LIVE Numarul deceselor cauzate de COVID-19 ajunge in Romania la 628. Inca un medic a pierdut lupta cu noul coronavirus

LIVE TEXT

Inca un medic roman a murit din cauza infectarii cu noul coronavirus.

Alte 9 persoane au murit in Romania din cauza coronaviruslui, bilantul negru urca in acest moment la 628 de decese.

Ziare.

com

Intre timp, Romania a inregistrat duminica cel mai negru bilant de pana acum, fiind anuntate 35 de decese, ceea ce duce numarul total al mortilor la 628.Desi premierul si presedintele vorbesc despre o relaxare a restrictiilor dupa 15 mai, Raed Arafat nu ne recomanda sa ne facem planuri de vacanta pentru aceasta vara.Iar daca va exista o relaxare, va creste si numarul de teste. Nelu Tataru nu este increzator in acest sens pentru avem capacitatea de a face 10.000 de teste pe zi, insa lipseste personalul specializat . Asa ca, in prezent, se fac aproximativ 6.000 de teste/zi.Desi cifrele la nivel mondial sunt sumbre, o raza de speranta vine insa din Noua Zeelanda, care sustine ca a castigat lupta cu noul coronavirus . Premierul Jacinda Ardern a afirmat ca s-a oprit transmiterea comunitara nedetectata.Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, este vorba despre un medic din Botosani cu specialitatea medicina interna, in varsta de 68 ani, care a luat contact cu un caz confirmat in 23 martie.Primele probe pentru cadrul medical au fost recoltate in 24 martie, iar rezultatul a iesit negativ. In data de 19 aprilie s-a internat in sectia infectioase a Spitalului Judetean Botosani, iar pe 20 aprilie a fost retestat pentru COVID-19.De data aceasta rezultatul a fost pozitiv, iar pe 24 aprilie a fost transferat la Spitalul de Infectioase din Iasi. Azi noapte, in jurul orelor 3.30, medicul a murit. Acesta suferea de diabet zaharat si cardiopatie hipertensiva.Grupul de Comunicare Strategica precizeaza ca- Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania - COPAC si Societatea Romana de Epidemiologie au lansat ghidul "Recomandari de protectie pentru pacientii cronici in contextul pandemiei cu virusul SARS-CoV-2".Ghidul poate fi consultat AICI si cuprinde capitole precum "Simptomele coronavirusului", "Istoria coronavirusurilor generatoare de pandemii", "Cum sunt ingrijiti la domiciliu varstnicii sau persoanele cu dizabilitati", "Ce medicamente trebuie sa avem in casa".- Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti propune caElevii vor invata in serii de cate 15, iar salile de curs vor fi dezinfectate zilnic si intre serii.Propunerile referitoare la desfasurarea bacalaureatului si evaluarii nationale includ cate 10 elevi in clasa in timpul examenului si contestatii depuse online.- Numarul cazurilor confirmate de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in Ungaria a ajuns luni la 2.583. Totodata, au fost inregistrate 280 de decese., in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.018 noi cazuri de COVID-19, astfel caIn acelasi interval de timpAstfel, isi reiau activitatea saloanele de coafura, cosmetica, magazinele de materiale de constructii, bricolaj si gradinarit.De asemenea, medicii si fizioterapeutii vor putea prelua din nou si alte cazuri decat urgentele, iar spitalele vor fi autorizate sa efectueze proceduri "neurgente", programate mai demult dar amanate de la debutul pandemiei.cu premierul Ludovic Orban, ministrul Sanatatii Nelu Tataru, ministrul Afacerilor Interne Marcel Vela, ministrul Educatiei Monica Anisie si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat.- Doar 106 migranti au ramas in taberele pentru primirea migrantilor din Mexic in urma unui exod in masa cauzat de pandemia de coronavirus. 3.653 de oameni din 65 de tabere s-au intors in tarile lor de origine, multi din ratiuni de sanatate si in unele cazuri din motive privind drepturile omului.- China a raportat trei noi cazuri de imbolnavire pentru duminica, in scadere comparativ cu ziua anterioara cand au fost 11 cazuri, fara a se inregistra noi decese. Dintre noile cazuri, doua au fost importate.- Australia a lansat aplicatia oficiala de monitorizare si notificare cu privire la raspandirea pandemiei si contactul cu persoane care au virusul.Aplicatia se numeste COVIDSafe si foloseste Bluetooth-ul pentru comunicarea intre device-uri si informatiile despre contacte stocate in agenda telefonului.Utilizatorii sunt avertizati daca au stat mai mult de 15 minute in preajma unei persoane cu COVID-19. Cei infectati ofera de buna voie aceasta informatie sistemului.- Noua Zeelanda sustine ca a castigat lupta cu noul coronavirus . Premierul Jacinda Ardern a afirmat ca in aceasta tara s-a oprit transmiterea comunitara nedetectata.- Secretarul de stat Raed Arafat ne recomanda sa nu ne facem inca planuri de vacanta pentru aceasta vara. Este prea devreme sa vorbim de concedii, spune oficialul MAI, in conditiile in care in Europa se vorbeste deja despre o relaxare a masurilor de izolare, iar companiile aeriene isi reiau zborurile partial si cu restrictii de la finalul acestei luni.- Este de asteptat ca prim-ministrul britanic Boris Johnson sa anunte planuri de relaxare a restrictiilor impuse din cauza pandemiei COVID-19 inca din aceasta saptamana, dupa ce s-a intors la Downing Street duminica seara. El a discutat cu membrii Cabinetului sau despre posibilitatea "modificarii" regimului de carantina inainte de 7 mai, in locul eliminarii acestuia.- Guvernatorul statului New York a evocat posibilitatea de a permite ca evenimentele sportive sa se desfasoare din nou, insa cu portile inchise, pentru a se evita propagarea coronavirusului.- Guvernul italian ii va autoriza pe sportivii de nivel inalt sa isi reia antrenamentele in luna mai - pe 4 mai in cazul sporurilor individuale si pe 18 mai pentru disciplinele colective -, a anuntat premierul Giuseppe Conte.- Statele Unite au inregistrat 1.330 de noi decese cauzate de epidemia noului coronavirus in cursul ultimelor 24 de ore. Bilantul total al mortilor a ajuns la 54.841. Numarul persoanelor infectate totalizeaza in prezent 964.937.