LIVE COVID-19: Bilantul deceselor in Romania urca la 780. SUA au 1,1 milioane de cazuri si mii de angajati ai Politiei sunt infectati

Alti 9 romani au murit din cauza noului coronavirus, astfel ca bilantul deceselor urca la 780.

Este foarte important ca pana pe 15 mai sa respectam cu sfintenie regulile de izolare. In caz contrar, daca situatia se inrautateste, este posibil ca relaxarea sa se amane.Romania inregistreaza in momentul de fata 12.732 de cazuri confirmate si 780 de decese provocate de COVID-19, iar varful pandemiei inca nu a fost atins.Si, desi mai avem mult pana vom depasi acest val de imbolnaviri, autoritatile vorbesc deja despre al doilea, care este asteptat in lunile octombrie-decembrie.La nivel mondial, sunt peste 3,4 milioane de cazuri de COVID-19, iar numarul de morti din lume a trecut de 244.000. Vestea buna este ca pana acum, peste un 1,1 milioane de persoane diagnosticate cu COVID-19 au fost declarate vindecate, de la inceputul pandemiei.Urmareste toate datele statistice transmise in timp real pe site-ului Worldometers - Autoritatile din orasul american Stillwater din statul Oklahoma au reusit sa le impuna cetatenilor obligatia de a purta masti de protectie pentru o perioada de numai 3 ore.Motivul: in tot acest timp, mai multi cetateni care considerau ca e neconstitutional sa fie obligati sa poarte masti in spatii inchise au injurat si amenintat cu bataie personalul magazinelor, a transmis CNN Autoritatile au anuntat ca obligatia purtarii mastilor nu e neconstitutionala si ca e regretabil si riscant ca oamenii au reactionat violent. Dar ca, in context, renunta la a impune obligatii si ca purtarea mastilor in magazine ramane o simpla recomandare.- Ministrul german de Externe, Heiko Maas, solicita prudenta in ceea ce priveste ridicarea avertismentelor de calatorie la nivel mondial."Cand oamenii sunt capabili nu doar sa zboare din nou in strainatate, dar si sa se intoarca intr-un mod suficient de sigur, atunci putem reduce treptat avertismentele pentru aceste calatorii", a spus Maas.Iata aici mai multe detalii.- In SUA s-au inregistrat in ultimele 24 de ore 1.453 de morti, ceea ce ridica bilantul total la peste 66.000 de decese. Totodata, numarul total al cazurilor de COVID-19 este de 1,1 milioane.- Agentia de stiri chineza de stat Xinhua a transmis ca peste un milion de turisti au vizitat 130 de obiective turistice din Shangai, vineri si sambata, a transmis CNN. Daca cifrele sunt sau nu reale, e greu de spus. Autoritatile anuntasera de curand ca si in Wuhan - locul in care a izbucnit pandemia de Covid 19 si care se afla la vest de Shangai - lucrurile vor reveni la normal. O echipa a CNN a descoperit , insa, ca lucrurile nu stau deloc asa. Astfel, desi unele restrictii s-au ridicat si la Wuhan, multor oameni le este inca teama sa iasa din casa pentru ca se tem sa un al doilea val al pandemiei.- Cum parlamentarii americani urmeaza sa isi reia activitatea de luni, presedintele Donald Trump a transmis ca va pune la dispozitia celor doua camere parlamentare - Senatul si Camera Reprezentantilor - tehnologia pentru testare rapida a Covid 19.Conducerilor celor doua camere parlamentare au refuzat, sustinand ca ar prefera ca resursele sa fie folosite in prima linie de lupta cu pandemia, potrivit CNN In replica, Trump a sustinut ca refuzul parlamentarilor este motiv strict politic. In plus presedintele american a scris pe Tweeter ca presedinta Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, pe care a numit-o "nebuna de Nancy", va folosi pandemia ca pretext pentru a nu veni la serviciu, incepand de luni.- Politia din New York are, in continuare, mii de angajati bolnavi de Covid 19. Mai exact, potrivit celor mai recente raportari, 2.160 de salariati sunt in concediu medical, iar majoritatea sunt infectati (vorbim doar despre politisti, fara a mai pune la socoteala si salariatii civili al sectiilor de politie - n.red.). Or, asta inseamna ca 6% dintre politisitii din marele oras american sunt bolnavi, potrivit CNN Vi se pare un numar mare? Chiar este. Dar e in scadere. In saptamanile din urma, Departamentul de Politie din New York (NYPD) a trebuit sa se descurce fara aproape o cincime din personal, in conditiile in are 19.8% dintre salariati erau bolnavi.Intre timp, insa, multi s-au vindecat si au revenit la serviciu. Dintre cei 5.225 de membri ai NYPD infectati cu Covid 19 de la inceputul pandemiei, 4.405 s-au vindecat si s-au intors la serviciu.37 de politisti din New York au murit din cauza Covid 19.- Autoritatile spaniole au anuntat ca, incepand de luni, purtarea mastilor de protectie va fi obligatorie in transportul public din tara. De ieri a inceput relaxarea restrictiilor, astfel ca spaniolii au putut iesi sa faca exercitii in aer liber, pentru prima data in ultimele sapte saptamani., cea mai mare crestere de la inceputul pandemiei. In total sunt 124.054 infectate, cele mai multe in Moscova. Numarul deceselor in Rusia a crescut la 1.222 dupa ce 57 de persoane au murit in ultimele 24 de ore.- Numarul total de cazuri de COVID-19 a ajuns in Germania la 162.496, dupa ce s-au inregistrat 793 de noi cazuri de contaminare. In ultimele 24 de ore au murit 74 de persoane, astfel ca numarul total al deceselor a ajuns la 6.649.- Autoritatile din China au anuntat ca au inregistrat doua cazuri noi de contaminare cu noul coronavirus si niciun deces. China are un total de 82.877 de cazuri de contaminare si 4.633 de decese.