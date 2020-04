LIVE Criza COVID in Romania si in lume

LIVE TEXT

Cert este ca rezultatele analizelor care confirma coronavirusul sunt anuntate tarziu, chiar si la o saptamana dupa unele decese, ceea ce arata haosul din sistemul public de sanatate de la noi.In acest moment, avem confirmate 2.245 de cazuri de coronavirus, mai mult de 300 fiind cadre medicale.Situatia nu este mai imbucuratoare nici peste hotare. Americanii au fost avertizati de presedintele Trump sa se pregateasca de saptamani foarte dureroase, dupa ce 865 de oameni au murit in 24 de ore, in SUA.- Autoritatile sanitare din China au inceput sa raporteze cazurile asimptomatice de infectare cu SARS-CoV-2, in efortul de a linisti temerile publicului ca unii oameni ar putea raspandi in continuare virusul fara sa stie ca sunt infectati.- Numarul de cazuri confirmate de COVID-19 in Germania a ajuns la 67.366, iar cel al deceselor la 732, a anuntat miercuri dimineata Institutul Robert Koch (RKI), dupa ce in ultimele 24 ore au fost testati pozitivi inca 5.453 pacienti.- Un vas de croaziera cu 383 de persoane la bord, care venea dinspre Turcia cu destinatia Spania si care facea o escala in portul Pireu, langa Atena, a fost plasat in carantina dupa ce in jur de 20 de pasageri au fost testati pozitivi pentru noul tip de coronavirus.- Presedintele Klaus Iohannis discuta cu premierul Ludovic Orban si cu ministrii Internelor si Apararii, precum si cu secretarul de stat Bogdan Despescu, masurile de siguranta si ordine publica in contextul epidemiei COVID-19.Sedinta este programata la ora 12:00.- Fostul tenismen Patrick McEnroe, in prezent analist la postul ESPN, a anuntat ca a fost testat pozitiv cu coronavirus, dar acum se simte bine, el mentionand ca a avut doar simptome usoare.- Trompetistul jazz Wallace Roney a decedat marti, la varsta de 59 de ani, din cauza unor complicatii provocate de COVID-19, anunta New York Times.- Secretarul de stat in MAI Bogdan Despescu a declarat ca aproape 10.000 de romani din diaspora s-au intors in Suceava."Numai in luna martie au intrat in tara peste 260.000 de cetateni romani care au fost verificati in linia a doua. Din acesti cetateni (...) un numar de aproape 10.000 de cetateni au ajuns in judetul Suceava", a declarat Bogdan Despescu, la Antena3. Dispersarea de substante dezinfectante in aer poate pune in pericol sanatatea oamenilor , avertizeaza experti din domeniul sanatatii, in conditiile in care astfel de actiuni, efectuate de lucratori imbracati in costume asemanatoare personajelor din filmul Ghostbusters, au loc la nivel mondial, inclusiv la Bucuresti. Peste 100.000 de oameni din afara Chinei s-au vindecat de coronavirus , pana la sfarsitul lunii martie. Astfel, din aproape 850.000 de cazuri de infectare inregistrate pana marti seara, peste 176.500 erau declarate vindecate in toata lumea. Trebuie scazute insa peste 76.000 de persoane care au fost declarate vindecate in China, ca sa avem o imagine mai fidela a realitatii din celelalte zone.- Punerea la dispozitie a unui vaccin impotriva noului coronavirus, gata sa fie utilizat "pe o scara larga", ar mai putea dura cel putin un an , a apreciat Agentia Europeana a Medicamentului. Doua vaccinuri au intrat deja intr-o prima faza de teste clinice, desfasurate pe voluntari sanatosi.- Presedintele SUA, Donald Trump, i-a avertizat pe americani ca urmatoarele doua saptamani vor fi "foarte, foarte dureroase", in timp ce bilantul noului coronavirus continua sa se inrautateasca in Statele Unite: a ucis 865 de persoane in termen de 24 de ore , potrivit bilantului anuntat de Universitatea Johns Hopkins.- Un medic chirurg de la Spitalul Universitar din Bucuresti a realizat o statistica sumbra a cazurilor fatale de COVID-19 din tara noastra si a constatat ca in mai mult de jumatate confirmarea de infectare a venit in ziua mortii sau post mortem Un roman a fost arestat in Irlanda dupa ce a incercat sa scuipe si sa muste doi politisti, iar apoi le-a transmis ca are coronavirus si ca este mafiot.