LIVE COVID-19 a ucis mai multi americani decat 20 de ani de razboi. Trump da ordin executiv sa fie carne

In acest moment, sunt inregistrate 663 de decese de COVID-19 in tara si alte 87 in diaspora. Numarul de cazuri in Romania a ajuns la 11.616, din care peste 3.000 s-au vindecat. In acest context, o veste buna este ca a fost demarat procesul de colectare a plasmei de la cei vindecati pentru tratarea pacientilor critici.Dupa ce timp de o saptamana toata suflarea romaneasca a comentat relaxarea de dupa 15 mai, presedintele Klaus Iohannis a iesit ieri, sa tina o lunga conferinta de presa, neobisnuita pentru el, in care a spus clar ca nu vom putea colinda prin tara: Iesim din localitate doar cu "motiv foarte serios" La nivel mondial, sunt 3,1 milioane de oameni infectati cu noul coronavirus, dintre care 1 milion doar in SUA, iar numarul de morti in toata lumea a trecut deja de 218.000. De altfel, o cifra tulburatoare arata ca in doua luni de pandemie au murit mai multi americani decat in doua decenii de razboi in Vietnam.- Vicepresedintele american, Mike Pence, a refuzat sa poarte masca de protectie in cursul vizitei la un spital, fara a tine cont de regulile institutiei, atragandu-si astfel numeroase critici in plina pandemie de coronavirus.- Presedintele Klaus Iohannis are, miercuri, o noua sedinta la Palatul Cotroceni, privind masurile de gestionare a epidemiei COVID-19. Participa premierul Ludovic Orban, mai multi ministri, dar si seful DSU, Raed Arafat.- Un mops din Carolina de Nord este primul caine testat pozitiv pentru noul coronavirus din Statele Unite ale Americii, potrivit presei americane.- Masurile restrictive impuse din cauza epidemiei de coronavirus ar putea rezulta in 7 milioane de sarcini neplanificate, potrivit unei analize publicate marti de Fondul ONU pentru Populatie (UNFPA). Intreruperi ale lantului de aprovizionare ar putea lasa 47 de milioane de femei din tari sarace si in curs de dezvoltare fara contraceptive moderne, a declarat agentia Natiunilor Unite.- Hotelurile din Polonia vor fi deschise pentru concediile din timpul verii, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al guvernului polonez Piotr Muller, care a adaugat totodata ca evolutia COVID-19 este inca pe o panta ascendenta.- Doar 40% dintre americani planuiesc sa mearga la cinema, concerte, evenimente sportive sau parcuri de distractii inainte ca un vaccin contra Covid-19 sa fie disponibil, arata un sondaj Reuters/Ipsos publicat marti si citat de News.ro.- Nicaragua a anuntat marti ca incurajeaza de acum populatia sa ia masuri preventive impotriva noului tip de coronavirus in aceasta tara care, de la declansarea pandemiei, a refuzat asemenea masuri."Ne vom multiplica informatiile cu privire la spalatul pe maini, distantarea sociala, utilizarea de masti", cum fac numeroase tari ale lumii care lupta impotriva propagarii COVID-19, a declarat vicepresedinta Rosario Murillo intr-o conferinta de presa.- Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care le cere producatorilor de carne din SUA sa-si mentina activitatea, pe fondul temerilor de penurii cauzate de pandemie.Donald Trump a invocat "Defense Production Act" pentru a clasa acest sector ca fiind crucial in grava criza economica pe care o traverseaza SUA.Inchiderea de abatoare se multiplica in SUA din cauza contaminarii salariatilor, alimentand ingrijorari cu privire la lantul de aprovizionare.- Prim-ministrul spaniol a anuntat un plan de iesire din izolare a tarii, care va avea patru faze ce vor dura intre sase si opt saptamani.Anul scolar in curs se va incheia online, in luna iunie, iar cursurile vor fi reluate in luna septembrie.Toate provinciile vor pune in aplicare planul pe 4 mai, cu faza 0, cu exceptia unor insulecare se vor afla in faza 1, gratie incidentei scazute a pandemiei. Nu va fi permisa mobilitatea intre provincii sau insule, pana ce nu vor fi finalizate cele patru faze.Teoretic, din 11 mai, muzeele vor fi redeschise la 33% din capacitate si va fi permisa organizarea de spectacolele cu mai putin de 30 de persoane. Tot in a doua faza, vor fi deschise hotelurile, mai putin zonele comune.In a treia faza, incepand cu 25 mai, este planificat ca localurile sa fie redeschise la 33% din capacitate, doar cu servire la masa. Cinematografele si teatrele vor putea fi redeschise la o capacitate de 33%.In ultima faza prevazuta, va fi permisa redeschiderea acestora la o capacitate de 50% si restrictiile generale vor fi mai relaxate.- Parlamentului Frantei a aprobat planul Guvernului de relaxare a restrictiilor antiepidemice.Conform planului, gradinitele si scolile elementare se vor redeschide in Franta pe 11 mai, pe baza de voluntariat. Pe 18 mai vor putea fi deschise si scolile generale in regiunile in care gradul de contagiere este redus. Scolile profesionale si liceele ar urma sa reia cursurile la inceputul lunii iunie.In clase vor putea fi cel mult 15 elevi, iar, alternativ, va fi mentinut invatamantul online.Toate unitatile comerciale, cu exceptia restaurantelor si cafenelelor, se vor redeschide pe 11 mai. Cafenelele, barurile si restaurantele s-ar putea redeschide dupa 2 iunie, iar bibliotecile si muzeele pe 11 mai.- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a explicat ca dezinfectantul pe baza de alcool distruge virusul intr-un minut, dar ca nimic nu se compara cu apa si sapunul."Ajuta. Si studiile din afara ne arata ca tot ce inseamna dezinfectanti pe baza de alcool de 70 de grade si clor pot ucide intr-un minut tot ce inseamna virus sau coronavirus. Ramane ca aceste lucruri sa ne intre in reflex, in fiecare zi, dar nici acest alcool de 70, nici o solutie pe baza de clor nu inlocuieste spalatul cu apa si sapunul, nu inlocuieste igiena, nu inlocuieste obiceiul de a tusi sau stranuta intr-o batista. Nu inlocuieste pastrarea unei distante", a declarat Tataru la Digi24.- China a raportat 22 noi cazuri de COVID-19 in ultimele 24 de ore si niciun deces. Din totalul noilor cazuri detectate, 21 sunt "importate". Parlamentul chinez va incepe intalnirea anuala pe 22 mai, cu o intarziere mai mare de doua luni fata de data la care era planificata.- British Airways va renunta la peste 25% dintre angajati, din cauza pierderilor provocate de pandemia de coronavirus. British Airwys are 45.000 de angajati, intre care 16.500 de lucratori naviganti si 3.900 de piloti.- Numarul bolnavilor decedati in doua luni din cauza noului coronavirus in Statele Unite l-a depasit pe cel al soldatilor americani ucisi in doua decenii in Razboiul din Vietnam, potrivit bilantului actualizat de Universitatea Johns Hopkins.In total, 58.365 de persoane au murit de COVID-19 in SUA. In razboiul din Vietnam (1955-1975) si-au pierdut viata 58.220 de militari americani.