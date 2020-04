LIVE TEXT

Inca trei oameni au murit de COVID-19, la noi in tara, astfel ca bilantul ajunge la 85 de decese

Cert este ca rezultatele analizelor care confirma coronavirusul sunt anuntate tarziu, chiar si la o saptamana dupa unele decese, ceea ce arata haosul din sistemul public de sanatate de la noi.In acest moment, avem confirmate 2.245 de cazuri de coronavirus, mai mult de 300 fiind cadre medicale.Situatia nu este mai imbucuratoare nici peste hotare. Americanii au fost avertizati de presedintele Trump sa se pregateasca de saptamani foarte dureroase, dupa ce 865 de oameni au murit in 24 de ore, in SUA.- Apple a dublat donatia pentru eforturile Chinei de a combate COVID-19 la peste 7 milioane de dolari. Apple a donat deja o parte din suma promisa, prin intermediul Fundatiei Chineze, transmite Mediafax.- Autoritatile sanitare chineze au raportat miercuri - pentru prima oara - numarul pacientilor infectati cu noul coronavirus si care nu prezinta vreun simptom de covid-19.- S-au majorat amenzile pentru nerespectarea regimului starii de asediu si regimului starii de urgenta, OUG in acest sens fiind publicata in Monitorul Oficial."Astfel, amenzile pentru persoanele fizice care nu respecta ordonantele militare au crescut si au urmatoarele valori:Amenda minima pentru persoanele juridice care nu respecta ordonantele militareAceste sanctiuni vor putea fi aplicate incepand de maine, 2 aprilie 2020", anunta GCS.- O asistenta medicala de la Serviciul de Ambulanta Judetean Braila a fost confirmata pozitiv cu COVID-19, potrivit informatiilor furnizate, miercuri, pentru Agerpres, de directorul DSP Braila, Gabriel Ciochina.- Noua lege care confera puteri sporite guvernului ungar pentru a lupta cu epidemia de coronavirus se va aplica pana la incetarea starii de urgenta, a declarat marti seara ministrul ungar al justitiei, Judit Varga, intr-un interviu acordat postului public de televiziune austriac ORF, transmite MTI, citata de Agerpres.- O femeie din regiunea ucraineana Cernauti si-a cerut scuze in genunchi de la oamenii pe care i-a infectat cu noul coronavirus. Aceasta a revenit recent din Italia si nu a respectat regimul de autoizolare, informeaza publika.md.- Noua mari spitale europene au lansat un apel la ajutor din cauza unei penurii de medicamente pentru pacientii atinsi de covid-19 si isi indeamna guvernele la mai multa "cooperare" in vederea "garantarii aprovizionarii regulate" cu produse medicale, relateaza AFP.Cele noua grupuri spitalicesti - membre ale Aliantei Europene a Spitalelor Universitare - avertizeaza in aceasta scrisoare adresata marti guvernelor lor ca institutiile vor ramane "in curand fara medicamente esentiale" pentru pacientii aflati la reanimare, arata News.ro.- Politistii au aplicat amenzi in valoare de 57.000 de lei la sase puncte de lucru ale unei farmacii din judetul Constanta, dupa ce au depistat ca erau comercializate solutie de curatare drept spirt, manusi de unica folosinta fara afisarea pretului si lichid dezinfectat fara specificarea termenului de valabilitate, scrie Agerpres.- Noul coronavirus isi va face probabil aparitia din nou in toamna, dar atunci va fi o situatie complet diferita fata de epidemia de acum, a estimat dr. Anthony Fauci, directorul Institutului national de alergii si boli infectioase al SUA.- Spitalul TBC Arad, care a fost transformat in unitate pentru tratarea pacientilor infectati cu noul coronavirus,, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, presedintele Consiliului Judetean (CJ), Iustin Cionca.