LIVE Al 8-lea deces in Romania din cauza COVID-19. Primul spital rechizitionat de autoritati: Are conditii superioare

In paralel, in Romania, zeci de medici si asistente de la Suceava s-au infectat intr-un mod incredibil, dupa ce au fost chemati toti la munca, desi se stia ca unii sunt bolnavi. Parchetul face ancheta penala in acest caz, iar spitalul a fost inchis Pe de alta parte, mai sunt 24 de ore in care toti pacientii care nu reprezinta urgente trebuie dati afara din toate spitalele din tara , din ordin al ministrului de Interne.Bilantul total al infectarilor in Romania ajunge la 576, din care 7 pacienti au murit pana acum . Sau cel putin asta e ceea ce stim la acest moment, cu testele care s-au facut.La nivel mondial Organizatia Mondiala a Sanatatii OMS a avertizat ca pandemia de coronavirus se "accelereaza", fiind acum confirmate peste 372.000 de cazuri si mai mult de 17.000 de morti.- Un barbat din statul american Arizona a murit, iar sotia lui se afla in stare critica dupa ce au ingerat fosfat de clorochina - un produs utilizat la curatarea acvariilor, similar medicamentului anuntat de presedintele Donald Trump drept un tratament potential impotriva infectiilor cauzate de noul coronavirus.- Procurorii au deschis un dosar penal pe numele unui barbat de 54 de ani dintr-o comuna din judetul Neamt, care a fost prins de politisti in timp ce se plimba pe strada, desi el primise cu cate ore inainte amenda pentru ca nu sta in izolare la domiciliu.- Un barbat infectat cu noul coronavirus a murit in Iran dupa ce a primit din partea unui vraci islamic un pretins "leac minune". Clericul a intrat ilegal in spitalul Beheshti din orasul-port Anzali in weekend si a vizitat pacientul aflat la terapie intensiva, cu consimtamantul pacientului, i-a dat jos masca de protectie si i-ar fi frecat fata cu un lichid parfumat. Pacientul a murit trei zile mai tarziu si pentru vraci a fost emis mandat de arestare.- Cantaretul si saxofonistul Manu Dibango, 86 de ani, care anuntase saptamana trecuta ca a fost spitalizat din cauza ca este infectat cu noul coronavirus, a murit.- Turcia a impus marti restrictii asupra orelor de lucru ale magazinelor alimentare, a numarului de cumparatori din supermaketuri si de pasageri din autobuze, a inchis deja scolile, cafenelele si barurile, a interzis rugaciunile in masa si a amanat pe termen nedefinit meciurile din principalele ligi sportive, iar in acelasi timp a suspendat zborurile spre multe tari.Luni seara bilantul in Turcia era de 1.529 de imbolnaviri, din care 293 de morti.- Fostul premier"Mi s-a parut insuficient de clara si de ferma (comunicarea, n.red.). Eu cred ca intr-o astfel de operatie, precum cea pe care o conduce Guvernul acum si trebuie sa recunosc ca nu e deloc usor ceea ce se intampla acum si nu e deloc usor pentru Guvern, cred ca trebuie o echipa de specialisti in comunicare, care sa ajute Comandamentul pentru Situatii de Urgenta sa transmita mesaje foarte clare pe toate canalele.Prezentarea acestor Ordonante militare, de exemplu, cand doar iesi in fata publicului si citesti de pe o hartie niste decizii, nu mi se pare suficient, nu inspira fermitate si suficienta credibilitate. Nu vreau sa creada cineva ca vin sa dau lectii celor care duc greul acum, pentru ca stiu ce inseamna sa-ti asumi o astfel de responsabilitate si am tot respectul pentru cei care si-au asumat aceasta responsabilitate. Si noi vrem sa ajutam cu experienta pe care o avem", a spus Ciolos, la RFI Romania.