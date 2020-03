LIVE Serbia nu-si mai primeste nici propriii cetateni, MAE anunta o noua cursa care aduce romani din Italia acasa

Harta epidemiei din Romania TM AR BH SM SJ MM BN CJ HD AB CS MH GJ DJ OT VL SB MS SV BT IS NT HR BC VS GL VN CV BV PH AG DB TR GR IF BZ BR IL CL CT TL B

LIVE TEXT

Loving cities means protecting them too.



Visit our blog to find the most updated list of markets where we're winding down and pausing our service in to reflect public health guidance.



Stay put and stay safe. ­čĺÜhttps://t.co/xBxDusiFHd - Lime (@limebike) March 18, 2020

Ziare.

com

Peste 240.000 de oameni s-au imbolnavit pana acum, iar numarul de morti a trecut de 10.000 la nivel mondial.In Romania, avem 277 de oameni diagnosticati cu COVID-19, dintre care 6 se afla la terapie intensiva si 25 s-au vindecat deja.Insa medicul Alexandru Rafila spune ca, iar daca va creste testarea in perioada urmatoare, ar putea urca vertiginos si numarul de diagnosticati.O situatie inedita se petrece in Serbia, care a decis sa isi inchida complet frontierele, inclusiv pentru sarbii care se intorc din Occident.Cele 600 de animale de la gradina zoologica Novara din nordul Italiei sunt in pericol, avertizeaza proprietarul parcului. Masurile stricte de izolare fac imposibila hranirea acestora.Dromaderii, girafele, hipopotamii, rinocerii, elefantii, strutii, antilopele, bizonii si pelicanii traiesc in libertate in Parcul Safari din Pombia, in provincia Novara.Australia a inchis vineri zonele unde locuieste populatia aborigena si a inceput sa-i caute pe cei aproximativ 2.700 de pasageri ai unui vas de croaziera care au debarcat la Sydney, de teama ca acestia sa nu fie contaminati.- Organizatorii Festivalului de film de la Cannes au anuntat, dupa mai multe saptamani de speculatii, ca editia de anul acesta, programata in luna mai, va fi amanata.- Presedintele Donald Trump a anulat summitul G7 care urma sa aiba loc in luna iunie la Camp David, a informat Casa Alba.- Studiourile Walt Disney si Universal Pictures nu mai dau publicitatii datele de box office din cauza inchiderii cinematografelor. Asta dupa ce saptamana trecuta s-a inregistrat weekendul cu cele mai slabe incasari din ultimii 20 de ani.- Un barbat care lucreaza pentru o companie de transport a devenit primul pacient diagnosticat cu COVID-19 in Niger, care astfel devine al 36-lea dintre cele 54 de state africane in care a fost confirmat cel putin un caz.- Jucatoarea de tenis Mihaela Buzarnescu va face o donatie Spitalului Gerota din Bucuresti. Si Simona Halep a anuntat de curand ca va dona bani pentru dotarea spitalelor din Constanta si Bucuresti, in care sunt tratati bolnavi de coronavirus.- O cursa aeriana Torino-Bucuresti va aduce in tara, sambata, mai multi lucratori sezonieri romani din Italia.MAE si MT au stabilit variante de transport aerian care vor permite revenirea in tara a romanilor nerezidenti, care sunt lucratori sezonieri, afectati de restrangerea drastica a activitatilor economice in care erau angrenati, precum si a cetatenilor romani care se afla in Italia in situatii deosebite.- IKEA Romania anunta inchiderea temporara a celor doua magazine incepand de vineri, ora 18:00. Clientii vor putea in continuare sa cumpere online de pe IKEA.ro.- Brazilia a anuntat inchiderea, incepand de luni, a frontierelor sale pentru europeni, australieni si cetatenii mai multor tari asiatice. Guvernul nu a explicat de ce aceasta restrictie nu vizeaza SUA, unde au fost inregistrate totusi peste 10.000 de cazuri de COVID-19.- Numarul total al deceselor la nivel mondial a depasit pragul de 10.000, conform celei mai recente statistici intocmite de Centrul pentru Stiinta si Ingineria Sistemelor (CSSE) al Universitatii Johns Hopkins din Statele Unite.In total, 10.030 de persoane din totalul de 244.517 de cazuri confirmate la nivel mondial au murit.- Fiat Chrysler (FCA), Ferrari si producatorul italian de componente Marelli se implica in fabricarea unor componente pentru asamblarea ventilatoarelor pentru terapie intensiva.Atat ventilatoarele de uz medical, cat si producatorii auto depind in mare masura de electronica si de pneumatica, asa ca au expertiza in comun.