- O pisica a fost testata pozitiv pentru coronavirus, la Hong Kong, fiind al doilea caz de acest fel, dupa ce o alta felina a fost diagnosticata cu COVID-19, insa in Belgia. Conform Daily Mail, animalul a fost contaminat de stapanul ei care era bolnav.- Premierul Ludovic Orban a declarat ca ministrul Sanatatii a luat masurile pentru "intarirea" Directiilor de Sanatate Publica si pentru derularea anchetelor epidemiologice "cat mai rapid posibil"."(...) Mobilizarea resursei umane, de exemplu, am adoptat hotararea de guvern luni prin care am majorat numarul de posturi din cadrul DSP cu 1.000 de posturi, tocmai pentru a asigura luarea prin detasare, angajarea fara procedurile obisnuite de angajare a functionarilor publici, astfel incat sa intarim capabilitatea Directiilor de Sanatate Publica. Mobilizam personal de peste tot de unde se poate", a declarat Orban, miercuri, la Antena 3.- Doua persoane care au fost confirmate cu virusul COVID-19 au fost declarate vindecate, au anuntat, miercuri, reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Bihor, citati de Agerpres.- Automobili Lamborghini transforma departamentele fabricii sale de automobile super sport din Sant'Agata Bolognese in spatii pentru productia de masti chirurgicale si viziere de protectie din plexiglas.- Marea Britanie si-a propus sa ajunga, pana la jumatatea lunii aprilie, sa testeze 25.000 de persoane pe zi pentru coronavirus, dubland practic numarul de teste zilnice pe care le face in prezent- Premierul vietnamez Nguyen Xuan Phuc a semnat miercuri un decret pentru a declara epidemie de coronavirus la nivel national.- Papa Francisc a dedicat slujba de miercuri dimineata, oficiata din resedinta sa din Casa Sf. Marta, celor care lucreaza in mass-media si care ajuta oamenii sa suporte mai usor perioada de carantina si sa nu se simta izolati.Este vorba despre doua femei din Bucuresti, una in varsta de 54 de ani si alta de 63, si un barbat de 85 de ani din judetul Timis.- Spitalele din Romania nu au primit pana azi nici macar un leu de la Ministerul Sanatatii pentru echipamente de protectie si materiale sanitare in vederea combaterii epidemiei de COVID 19 - acuza deputatul USR Emanuel Ungureanu."Ati citit bine, abia ieri, mi-au spus mai multi manageri de spitale, au fost trimisi PRIMII bani de la Ministerul Sanatatii pentru echipamente", sustine deputatul intr-o postare pe contul sau de Facebook., anunta Grupul de Comunicare Strategica (GCS)."La nivelul spitalului Gerota (...) au fost efectuate activitati de dezinfectie si igienizare, iar. Personalul medical si tehnic a intrat in spital pentru a efectua alte activitati necesare precum nebulizarea tuturor spatiilor", conform sursei citate.Totusi, in acest moment spitalul nu poate primi pacienti si in aceasta unitate medicala nu se pot efectua consultatii de specialitate."Aceste proceduri medicale vor putea fi efectuate, in cel mai scurt timp, dupa finalizarea tuturor activitatilor de dezinfectie", mai precizeaza GCS.- Un aparat de ventilatie performant a fost achizitionat pentru Spitalul Judetean de Urgenta Focsani din donatiile stranse in urma apelului facut de medicii unitatii sanitare, au informat reprezentantii Asociatiei "Sfantul Pantelimon".- Capitanul portavionului american USS Theodore Roosevelt, nava andocata de saptamana trecuta in portul Guam dupa ce mai multi marinari au contractat noul coronavirus, a avertizat ca infectia va continua sa se raspandeasca in cazul in care conducerea Marina militara americana nu adopta masuri pentru izolarea echipajului.- Directia de Sanatate Publica (DSP) Prahova a declansat o ancheta epidemiologica la un spital privat din Poiana Campina dupa ce un medic, cu care unitatea are contract de colaborare,Initial, medical a fost la UPU Campina, pentru ca se simtea rau, iar apoi a ajuns la Bucuresti.