- Coronavirusul a fost gasit pe multe suprafete din cabinele de pe vasul de croaziera Diamond Princess, atat acolo unde au locuit pacienti care au dezvoltat simptome, cat si unde au stat cei asimptomatici. Asta s-a intamplat, insa, inainte de procedurile de dezinfectie. In orice caz, spun specialistii de la CDC , la acest moment nu se poate spune daca s-a produs transmitere la om de pe acele suprafete si trebuie facute alte studii.- Barbatul pe care medicii il considera primul pacient infectat cu noul coronavirus in Italia a fost externat din spital, dupa ce timp de o luna a fost in stare grava."Unul dintre cele mai simple si frumoase lucruri este sa respiri de unul singur. Va puteti vindeca de aceasta boala", a spus el la iesirea din spital. Barbatul, in varsta de 38 de ani, identificat doar cu numele Mattia, a petrecut 18 zile la Terapie Intensiva, conectat la aparate care il ajutau sa respire.. Consiliul Judetean Cluj a preluat un spital privat pentru tratarea pacientilor infectati cu COVID-19. Spitalul privat este primul din tara preluat de o autoritate, are 180 de locuri si se afla in Suceagu, comuna Baciu."Consiliul Judetean Cluj preia Spitalul Polaris si finanteaza operatiunile necesare tratarii pacientilor infectati cu COVID-19. La acest spital vor putea fi primiti 180 de pacienti care vor beneficia de conditii optime pentru tratarea COVID-19. Este vorba despre o premiera nationala, fiind primul spital privat din tara preluat de o autoritate publica pentru a trata persoanele infectate cu COVID-19. Unitatea medicala beneficiaza de conditii superioare de izolare si tratament", se arata intr-un comunicat al CJ Cluj.- Germania a inregistrat noi 4.764 de imbolnaviri, bilantul total ajungand astfel la peste 27.400 de cazuri. Pana acum au murit in Germania 114 oameni.- Aproximativ 70 de sanctiuni au fost aplicate in judetul Mures, in noaptea de luni spre marti, pentru nerespectarea Ordonantei militare nr. 2/2020, referitoare la circulatia persoanelor in afara locuintei sau gospodariei intre orele 22:00 si 06:00.- In aceasta dimineata a fost inregistrat al optulea deces al unui pacient infectat cu noul coronavirus in Romania.E vorba despre un barbat de 70 ani, internat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Craiova, confirmat pozitiv pe 19 martie.Pacientul a sosit pe 7 martie din Italia impreuna cu fiica sa, care se afla in acest moment in autoizolare."Pacientul suferea de boli preexistente pentru care urma tratament cu insulina. De asemenea, pacientul avea obezitate grad II", transmite GCS.- Doi barbati sositi din Marea Britanie si SUA sunt primii pacienti cu COVID-19 din Myanmar, una dintre putinele tari din Asia care inca nu detectase cazuri cu noul tip de coronavirus pe teritoriul sau, relateaza EFE.- Potrivit Wall Street Journal, premierul Benjamin Netanyahu a cerut serviciilor secrete ale Israelului sa ajute in lupta impotriva raspandirii coronavirusului. Agentii secreti au misiunea de a incerca sa cumpere kit-uri de testare din alte tari si sa foloseasca dispozitivele de urmarire utilizate pana acum in lupta impotriva terorismului pentru a crea o harta cat mai exacta a ratei de infectare in tara.- Dupa ce au aflat ca nu au COVID-19, premierul Orban si ministrii de Interne si al Sanatatii merg la Cotroceni la ora 12:00, la o sedinta cu presedintele Klaus Iohannis.Apoi, la ora 14:00, Iohannis are programata o videoconferinta cu managerii spitalelor din tara, pentru a discuta despre maniera in care se poate evita situatia de la Suceava, unde zeci de cadre medicale sunt infectate si spitalul s-a inchis.- Premierul Ludovic Orban isi reia de azi activitatea normala la Palatul Victoria, dupa ce rezultatul celui de al doilea test de coronavirus i-a iesit negativ . Astfel, seful Guvernului paraseste Vila Lac 1, unde s-a aflat in izolare de cand a aflat ca senatorul PNL Vergil Chitac este infectat si intrase in contact cu acesta.