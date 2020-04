LIVE COVID-19 in Romania si in lume: Sunt aproape 3 milioane de cazuri la nivel mondial. Au fost adaugate alte 6 posibile simptome

LIVE TEXT

Pe langa cei care au murit in tara, sunt si 73 de romani decedati in strainatate. Cei mai multi sunt in Marea Britanie - 23.Dupa 15 mai in Romania se vor relaxa restrictiile si tot mai multe voci afirma ca este nevoie de o testare mult mai mare a populatiei. Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 126.645 de teste pentru coronavirus.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca exista o capacitate de testare de 10.000 de teste pe zi, insa lipseste personalul specializat . Astfel ca in Romania, in prezent, se fac aproximativ 6.000 de teste pe zi.Situatia la nivel mondial ramane grava.In SUA s-a depasit pragul de 53.000 de morti provocate de noul coronavirus, acesta fiind cel mai grav bilant inregistrat in lume pana acum.Intre timp, tot mai multe tari incearca sa gaseasca un vaccin care sa ajute pe viitor la prevenirea acestei boli, dar multi experti in domeniu spun ca nu va fi gata in acest an - Sectia ATI a Spitalului Militar ROL 2 devine operationala la inceputul saptamanii viitoare, au anuntat, duminica, reprezentantii Ministerului Apararii Nationale. Sectia va avea 24 de paturi si toate dotarile necesare.- Centrul pentru Controlul si Preventia Bolilor (CDC) din SUA a adaugat sase noi simptome pe lista posibilelor semne de COVID-19 . Anterior, CDC mentiona doar febra, tusea si scurtarea respiratiei.Agentia americana a decis sa mareasca aceasta lista incluzand:, informeaza Digi24. Acesta se afla la marginea orasului si se intinde pe o suprafata de 4.500 de metri patrati. Spitalul a fost amenajat pentru a putea prelua bolnavi asimptomatici si cu simptome usoare, in cazul in care spitalele de suport sau spitalul de pneumologie vor fi suprasolicitate., incepand de luni, dupa ce cinci angajati au fost confirmati cu coronavirus.- Guvernatorul statului american New York, Andrew Cuomo, a anuntat ca va permite farmacistilor independenti sa preleveze esantioane pentru teste pentru noul coronavirus si ca va extinde testarea pentru anticorpi, incepand cu personalul din prima linie si cu alti lucratori esentiali, informeaza agentia Reuters, citata de Agerpres.- La doua zile dupa ce a suscitat o polemica mondiala parand sa propuna tratarea COVID-19 cu dezinfectant, presedintele american, Donald Trump, a scris sambata pe Twitter ca nu merita sa consacre timp briefingurilor sale de presa cotidiene asupra pandemiei noului coronavirus. Zeci de protestatari germani s-au confruntat sambata cu politistii , in centrul Berlinului, din cauza masurilor de izolare impuse de autoritati pe perioada pandemiei de COVID-19. "Imi vreau viata inapoi!" scria pe una dintre pancarte.- Un studiu al Centrului de sanatate pentru Cercetarea si Supravegherea Imunizarii (HCIRS) din New South Wales arata ca- Ministrul de Interne britanic, Priti Patel, a reluat sambata apelul catre populatie de a respecta restrictiile impuse de autoritati pentru a limita raspandirea noului coronavirus. Acesta a subliniat ca pericolul inca nu a fost depasit in Regatul Unit.- In doua spitale din judetul Alba nu mai exista niciun cadru medical bolnav in acest moment, cele care au fost depistate cu Covid-19 fiind declarate vindecate dupa ce rezultatele testelor de verificare au iesit negative.- Creste din nou numarul deceselor in SUA.Totodata, sunt 936.293 contaminari confirmate de la aparitia pandemiei.- Premierul britanic, Boris Johnson, refacut in urma imbolnavirii cu noul coronavirus, va reveni luni la munca , a anuntat o purtatoare de cuvant a Downing Street.