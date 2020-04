LIVE COVID in Romania: Asteptand decretul, ministrul de Finante contrazice premierul. Bugetarii, incotro?

Harta epidemiei din Romania TM AR BH SM SJ MM BN CJ HD AB CS MH GJ DJ OT VL SB MS SV BT IS NT HR BC VS GL VN CV BV PH AG DB TR GR IF BZ BR IL CL CT TL B

Sunt aproape 2 milioane de oameni infectati la nivel mondial si peste 119.000 au murit rapusi de COVID-19.Nici datele din Romania nu arata imbucurator: Avem peste 6.600 de cazuri de imbolnavire, dintre care 331 s-au dovedit pana acum mortale.Nu este numai o catastrofa umana, ci si una financiara, avand in vedere ca jumatate din populatia planetei sta inchisa in casa si nu mai mai are cine sa tureze motoarele economice. In Romania, sunt peste un milion de contarcte de munca suspendate sau chiar intrerupte, toate din mediul privat care prin taxe si impozite sustine marele aparat de stat.Chiar si in aceste conditii, ministrul de Finante nu are de gand sa puna in practica somajul tehnic si la bugetari , asa cum anuntase premierul Orban zilele trecute.Pe de alta parte, asteptam cu totii ca presedintele Klaus Iohannis sa dea un decret nou, pentru prelungirea starii de urgenta pana la jumatatea lunii mai. Pana atunci, au reinceput scandalurile politice iar PSD pune conditii pentru a vota in Parlament prelungirea.- Presedintele Recep Erdogan a anuntat ca in viitorul weekend va fi impusa o interdictie de circulatie a persoanelor in 31 de orase si provincii din Turcia. Masura se va aplica inclusiv in metropola Istanbul si in capitala Ankara, afectand in total 63 de milioane dintre cele 83 de milioane de locuitori ai Turciei.- Ford Motor produce masti faciale la o fabrica din Michigan, pentru a-si proteja angajatii de pandemia de coronavirus si vrea sa obtina certificarea mastilor pentru utilizarea lor in scop medical.- Amazon.com va angaja alte 75.000 de persoane, pentru posturi pornind de la angajati pentru depozite si pana la soferi pentru efectuarea livrarilor, datorita cererii puternice a comenzilor online in perioada pandemiei.- Autoritatile sanitare din Coreea de Sud au raportat azi doar 27 de noi cazuri de infectare, fiind a 13-a zi consecutiv, in care numarul de imbolnaviri inregistrate este sub 100.- SUA au inregistrat inca 1.509 decese cauzate de coronavirus in 24 de ore, aproape aceeasi valoare ca in ziua precedenta (1.514), potrivit bilantului Universitatii Johns Hopkins. Acest bilant zilnic ridica la 23.529 numarul total al deceselor in Statele Unite, cea mai indoliata tara din lume din cauza COVID-19. Judetul Suceava are peste un sfert din numarul total de cazuri de imbolnavire din Romania si tot un sfert din numarul deceselor. Cu 1.731 de cazuri, are mai multe ca vecinii Ungaria (1.458) si R. Moldova (1.712).De asemenea, inregistrand 82 dintre cele 331 de decese din tara noastra, Suceava e peste Australia, care are 61 de decese si mai mult de 6.000 de cazuri, si la egalitate cu Chile, care are peste 7.500 de cazuri.- Kristofer Hivju este "complet recuperat" si are o "stare de sanatate buna" dupa ce a fost testat pozitiv pentru COVID-19. Actorul norvegian, cunoscut indeosebi pentru interpretarea rolului Tormund Giantsbane in serialul HBO "Game Of Thrones", a declarat ca si sotia sa, Gry Molvaer Hivju, si-a revenit dupa ce a fost "cel mai probabil" infectata cu acest virus.- Australia si Noua Zeelanda au respins, marti, ideea de a atenua restrictiile luate pentru combaterea pandemiei de coronavirus, chiar daca cele doua tari inregistreaza o scadere accentuata a numarului de contaminari.- Dupa ce saptamana trecuta premierul Ludovic Orban a spus ca Guvernul are in vedere o reglementare care sa prevada intrarea alternativa in somaj tehnic a angajatilor de la stat, ministrul Finantelor, Florin Citu, sustine ca nu exista un astfel de proiect."In ceea ce ma priveste nu am discutat asa ceva, nu exista un astfel de proiect. Eu stiu discutiile din spatiul public, dar cred si mereu am sustinut (ca e nevoie de - n.red.) o reforma a aparatului administrativ. Spuneam acest lucru in momentul in care Romania nu era in lupta cu coronavirus", a spus Florin Citu la Digi24. "Am auzit discutia din spatiul public, o stiu (...). Nu cred ca e momentul astazi pentru asa ceva", a mai spus Florin Citu.