- Fundatia Regala Margareta a Romaniei organizeaza o campanie de voluntariat in sprijinul persoanelor varstnice, pentru a le facilita accesul la cumparaturi.Astfel, varstnicii pot suna la numarul de telefon 0720.00.95.95 (tarif normal), in intervalele luni-sambata: 08:30-21:30 si duminica: 08:30-20:00, unde pot fi plasate comenzi, la o distanta de maximum 6 km fata de magazinele Kaufland implicate in acest program.Echipele de voluntari sunt mobilizate in 14 orase si asigura pregatirea cosurilor de cumparaturi pentru varstnicii din Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi, Brasov, Craiova, Constanta, Sibiu, Arad, Ploiesti, Oradea, Braila, Galati si Pitesti.- 5 angajati de la Serviciul Ambulanta Codlea, judetul Brasov, sunt internati in spital, doi dintre acestia fiind confirmati cu coronavirus, informeaza Digi24. Pentru ceilalti trei internati se asteapta rezultatele la testul pentru COVID-19, in timp ce alti 5 angajati se afla in izolare la domiciliu.- Un baiat in varsta de 13 ani testat pozitiv pentru coronavirus a murit, in Marea Britanie, scrie BBC Ismail Mohamed Abdulwahab, din Brixton, in sudul Londrei, a murit luni la spitalul King's College. Se crede ca este cea mai tanara persoana cu COVID-19 care a murit in UK.- Gabriel Mutu, primarul Sectorului 6, spune ca masura privind montarea de dispensere cu dezinfectant pentru fiecare scara de bloc, decisa de autoritatile centrale, "este o nebunie".Intr-o declaratie pentru RFI Romania, Mutu a ridicat mai multe probleme in privinta acestei masuri, intre care pretul la aceste dispensere, care a explodat dupa Ordonanta Militara, lipsa de consultare cu primarii in acest sens, dar si neclaritatea privind instalarea: in afara blocului sau in scara blocului., conform unei analize a datelor colectate prin intermediul unei aplicatii axata pe simptome, dezvoltata de oameni de stiinta britanici, citata de Agerpres.- Peste 80 de cadre medicale de la Maternitatea "Dr. Dumitru Popescu" (Odobescu - n.r.) din Timisoara au fost testate COVID-19 in noaptea de marti spre miercuri,, a declarat miercuri, pentru Agerpres, primarul Nicolae Robu.Actiunea de testare a avut loc dupa ce alte cinci asistente din cadrul unitatii medicale au fost depistate pozitiv, zilele trecute.- 25 de politisti de la Sectia 19 Politie din Bucuresti se afla in izolare la domiciliu, dupa ce trei dintrei ei au intrat in contact cu o persoana diagnosticata cu coronavirus.- Pana acum, au fost depistate 24 de cadre medicale infectate cu noul coronavirus la Spitalul Militar din Bucuresti, a precizat Florentina Ionita-Radu, comandant al unitatii, intr-o interventie telefonica la Digi24.- O simulare utilizata de Casa Alba privind raspandirea noului coronavirus indica faptul ca numarul deceselor cauzate de COVID-19 in SUA ar ajunge la un numar cuprins intre 100.000 si 240.000.- Un medic si un angajat din randul personalului auxiliar al Spitalului Adjud au fost confirmati cu coronavirus, dupa ce ar fi intrat in contact cu personal din cadrul Spitalului Militar Focsani, unde sunt contaminati 41 de medici si asistente medicale.- O procesiune cu moastele Sfantului Ioan cel Nou s-a desfasurat pe strazile din Suceava, fara prezenta credinciosilor. Racla cu sfintele moaste a trecut prin dreptul principalelor lacasuri de cult, in sunetul clopotelor, dar si prin curtea Spitalului Judetean, transmite Mediafax.