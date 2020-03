LIVE Criza COVID-19: Noi masuri intra azi in vigoare, dupa o saptamana de stare de urgenta

LIVE TEXT

Slujbele se vor tine fara enoriasi in biserici si la nunti, botezuri si inmormantari vor putea participa maximum 8 persoane. Noile reglementari vizeaza si persoanele varstnice, urmand ca autoritatile locale sa gaseasca solutii pentru acestia, ca sa evite deplasarile.In ce-i priveste pe cei care incalca decizia autoritatilor de a ramane izolati la domiciliu, acestia vor fi dusi, sub paza, direct in centrele de carantina, unde vor sta alte 14 zile, asta pe langa amenda de 4.000 de euro si dosarul penal.Romania a inregistrat sambata cel mai ridicat bilant de pana acum, cu 59 de imbolnaviri, astfel ca bilantul total ajunge la 367. La nivel global sunt peste 300.000 de cazuri si 13.000 mii de decese, printre care si 7 romani care se aflau peste hotare.- Fazia Gaza a inregistrat primele doua cazuri de infectare cu noul coronavirus.- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a propus pe Facebook ca romanilor care trebuie sa stea in carantina sau izolare sa li se puna o stampila sau o bratara speciala pentru a fi recunoscuti. - Amazon.com a anuntat ca majoreaza plata pentru munca peste program a asociatilor care lucreaza in depozitele din Statele Unite, compania incercand sa faca fata cresterii rapide a cererii pentru cumparaturi online. In Italia si Franta, Amazon va livra numai produse esentiale, transmite Reuters.Lucratorii din depozite platiti cu ora din Statele Unite vor primi retributii duble dupa 40 de ore lucrate peste programul normal de lucru, in crestere de la 1,5 ori, in perioada 15 martie-9 mai, arata News.ro.- Colegiul Medicilor Stomatologi cere Guvernului asigurarea accesului medicilor stomatologi la masuri concrete de protectie sociala si economica adecvate, ca urmare a deciziei Executivului de suspendare a activitatii cabinetelor.Reprezentantii colegiului a transmis ca Executivul trebuie sa tina cont de faptul ca, in mod covarsitor, profesia de medic stomatolog, ca profesie liberala, se exercita in cadrul unor cabinete fara personalitate juridica, entitati care nu au acces la pachetul de masuri de protectie sociala si economica, nefiind asimilate IMM-urilor sau societatilor comerciale, precum si a faptului ca titularii acestor cabinete nu au si nu pot avea calitatea de salariat al formei de exercitare a profesiei, prin urmare neavand acces la pachetul de masuri de protectie sociala si economica destinat salariatilor.- In Mumbai, pe un perete a fost realizata o pictura a lui Buddha stand cu picioarele incrucisate si purtand o masca de protectie pe fata, conform AFP.- Autoritatile din Franta folosesc drone pentru a-i gasi pe cetatenii care nu respecta conditiile carantinei.- Lorenzo Sanz, fost presedinte al clubului Real Madrid, a incetat din viata, sambata, la varsta de 76 de ani, din cauza coronavirusului, noteaza News,ro, citand Marca.- Producatorii serialelor Grey's Anatomy, Station 19 si The Good Doctor doneaza spitatelelor recuzita pentru filmari. Astfel, acestia vor trimite catre spitale echipamente care includ masti, halate si manusi de protectie, noteaza Daily Mail.- Le Figaro noteaza ca cel putin 900 de milioane de persoane din intreaga lume sunt izolate la domiciliu fie ca parte a masurilor obligatorii impuse de autoritati, fie in urma recomandarilor acestora privind pandemia de coronavirus.- Cuba a trimis mai multi medici si asistente in Italia pentru a ajuta in spitale, noteaza Reuters . In total, 52 de medici si asistente au fost trimisi in Lombardia.- Columbia a inregistrat primul deces provocat de coronavirus. Este vorba despre un sofer de taxi, in varsta de 58 de ani, care dusese cu masina turisti italieni. Conform ministrului Sanatatii din Columbia, barbatul avea mai multe afectiuni, printre care si diabet, arata Kiro7 - Armata din Italia se implica in productia de ventilatoare pentru respiratia asistata, pentru a veni in ajutorul producatorilor care nu mai fac fata cererii din cauza pandemiei de coronavirus, transmite Reuters.- Donald Trump a scris pe Twitter ca un studiu clinic efectuat cu Hidroxiclorochina pe 25 de pacienti cu Covid-19 a avut rezultatele promitatoare: "Hidroxiclorochina si Azitromicina luate impreuna au sansa reala de a produce o mare schimbare in istoria medicinei. FDA a reusit sa mute muntii din loc. Multumesc! Sa le punem in uz imediat. Oamenii mor, sa ne miscam repede. Dumnezeu sa va binecuvanteze!".- Unul dintre primii pacienti infectati cu noul tip de coronavirus din China, SARS-CoV-2, s-a recuperat. Este vorba despre o vanzatoare dintr-o piata de fructe de mare, in varsta de 57 de ani, care a invins virusul si este acum sanatoasa si acasa, scrie Mediafax, citand Daily Mail.- Compania de diagnosticare moleculara Cepheid a obtinut sambata acordul de urgenta al Administratiei pentru Medicamente si Alimente din Statele Unite pentru utilizarea unui test rapid pentru detectarea noului coronavirus (Covid-19), potrivit site-ului People. Testul, numit SAR-CoV-2 Xpert Xpress, este destinat sa fie administrat pacientilor din punctele de ingrijire si poate detecta virusul care provoaca boala COVID-19 in 45 de minute, fiind cel mai rapid test care poate face acest lucru.- Guvernatorul din New Jersey, Phil Murphy, a decis inchiderea tuturor activitatilor comerciale neesentiale. Potrivit acestuia, in aceste conditii, aproape toti rezidentii raman acasa, pentru a reduce raspandirea coronavirusului, relateaza Reuters.- Premierul italian, Giuseppe Conte, a anuntat ca va fi oprita orice activitate de productie care nu va fi indispensabila pentru a garanta aprovizionarea cu bunuri esentiale a populatiei.- New York a inregistrat 10.000 de cazuri de infectare cu coronavirus. Iata cum era atmosfera sambata seara pe Times Square.- Guvernul din Marea Britanie a cerut celor 1,5 milioane de cetateni considerati cei mai vulnerabili in fata pandemiei de coronavirus sa stea acasa cel putin 12 saptamani, noteaza AFP.- Ordonanta militara prin care se instituie noi reguli pentru cetatenii romani a fost publicata in Monitorul Oficial. Noile reguli se aplica incepand de astazi.