LIVE Covid-19 in Romania si in lume: Iohannis merge la Spitalul ROL 2. Cel mai tanar pacient decedat in Europa avea 16 ani

In acelasi timp, 26 de oameni au murit in tara noastra, din cauza infectiei cu Covid-19.Numarul total de infectati a trecut de 600.000 in toata lumea, iar cel al deceselor, de 27.000. Cele mai multe cazuri noi sunt, pe langa Italia, in Statele Unite si in Spania.De azi vor fi inchise toate parcurile din Capitala, si tot azi sunt aduse aproximativ 45 de tone de echipamente medicale, din Coreea de Sud, printre care 100.000 de combinezoane de protectie pentru personal medical si al MAI, implicat in combaterea coronavirusului.- Sefa FMI, Kristalina Georgieva, a spus vineri ca lumea este deja in recesiune, iar pietele emergente au nevoie de 2,5 mii de miliarde de dolari.- Seful de cabinet al cancelarului german Angela Merkel a transmis ca restrictiile din aceasta tara raman in vigoare cel putin pana pe 20 aprilie.- Clujul are prima ambulanta doar pentru pacientii cu coronavirus, fiind vorba despre o premiera cel putin pentru Romania - Administratia Prezidentiala anunta ca presedintele Klaus Iohannis va efectua sambata, incepand cu ora 12:00, o vizita la Spitalul Militar de Campanie ROL II, sectie externa a Spitalului Militar Central, din incinta Institutului National de Gerontologie si Geriatrie "Ana Aslan" din Otopeni.- Un total de sapte medici de la sectia de ATI a Spitalului Judetean din Sfantu Gheorghe au fost confirmati pozitiv cu coronavirus.- Compania americana Abbott Labs a lansat un sistem de testare mic si portabil pentru COVID-19 . Acesta ofera rezultatul foarte rapid, intre 5 si 13 minute.- Rusia a intrat in carantina o saptamana, incepand de astazi. Masura ar putea fi extinsa, in functie de raspandirea cazurilor. Tara are peste 1.000 de cazuri inregistrate, precum si 4 morti.- Noaptea trecuta a fost confirmat primul caz de coronavirus la Serviciul de Ambulanta Galati - este vorba despre o asistenta.- Marea Britanie a facut cea mai mare donatie pentru gasirea unui vaccin - peste 250 de milioane de dolari - Un sarb a fost condamnat la trei ani de inchisoare, dupa ce nu a respectat indicatiile autoritatilor de a intra in carantina, imediat ce s-a intors din strainatate. Procesul sau a fost tinut pe Skype.- Si Italia a impus izolarea totala a populatiei. La nivel mondial, peste 3 miliarde de oameni sunt intr-o anumita forma de izolare.- Institutul Meteorologic Regal Olandez arata ca nivelul poluarii din Europa a scazut considerabil.- Aproape 50 de tari au cerut Cubei interferon, pentru tratarea bolnavilor de coronavirus, fiind folosit in cazul infectiilor virale.- Un studiu realizat de o echipa de experti din Statele Unite sustine ca virusul nu este nici produs in laborator si nu este nici un "virus manipulat", pentru ca nu contine vreun element al unui virus folosit anterior. Totodata, studiul arata ca acest coronavirus este o combinatie intre virusul de la lilieci si cel de la pangolini.- Numarul de cazuri din Statele Unite a depasit 100.000 . Spania a trecut de 65.000 de cazuri, iar Germania de 50.000.- Presedintele american Donald Trump a ordonat General Motors sa produca ventilatoare medicale pentru pacientii cu coronavirus.