- Primarul comunei Perieni, din judetul Vaslui, a publicat pe Facebook o lista cu persoanele aflate in izolare acasa. Daca unii l-au criticat pentru initiativa, altii au scris ca macar stiu de cine trebuie sa se fereasca.- Guvernul japonez negociaza cu Comitetul International Olimpic amanarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo pentru maximum un an, a anuntat publicatia Sankei, citata de L'Equipe. Un barbat din Pheonix a murit , iar sotia sa este in stare critica, dupa ce au luat, fara sa consulte vreun doctor, medicamentul recomandat de Donald Trump pentru a scapa de coronavirus, transmite CNN.- Boeing va suspenda productia la fabrica sa de avioane cu doua punti din statul american Washington. Dupa o masura similara anuntata de Airbus, Boeing a aratat ca operatiunile unitatilor sale de productie din regiunea Puget Sound, in care se afla orasul Seattle, vor fi oprite timp de 14 zile, pana pe 25 martie. In aceasta perioada va avea loc o igienizare serioasa a cladirilor si echipamentelor.- Cuba va plasa izolare toti turistii inca prezenti pe insula marti, la intrarea in vigoare a inchiderii partiale a frontierelor pentru o luna, noteaza AFP.- Statul american New Jersey va elibera detinutii cu risc scazut din inchisori, pentru a limita raspandirea coronavirusului, a declarat guvernatorul Philip Dunton Murphy, citat de Reuters.- Sase persoane infectate cu noul coronavirus in Italia vor fi internate in spitale germane , in contextul in care Germania a luat deja in ingrijire medicala bolnavi din Franta, noteaza AFP.- Organizatia Mondiala a Sanatatii a avertizat ca pandemia de coronavirus se "accelereaza", fiind acum confirmate peste 372.000 de cazuri.A fost nevoie de 67 de zile de la primul caz raportat pentru a ajunge la 100.000 de cazuri, 11 zile pentru a doua 100.000 si doar patru zile pentru a treia 100.000.- Militarii trimisi pentru a ajuta Spania sa combata pandemia de coronavirus prin dezinfectarea si verificarea locuintelor au gasit un numar de persoane in varsta abandonate si moarte in paturile lor, potrivit ministrului Apararii, scrie The Guardian.- Oamenii de stiinta de la universitatea britanica Oxford au inceput un studiu clinic pentru a investiga efectele unui medicament pentru HIV si ale unui medicament cu steroizi la pacientii de COVID-19 din Marea Britanie, potrivit Reuters. Hackeri de elita au incercat sa acceseze reteaua informatica a Organizatiei Mondiale a Sanatatii , la inceputul lunii martie, pe fondul unei cresteri de peste doua ori a atacurilor cibernetice de la declansarea epidemiei de coronavirus, au declarat surse apropiate situatiei, citate de Reuters.- Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava, examinand mai multe articole din data de 23 martie publicate in mediul online, s-au sesizat din oficiu pentru savarsirea infractiunilor de "zadarnicirea combaterii bolilor" si "abuz in serviciu", prevazute de Codul Penal, "in sensul ca la nivelul institutiilor judetului Suceava nu au fost respectate masurile dispuse cu privire la reglementarile legislative in vigoare privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infecto-contagioase", informeaza un comunicat al institutiei.Ancheta se refera la anumiti functionari publici din sistemul medical care "au solicitat cadrelor medicale din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Sf. Ioan cel Nou Suceava prezenta, la data de 23.03.2020, la serviciu, a persoanelor testate pozitiv, negativ si a celor suspecte, rezultand intr-o posibila contaminare, in masa".