mai sa vedem o scadere progresiva a numarului de cazuri noi, iar cazurile vindecate sa creasca.In acest context, ne gandim ca dupa 1 iunie sa mergem pana in 12.000- 13.000 de cazuri, dar este un numar care poate fi modificat agresiv de nerespectarea anumitor conditii", a declarat Nelu Tataru, sambata seara, la Antena 3, citat de News.ro.