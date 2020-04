LIVE Romania are 227 de decese. Rafila atrage atentia ca nu orice masca ajuta impotriva coronavirusului

Harta epidemiei din Romania TM AR BH SM SJ MM BN CJ HD AB CS MH GJ DJ OT VL SB MS SV BT IS NT HR BC VS GL VN CV BV PH AG DB TR GR IF BZ BR IL CL CT TL B

Romania are alte 7 decese, bilantul negru ajunge la 227 morti.

Premierul Orban se lauda ca am depasit criza echipamentelor medicale, insa realitatea din teren il contrazice, iar medicii se doteaza in continuare din donatii. Nu se gasesc masti sau manusi la farmacie sau supermarket, asa ca populatia tot nu are cu ce sa se protejeze.Pe de alta parte, dupa ce la privat s-au desfiintat sau suspendat deja peste un milion de contracte de munca, a venit randul bugetarilor sa auda cuvantul somaj - e vorba doar de cei neesentiali, care vor intra in somaj tehnic 15 zile pe luna. Azi e sedinta de guvern si decizia ar putea deveni oficiala.In lume, cifrele pandemiei cresc: in SUA, au murit aproape 2.000 de oameni pentru a doua zi consecutiv, iar numarul deceselor in Spania ar putea fi mult mai mare , avand in vedere ca oficial se declara doar cei testati, iar mii de batrani au murit in azile, fara sa fie testati inainte, desi aveau simptome.La nivel mondial, exista 1,5 milioane de oameni infectati si peste 88.000 de decese confirmate.- Seful IPJ Arad, Ioan Tamas, este izolat la domiciliu, dupa ce un membru al familiei sale a fost confirmat cu coronavirus. Comanda inspectoratului este asigurata de adjunctul pe linie de ordine publica Adrian Simon.- Un medic de la Spitalul Penitenciar Dej a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus si internat in spital la Cluj-Napoca. A fost declansata o ancheta epidemiologica pentru a se stabili contactii acestuia, printre care sunt si detinuti.- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, spune ca nu orice fel de material poate fi folosit eficient pe post de masca impotriva coronavirusului.", a declarat Rafila pentru RFI Romania.Expertul afirma ca inainte sa oblige locuitorii sa poarte masca de protectie cand ies din casa, autoritatile locale care au luat asemenea masuri ar fi trebuit sa asigure si stocurile necesare pentru populatie., iar tulpina pare sa fi venit din Europa, a anuntat o echipa de geneticieni.- Ambasadorul german la Bucuresti, Cord Meier-Klodt, spune ca avem foarte multe de invatat din aceasta criza."Eu vad trei directii, in principiu. Una este foarte simpla: sa fim mai bine pregatiti data viitoare pentru o astfel de criza. In al doilea rand, cred ca am invatat mult intre timp despre igiena, despre utilitatea mastilor. Cred ca nu ar fi ceva gresit sa pastram o parte din acestea si in viitor, ca obiceiuri firesti.Si in utimul rand, intr-o maniera mai filosofica, ar trebui sa ne gandim mai bine la cauzele profunde ale acestei crize, daca traim intr-adevar in lume intr-o maniera sustenabila si nu exploatam resursele de mediu prea mult", a spus ambasadorul pentru Digi24.- Noua paramedici SMURD din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud au fost trimisi in sprijinul colegilor din Suceava, judet care se confrunta cu un deficit de personal de prim-ajutor in urma confirmarii mai multor cazuri de COVID-19 la Serviciul de Ambulanta.Este vorba despre un barbat si o femeie din Bucuresti, doi barbati din Mures, unul din Brasov si altul din Hunedoara, plus inca o femeie din Alba.De mentionat ca femeia din Bucuresti a decedat pe 2 aprilie, fiind confirmata infectia inca din 30 martie, insa abia acum a fost anuntata moartea ei.Asta dupa ce a mers la un pacient cu o criza de astm si care nu a spus din momentul cand a sunat la 112 ca este suspect de infectare cu COVID-19.- Autoritatile din China au hotarat sa inchida un alt oras . Este vorba despre orasul Suifenhe, aflat la granita cu Rusia. Un singur locuitor al familiei va putea iesi din casa o data la trei zile pentru cumparaturi. Pentru a iesi din casa, chinezii trebuie sa aiba un cod QR prin care sa arate ca nu au fost testati pozitiv.provocate de pneumonia virala COVID-19, care au fost singurele inregistrate pe intreg teritoriul tarii in ultimele 24 de ore.- Pisicile se pot infecta cu noul coronavirus, dar cainii par sa nu fie vulnerabili la el, potrivit unui studiu ce a determinat deja Organizatia Mondiala a Sanatatii sa spuna ca va cerceta cu mai mare atentie transmiterea Sars-Cov-2 de la oameni la animalele de companie. Studiul, publicat pe site-ul publicatiei Science, arata ca si dihorii se pot infecta.- Actorul George Clooney si sotia lui, avocata Amal Clooney, au donat un milion de dolari pentru sprijinirea mai multor cauze in criza provocata de COVID-19.- Numarul de cazuri de coronavirus in statul New York a ajuns la un nou record, apropiindu-se de 150.000, depasind Spania la numarul de infectii.779 de persoane au murit in statul NY, iar in New Jersey sunt 275 de decese in 24h, depasind recordurile inregistrate cu doar o zi inainte.- BMW va incepe sa produca masti faciale pentru a ajuta la protejarea angajatilor proprii si a populatiei de raspandirea noului coronavirus, a declarat directorul general al grupului, Oliver Zipse. BMW va putea in curand sa fabrice cateva sute de mii de masti pe zi.- Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus inregistrate in azilurile de batrani din Madrid ar putea fi de cinci ori mai mare decat datele oficiale, care nu au luat in calcul circa 3.500 de victime nesupuse testelor.- Pelerinajul de Florii se suspenda anul acesta, in saptamana Sfintelor Patimiri nu se savarseste slujba Sfantului Maslu de obste, iar slujba Invierii Domnului va fi oficiata fara participarea credinciosilor mireni, anunta Cancelaria Sfantului Sinod . In plus, "Pastile" vor fi distribuite la domiciliu de catre voluntari.- Statele Unite au inregistrat pentru a doua zi consecutiv aproape 2.000 de morti (mai exact 1.973) legate de noul coronavirus, potrivit bilantului prezentat de Universitatea Johns Hopkins - Economia Statelor Unite se va contracta cu 30% in trimestrul al doilea si cu 5% in 2020, din cauza restrictiilor impuse de Guvern, estimeaza fondul de investitii Pacific Investment Management Co.- Doua milioane de masti cumparate de Finlanda din China cu scopul de a proteja in fata noului coronavirus nu sunt potrivite pentru utilizarea in spital, anunta Guvernul de la Helsinki.- Franta va acorda un ajutor de aproape 1,2 miliarde de euro pentru a combate raspandirea COVID-19 in Africa, a anuntat ministrul de Externe, Jean-Yves Le Drian."Nevoile sunt imense", a subliniat el, cerand consolidarea "sistemelor de asistenta medicala" in Africa, precum si a "capacitatilor de detectare si de cercetare stiintifica prin sustinerea cercetarii africane".