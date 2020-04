LIVE COVID-19 in Romania - S-au inregistrat inca 8 decese, bilantul urca la 575

LIVE TEXT

Mai sunt 3 saptamani pana cand se vor relaxa restrictiile. Momentan, nu avem prea multe detalii despre ce anume vom avea voie sa facem si ce nu. Stim doar ca nu vom mai fi nevoiti sa completam declaratie cand iesim din casa si vom fi obligati sa purtam masti in spatii publice inchise.Premierul Ludovic Orban a declarat insa ca ca autoritatile vor anunta regulile de conduita care trebuie respectate si recomandari privind prevenirea transmiterii SARS-Cov-2 cu o saptamana inainte de ridicarea restrictiilor impuse prin ordonantele militare.Situatia la nivel mondial ramane grava. In acest moment sunt peste 2,8 milioane de cazuri, iar numarul deceselor a trecut de 196.000. In SUA s-a depasit pragul de 50.000 de morti provocate de noul coronavirus, acesta fiind cel mai grav bilant inregistrat in lume pana acum.Vesti mai bune vin din Italia si Spania, care au inregistrat ieri cel mai mic numar zilnic de decese din ultima luna.- Inca 8 persoane au murit in Romania din cauza coronavirusului, astfel ca bilantul negru urca la 575 de decese, anunta Grupul de Comunicare Strategica.conducerea unitatii medicale anuntand ca activitatea decurge absolut normal in acest moment, informeaza News.ro. In Spitalul Militar Focsani au fost confirmati cu COVID-19 un numar de 30 de cadre medicale si 13 angajati din randul personalului auxiliar.- Un barbat din Suceava infectat cu coronavirus, fara alte afectiuni, a murit acasa dupa ce s-a tratat singur cu antibiotice si tratament simptomatic, a anuntat Institutul National de Sanatate Publica, informeaza stirisuceava.net - Autoritatile de la Bogota au lansat anchete judiciare impotriva ministrului Agriculturii si a mai multor guvernatori si functionari banuiti de fapte de coruptie in gestionarea fondurilor destinate combaterii pandemiei de Covid-19, a anuntat parchetul columbian, potrivit Agerpres.- Primarul municipiului Urziceni, din judetul Ialomita, Constantin Sava, a cerut Ministerului de Interne sa restrictioneze accesul locuitorilor din Barbulesti in municipiu. El spune ca oamenii nu respecta masurile luate impotriva COVID-19.- China a cautat sa blocheze un raport al Uniunii Europene in care era sustinut ca Beijingul raspandea informatii false despre epidemia de coronavirus, potrivit mai multor surse citate de Reuters.- Doua surori gemene, asistente medicale in Marea Britanie, au decedat la interval de cateva zile una de cealalta, dupa ce s-au infectat cu Covid-19, scrie BBC, potrivit News.ro.Katy Davis (37 de ani), asistenta la pediatrie, a murit marti la spitalul din Southampton, in timp ce geamana sa, Emma, fosta asistenta medicala, a decedat in acelasi spital trei zile mai tarziu.- Aproape 60 de noi cazuri de infectie cu coronavirus au fost confirmate in randul membrilor echipajului unei nave de croaziera italiene aflata in Japonia.Nu a fost inregistrat niciun deces. Comisia Nationala chineza de Sanatate a anuntat ca 11 dintre contaminarile noi sunt "importate". Noul coronavirus a contaminat 82.816 de persoane in China continentala si a ucis 4.632 de oameni.- Statele Unite au anuntat ca vor vinde ventilatoare medicale in cel putin patru tari in curs de dezvoltare pentru a lupta impotriva coronavirusului. Donald Trump a discutat la telefon cu omologii sai din Indonezia, Ecuador, Salvador si Honduras, si le-a promis furnizarea acestor echipamente medicale.Bilantul total al deceselor se ridica la 51.017.