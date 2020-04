LIVE - Covid-19: Peste 1 milion de imbolnaviri in toata lumea. Chinezii isi comemoreaza mortii, SUA sunt acuzate de piraterie

Harta epidemiei din Romania TM AR BH SM SJ MM BN CJ HD AB CS MH GJ DJ OT VL SB MS SV BT IS NT HR BC VS GL VN CV BV PH AG DB TR GR IF BZ BR IL CL CT TL B

Spitalele din tara raman principalele focare de infectie, din ce in ce mai multe cadre medicale fiind confirmate zilnic cu COVID-19, in tot mai multe unitati sanitare, inclusiv centre mari din Bucuresti. Numarul cadrelor medicale infectate a ajuns la 474, iar dintre acestea 318 sunt din Suceava.In plus, medici din diverse colturi ale tarii continua sa isi anunte demisiile. Altii sunt detasati la spitalele care raman fara cadre medicale.Situatia cea mai dramatica pe plan extern este in Spania, care are 14.681 de decese, respectiv Italia, cu 10.935 de decese. SUA are 6.000 de morti, dar Casa Alba estimeaza ca epidemia ar urma sa se soldeze cu 100.000 pana la 240.000 de morti.Presedintele Klaus Iohannis a facut vineri un apel la romanii din Diaspora, sa inteleaga situatia si sa nu vina acasa de sarbatori, pentru a-i proteja pe cei dragi.- De luni, 6 aprilie, galatenii care ies pe strada trebuie sa aiba gura si nasul acoperite. Decizia apartine Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Galati care, totusi, nu a impus utilizarea mastilor medicale, fiind acceptate si cele de panza, dar si esarfele, fularele sau alte accesorii vestimentare.- In Africa de Sud, unde este carantina totala, deja peste 47.000 de oameni au fost testati si 67 de laboratoare sunt functionale. Tara are centre de testare de tip drive-in si va avea capacitatea de a testa 30.000 de pacienti pe zi, scrie BBC, citat de Mediafax. In plus, oamenii primesc gratuit gel antibacterian pentru maini. Pana acum, din cele aproximativ 1.500 de cazuri de coronavirus, doar 7 au fost mortale.- Autoritatile din Coreea de Sud au decis sa prelungeasca interdictia pentru adunari religioase, sportive si evenimente artistice pana cand numarul de noi cazuri de Covodi-19 depistate zilnic scade sub 50, informeaza News.ro. Dupa ce a reusit sa puna sub control, in mare parte, raspandirea de Covid-19, in Coreea de Sud au continuat sa apara mici focare in randul adeptilor unor biserici, in spitale si aziluri, dar si in randul celor care vin in tara din strainatate. Sambata, Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor a raportat 94 de noi cazuri de infectare, un total de 10.156 de infectari, 177 de morti si 6.325 de oameni vindecati.- Procurorul general al Statelor Unite, William Barr, a ordonat eliberarea mai multor detinuti din cauza pandemiei de Covid-19, scrie The Guardian, citat de News.ro. Ordinul lui Barr a venit dupa ce cinci detinuti de la FCI Oakdale 1 si doi de la FCI Elkton 1 au murit din cauza Covid-19. Biroul Federal al Penitenciarelor a transmis vineri ca 91 de detinuti si 50 de angajati din 122 de institutii au fost infectati cu Covid-19, insa presa scrie ca numarul acestora este mult mai mare.- SUA au fost acuzate de "piraterie moderna", dupa ce ar fi deturnat un transport de masti de protectie destinat Politiei germane si ar fi supralicitat pentru achizitia de materiale de protectie, privand astfel alte state de posibilitatea de a le achizitiona, in conditiile unei cereri tot mai mari de astfel de produse la nivel global, scrie The Guardian. Aproximativ 200.000 de masti N95 au fost deturnate catre Statele Unite in timp ce erau transferate intre avioane in Thailanda, potrivit autoritatilor de la Berlin, care afirma ca au comandat mastile pentru politisti. Cantareata americana Pink a dezvaluit ca a fost infectata cu Covid-19 si, dupa ce s-a autoizolat cu familia in Los Angeles, s-a vindecat. Primele simptome i-au aparut cantaretei, dar si fiului ei Jameson, in varsta de 3 ani, in urma cu doua saptamani. "Aceasta boala este o chestie foarte grava si reala", a scris ea.- Chinezii si-au comemorat victimele rapuse de noul coronavirus, sambata, la ora locala 10:00, prin trei minute de tacere . In Wuhan, centrul epidemiei, traficul s-a oprit complet in aceasta perioada, toate semafoarele fiind rosii.- Presedintele Donald Trump a anuntat vineri ca autoritatile sanitare recomanda acum americanilor sa isi acopere fata cu masti ne-medicale din material textil, in mod voluntar, informeaza Reuters si AFP. Autoritatile sanitare americane recomanda populatiei sa utilizeze "o masca din panza simpla sau din material textil ce poate fi achizitionata online sau pur si simplu confectionata acasa". "Acest lucru este voluntar, nu cred ca eu o sa port" a precizat Trump, informeaza dpa, citata de Agerpres.- Aproximativ 300 de persoane s-au adunat in fata unei moschei din Berlin, in pofida interdictiei privind adunarile publice. In urma cooperarii autoritatilor cu imamul moscheii, rugaciunile de vineri au fost in scurt timp oprite.- Presedintele american Donald Trump si omologul sau francez Emmanuel Macron doresc sa organizeze o reuniune extraordinara a membrilor permanenti ai Consiliului de Securitate, in sistem videoconferinta, pe tema combaterii epidemiei COVID-19 in zonele de conflict, informeaza AFP.