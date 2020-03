LIVE Criza COVID-19: China, a treia zi fara cazuri de contaminare locala. Situatia in Italia ramane dramatica

Harta epidemiei din Romania TM AR BH SM SJ MM BN CJ HD AB CS MH GJ DJ OT VL SB MS SV BT IS NT HR BC VS GL VN CV BV PH AG DB TR GR IF BZ BR IL CL CT TL B

Situatia ramane dramatica in Italia, unde nu mai putin de 627 de oameni au murit in ultimele 24 de ore si numarul total al mortilor a depasit 4.000.Vestea buna vine din China, care nu a inregistrat sambata, pentru a treia zi consecutiv, niciun caz nou de contaminare de origine locala cu coronavirus. In raport cu jumatatea lui februarie, cand noile contaminari se numarau cu miile in fiecare zi, contagiunea a fost practic stopata in China, tara de unde a pornit pandemia.China a inregistrat in total peste 81.000 de persoane contaminate, dintre care mai sunt bolnave numai 6.013, potrivit autoritatilor sanitare. Italia, in schimb, cu peste 4.000 de morti, a depasit net China in numar de decese provocate de noul coronavirus (3.255)In Romania, avem 309 cazuri de oameni diagnosticati cu COVID-19, dintre care doi sunt in stare grava la terapie intensiva.- Mai multe state americane le-au ordonat cetatenilor sa ramana in case pentru a preveni raspandirea COVID-19. Este vorba de Illinois, New York, California, Connecticut si New Jersey. In Statele Unite au murit aproape 230 de oameni din cauza coronavirusului, iar numarul cazurilor de infectare depaseste 18.500.- Comisia Europeana a suspendat temporar implementarea programelor de relocare a refugiatilor din taberele din Grecia si Italia ca urmare a pandemiei de coronavirus, a declarat un oficial european pentru agentia TASS. "In situatia actuala suntem fortati sa suspendam procesul de relocare, in principal cel de relocare a minorilor neinsotiti, ca urmare a inaspririi regulilor de sanatate publica din statele membre pe fondul pandemiei. Cu toate acestea, discutam cu statele membre pentru a relua procesul de indata ce situatia o va permite", a declarat oficialul.- O persoana revenita din Marea Britanie cu simptome de coronavirus si testata ulterior pozitiv a mers la o firma din orasul Calarasi si a avut contact cu minim 5 persoane. Potrivit Parchetului de pe langa Judecatoria Calarasi, persoana respectiva a revenit in tara din Marea Britanie in 17 martie si avea simptome de infectie cu noul coronavirus. Parchetul de pe langa Judecatoria Calarasi a inregistrat pe numele persoanei un dosar pentru zadarnicirea combaterii bolilor.- Primarul orasului Targu Bujor din judetul Galati a gasit un antidot la plictiseala din timpul izolarii: clatitele cu dulceata. El s-a filmat in propria bucatarie in timp ce face clatite si apoi a postat imaginile pe Facebook. Laurentiu Gidei incearca astfel sa ii convinga pe oameni sa stea in case.Echipat corespunzator cu sort de bucatarie si nu cu combinezon alb, masca si manusi, primarul orasului Targu Bujor se filmeaza in timp ce pregateste clatite cu dulceata produsa la tara si cumparata de la un festival din regiune. Este o filmare cu ajutorul careia edilul incearca sa transmita urmatorul mesaj: stati in casa daca va pasa si sa aveti clatite pe masa.- Actorul Antony Hopkins, in varsta de 82 de ani, ii canta pisicii la pian, in timp ce se afla in izolare.- Timorul de Est anunta primul caz de COVID-19. Un cetatean care s-a intors din strainatate este prima persoana testata pozitiv pentru coronavirus, informeaza Reuters.- Organizatia pentru Alimentatie si Agricultura a ONU (FAO) si specialisti din domeniul agriculturii avertizeaza ca achizitiile exagerate de alimente din aceasta perioada, in contextul pandemiei de coronavirus, ar putea duce la o criza a aprovizionarii cu alimente si la cresteri de preturi, potrivit Reuters. "Nu este nevoie decat ca importatorii mari, precum guvernele, sa intre in panica si sa inceapa sa cumpere masiv pentru a crea o criza", a declarat Abdolreza Abbassian, economistul-sef al FAO.- Chimcomplex, singurul producator de hipoclorit de sodiu din Romania, vrea sa produca substante biocide pentru dezinfectia spitalelor, dar si a altor spatii si chiar strazi. Compania a cerut Ministerului Sanatatii aviz pentru a trece de la dilutia de 12,5%, concentratie produsa acum, la cea folosita in domeniul sanitar. Reprezentantii companiei au declarat, pentru MEDIAFAX, ca, odata cu pandemia de coronavirus, uzinele si-au adaptat liniile de productie pentru a putea produce direct substante biocide care sa poata fi folosite pentru dezinfectia spatiilor si suprafetelor.- Elvetia si-a inasprit vineri masurile in fata noului coronavirus, interzicand grupurile formate din mai mult de cinci persoane, insa a respins plasarea in carantina - o masura adoptata de alte tari europene -, considerand ca este vorba despre o "politica spectacol", noteaza AFP. In Elvetia, tara frontaliera cu Italia, maladia COVID-19 a ucis 43 de persoane. Peste 4.800 de persoane au fost testate pozitiv pana in prezent, dar Elvetia nu testeaza toate cazurile suspecte din cauza lipsei aproape totale a testelor.- Tamil Nadu, situat in sudul Indiei, a luat vineri decizia exceptionala de a inchide frontierele sale interne cu celelalte state indiene vecine de teama pandemiei de COVID-19, relateaza AFP. Aceasta masura va fi aplicata cel putin pana la 31 martie si numai "marfurile esentiale" si autovehiculele guvernamentale vor fi autorizate sa intre in Tamil Nadu, dupa ce "toti pasagerii vor fi controlati", a facut cunoscut guvernul statului intr-un comunicat.- Cuba a anuntat inchiderea frontierelor pentru nerezidenti, timp de o luna, din cauza pandemiei de coronavirus, dupa ce in ultimele zile a incercat sa pastreze la maxim activitatea sa turistica, motorul economic al insulei comuniste, noteaza AFP si Reuters. Ultimul bilant oficial a raportat 21 de cazuri, dintre care un deces, al unui turist italian, si 716 cazuri suspecte.- Un colaborator al vicepresedintelui Statelor Unite Mike Pence a fost testat pozitiv la coronavirus, a informat vineri o purtatoare de cuvant a numarului doi al executivului american, Katie Miller, precizand ca nici acesta din urma, nici presedintele Donald Trump nu s-au aflat in "contact apropiat" cu persoana respectiva, scriu Reuters si AFP.- China nu a inregistrat sambata, pentru a treia zi consecutiv, niciun caz nou de contaminare de origine locala cu coronavirus, dar autoritatile sanitare au raportat suplimentar 41 de cazuri importate, un record zilnic, noteaza AFP. In total, numarul de cazuri "importate" din strainatate se ridica in prezent la 269. Pentru a evita ca aceste persoane sa lanseze din nou o pandemie in mare parte tinuta acum sub control in China, autoritatile au impus intrarea in carantina a tuturor persoanelor care intra pe teritoriul chinez.Citeste si ce s-a intamplat ieri in criza provocata de coronavirus. Romania are 308 cazuri de Covid-19. In Italia numarul mortilor creste alarmant, 627 in doar 24 de ore