- La Spitalul Sf. Ioan din Bucuresti s-a primit confirmarea testului de COVID 19 pentru o pacienta de 62 de ani, care realiza dializa in sectia de nefrologie.Pacienta este asimptomatica si a fost transferata la Spitalul "Carol Davila".Toate cele 72 de cadre medicale care desfasurau activitatea in aceasta sectie au fost trimise in izolare. Celor 9 rezidenti li s-a solicitat sa ramana acasa.- Autoritatile sanitare din China au inceput sa raporteze cazurile asimptomatice de infectare cu SARS-CoV-2, in efortul de a linisti temerile publicului ca unii oameni ar putea raspandi in continuare virusul fara sa stie ca sunt infectati.- Numarul de cazuri confirmate de COVID-19 in Germania a ajuns la 67.366, iar cel al deceselor la 732, a anuntat miercuri dimineata Institutul Robert Koch (RKI), dupa ce in ultimele 24 ore au fost testati pozitivi inca 5.453 pacienti.- Un vas de croaziera cu 383 de persoane la bord, care venea dinspre Turcia cu destinatia Spania si care facea o escala in portul Pireu, langa Atena, a fost plasat in carantina dupa ce in jur de 20 de pasageri au fost testati pozitivi pentru noul tip de coronavirus.- Presedintele Klaus Iohannis discuta cu premierul Ludovic Orban si cu ministrii Internelor si Apararii, precum si cu secretarul de stat Bogdan Despescu, masurile de siguranta si ordine publica in contextul epidemiei COVID-19.Sedinta este programata la ora 12:00.- Fostul tenismen Patrick McEnroe, in prezent analist la postul ESPN, a anuntat ca a fost testat pozitiv cu coronavirus, dar acum se simte bine, el mentionand ca a avut doar simptome usoare.- Trompetistul jazz Wallace Roney a decedat marti, la varsta de 59 de ani, din cauza unor complicatii provocate de COVID-19, anunta New York Times.- Secretarul de stat in MAI Bogdan Despescu a declarat ca aproape 10.000 de romani din diaspora s-au intors in Suceava."Numai in luna martie au intrat in tara peste 260.000 de cetateni romani care au fost verificati in linia a doua. Din acesti cetateni (...) un numar de aproape 10.000 de cetateni au ajuns in judetul Suceava", a declarat Bogdan Despescu, la Antena3. Dispersarea de substante dezinfectante in aer poate pune in pericol sanatatea oamenilor , avertizeaza experti din domeniul sanatatii, in conditiile in care astfel de actiuni, efectuate de lucratori imbracati in costume asemanatoare personajelor din filmul Ghostbusters, au loc la nivel mondial, inclusiv la Bucuresti. Peste 100.000 de oameni din afara Chinei s-au vindecat de coronavirus , pana la sfarsitul lunii martie. Astfel, din aproape 850.000 de cazuri de infectare inregistrate pana marti seara, peste 176.500 erau declarate vindecate in toata lumea. Trebuie scazute insa peste 76.000 de persoane care au fost declarate vindecate in China, ca sa avem o imagine mai fidela a realitatii din celelalte zone.- Punerea la dispozitie a unui vaccin impotriva noului coronavirus, gata sa fie utilizat "pe o scara larga", ar mai putea dura cel putin un an , a apreciat Agentia Europeana a Medicamentului. Doua vaccinuri au intrat deja intr-o prima faza de teste clinice, desfasurate pe voluntari sanatosi.- Presedintele SUA, Donald Trump, i-a avertizat pe americani ca urmatoarele doua saptamani vor fi "foarte, foarte dureroase", in timp ce bilantul noului coronavirus continua sa se inrautateasca in Statele Unite: a ucis 865 de persoane in termen de 24 de ore , potrivit bilantului anuntat de Universitatea Johns Hopkins.- Un medic chirurg de la Spitalul Universitar din Bucuresti a realizat o statistica sumbra a cazurilor fatale de COVID-19 din tara noastra si a constatat ca in mai mult de jumatate confirmarea de infectare a venit in ziua mortii sau post mortem Un roman a fost arestat in Irlanda dupa ce a incercat sa scuipe si sa muste doi politisti, iar apoi le-a transmis ca are coronavirus si ca este mafiot.