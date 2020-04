LIVE Avem aproape 250 de morti de coronavirus. Inca un manager de spital a fost revocat din functie

Harta epidemiei din Romania TM AR BH SM SJ MM BN CJ HD AB CS MH GJ DJ OT VL SB MS SV BT IS NT HR BC VS GL VN CV BV PH AG DB TR GR IF BZ BR IL CL CT TL B

Cam asta e situatia in acest moment de criza COVID-19 pentru Romania.Asa cum ne-a obisnuit deja, ministrul de Interne Marcel Vela a iesit in miez de noapte sa anunte noi masuri si am aflat ca avem voie la pescuit si sa ne cumparam masina, insa se interzic exporturile de cereale si orice produse de panificatie.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, estimeaza un varf al epidemiei cu 10-12.000 de cazuri. Dar acest numar se poate modifica, in functie de evolutia din urmatoarele doua saptamani, considerate "grele".Pe de alta parte, romanii au inceput sa plece la munci sezoniere, in Vest, desi acolo se expun pericolului COVID. Insa premierul Ludovic Orban spune ca nu are cum sa ii impiedice sa isi ia zborul. La nivel mondial , exista peste 1,6 milioane de cazuri de infectare cu coronavirus si mai mult de 95.000 de decese confirmate.- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a afirmat ca nu recomanda purtarea manusilor decat in unitatile sanitare."Purtatul manusilor nu il recomand decat in unitati sanitare. In momentul in care ne-am pus manusi nu mai suntem precauti", spune Rafila.. In locul sau a fost numita Daniela Macroci, de la Directia de Sanatate Publica Neamt."Am fost revocat din functie prin ordin de ministru, in cursul serii de 9 aprilie", a declarat, pentru Mediafax, Florin Apostoae.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, este asteptat azi la Spitalul din Piatra-Neamt, unde va discuta cu autoritatile locale si cu cadrele medicale. Joi, conducerea Spitalului a anuntat ca nu mai face fata numarului mare de cazuri de COVID-19 si a decis sa trimita pacienti la Iasi. Judetul Neamt se afla pe locul cinci la nivel national ca numar de imbolnaviri cu coronavirus.- Politia Romana face cateva precizari pentru populatie in contextul apropiatelor sarbatori pascale. Astfel, intr-o postare pe pagina de Facebook, Politia Romana arata ca cetatenii pot merge sa isi cumpere carne de miel pentru Paste, dar recomanda sa aiba la ei cartea de identitate si declaratia pe proprie raspundere.- Numarul cazurilor confirmate de infectare cu noul coronavirusTotodata, in ultimele 24 de ore- Un bebelus de 23 de zile a murit de COVID-19 in localitatea filipineza Lipa, la 70 de kilometri de Manila, a informat primarul orasului, Eric Africa, pe contul sau de Facebook.- Doua zboruri charter cu muncitori sezonieri cu destinatia Germania sunt programate sa decoleze vineri de pe Aeroportul Iasi, directorul aeroportului, Catalin Bulgariu, declarand ca un autocar cu pasageri a sosit deja si ca a solicitat prezenta Jandarmeriei. Bulgariu a estimat la 350 numarul celor care vor pleca spre Germania.- Guvernul chinez a dat semnalul ca va interzice consumul de carne de caine, Ministerul Agriculturii publicand un draft de proiect in care este prevazuta aceasta masura. In document, cainele este denumit un "prieten al omului", care la nivel international nu este considerat sursa de hrana.Recent, orasul Shenzen a interzis in premiera consumul de carne de pisica si de caine.- Iata ce contine acordul financiar din UE: linie de credit de 240 miliarde de euro pentru a oferi lichiditati statelor, mobilizarea a 200 miliarde de euro in investitii din partea Bancii Europene de Investitii, pentru imprumuturi in cazul IMM-urilor, si un fond de 100 de miliarde de euro garantat de tarile membre pentru somaj si pastrarea locurilor de munca.In acord, cerute de tarile din sudul Europei.- Jucatorii din NBA isi vor primi integral salariile in aprilie, chiar daca nu au mai jucat de o luna, dupa suspendarea sezonului din cauza pandemiei.- Rezerva Federala (Fed) americana a anuntat un plan larg, de 2.300 de miliarde de dolari. Bancile vor oferi imprumuturi pe 4 ani companiilor cu pana la 10.000 de angajati si imprumuturi directe autoritatilor statelor, comitatelor si celor mai populate orase, pentru a depasi criza.E cel mai inovator program al Fed pentru combaterea prabusirii economice provocate de pandemie, care a facut ca 16,8 milioane de americani sa solicite indemnizatii pentru somaj in doar trei saptamani.- SUA au inregistrat in 24 de ore 1.783 de morti legate de noul coronavirus. Acest bilant zilnic, inferior celui de miercuri (+1.973 de morti), ridica la 16.478 numarul total al deceselor inregistrate in SUA, cea mai indoliata tara din lume din cauza pandemiei dupa Italia.Timp de doua zile consecutive, marti si miercuri, SUA au inregistrat circa 2.000 de morti in 24 de ore, cele mai grave bilanturi cotidiene la nivel mondial.SUA au mai mult de un sfert din cazurile oficial declarate in lume, cu peste 46.000 in total.- Uber Technologies va imparti soferilor si curierilor sai care livreaza mancare milioane de masti faciale, la nivel global, pentru a preveni raspandirea noului coronavirus.- Europa si Statele Unite se afla acum in varful infectiilor cu coronavirus, in ambele cazuri unul din 1.000 de locuitori fiind infectat de la inceputul pandemiei.- Premierul Ludovic Orban afirma ca aproximativ 80-90.000 de romani ar putea pleca la munca in strainatate , in perioada urmatoare, iar autoritatile romane nu au "nicio parghie legala" pentru a-i opri si in acest moment economia romaneasca nu le poate oferi locuri de munca.- Ministrii de Finante din zona euro au ajuns la un acord istoric , joi seara, privind un plan de sustinere de 500 de miliarde de euro.Ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, a salutat un "acord excelent" incluzand "500 de miliarde de euro disponibili imediat" si "un viitor fond de relansare".La randul sau, ministrul german de Finante, Olaf Scholz, a afirmat ca acordul este "o zi mare pentru solidaritatea europeana".