- Serbia isi inchide frontierele si pentru sarbi. Asta dupa ce de duminica, atunci cand tara a intrat in stare de urgenta, peste 75.000 de sarbi au revenit acasa din Occident. Asa ca presedintele Alexandar Vucic a spus, de vineri, de la ora 8:00, nici sarbii nu mai sunt lasati sa intre in tara lor, pentru ca reprezinta un mare pericol in contextul epidemiei de coronavirus."Toate intrarile in Serbia vor fi inchise, fie ca vorbim de cei care vin cu masinile, cu trenul sau pe apa. Asadar, de vineri, in afara de camioanele cu marfa, nimeni nu poate intra pe teritoriul Serbiei", a anuntat presedintele Serbiei.- Numarul cazurilor de coronavirus din Austria a depasit 2.000, transmite Reuters. In conditiile in care numarul deceselor provocate de virus a ajuns la sase, Austria va extinde controalele impuse la granitele cu Germania, Italia, Elvetia si Liechtenstein la Ungaria si Slovenia, incepand de vineri.- Revista Playboy isi inchide editia printata in Statele Unite, dupa numarul de primavara, potrivit The Guardian. Decizia a fost luata pentru ca rapandirea coronavirusului afecteaza productia si aprovizionarea.- Muntele Athos a fost inchis vizitatorilor in contextul pandemiei de coronavirus. Decizia a fost luata de politia Muntelui Athos, ca masura de prevenire a infectarii cu coronavirus, scrie Greek Reporter.- Criza COVID-19 a afectat centrele de transfuzii, numarul donatorilor fiind tot mai mic in ultimele doua saptamani. Medicii fac un apel in special catre donatorii vechi sa mearga sa doneze pentru a reface stocurile de sange, care scad de la o zi la alta.- Se opresc operatiile la Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant Targu Mures. In aceasta saptamana se vor realiza doar interventiile absolut necesare pentru niste copii a caror stare nu permite amanarea. Institutul de la Targu Mures e singurul din Romania unde se fac operatii de transplant de inima la copii.- Operatorul Lime a anuntat retragerea trotinetelor electrice din Statele Unite si din peste alte 20 de tari, in principal europene (printre care si Romania), din cauza pandemiei de coronavirus.- Autoproclamata Republica Turca a Ciprului de Nord (RTCN) a decis sa amane pentru octombrie alegerile prezidentiale prevazute luna viitoare, noteaza AFP.Primul tur de scrutin, prevazut initial la 26 aprilie, va avea loc la 11 octombrie, au hotarat deputatii in cursul unei sesiuni extraordinare a Parlamentului. Turul al doilea se va tine la 18 octombrie.- Pentru a doua zi consecutiv, China nu a raportat nicio noua contaminare de origine locala, in timp ce numarul cazurilor importate a atins un record, noteaza AFP.Ingradirea pandemiei in tara asiatica, unde virsul a fost detectat in decembrie, ofera o raza de speranta multor tari care in prezent depun eforturi pentru a opri raspandirea COVID-19.Numarul noilor morti in decurs de o zi s-a redus semnificativ in ultimele saptamani in China: doar trei decese au fost anuntate vineri, cel mai scazut de la primele bilanturi din ianuarie.- Guvernatorul Californiei a decis sa plaseze in carantina intregul stat si pe cei 40 de milioane de locuitori, relateaza AFP.- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a precizat ca peste 550 de persoane sunt in carantina in Bucuresti/Ilfov, iar in izolare 3.700.In Bucuresti sunt 91 de cazuri confirmate de COVID-19.Edilul a anuntat ca s-a gasit un hotel in care medicii si asistentele de la Spitalul "Victor Babes" se pot odihni intre turele de serviciu.- Argentina a decretat intrarea in carantina a populatiei sale, circa 44 de milioane de persoane, pana la sfarsitul lunii, in timp ce Rio de Janeiro in Brazilia isi va inchide plajele si restaurantele, pentru a incerca sa opreasca raspandirea pandemiei, transmite AFP.- Un judecator federal din Ciudad de Mexico i-a ordonat presedintelui mexican Andres Manuel Lopez Obrador sa ia toate masurile preventive si actiunile necesare pentru a detecta persoane infectate de coronavirus, relateaza AFP.