LIVE Lupta cu pandemia: Masuri radicale de tinut oamenii in casa

In Romania, starea de urgenta a permis Guvernului sa impuna limitarea unor drepturi cetatenesti , cum ar fi intrunirea in numar mai mai de 100 de persoane, chiar si in aer liber. Se inchid restaurantele, nu se mai tin slujbe in biserici si s-au anulat toate zborurile spre si din Spania si Italia.Pana acum, in tara noastra au fost confirmate 217 cazuri de infectare. De la inceputul epidemiei, doar 19 romani au fost declarati vindecati.Chiar si in aceasta criza care poate afecta oricand si pe oricine exista in continuare romani inconstienti, care ii pun pe ceilalti in pericol. De exemplu, doar in Bucuresti 12 persoane nu au fost gasite acasa , desi trebuiau sa fie in izolare la domiciliu, iar pe Otopeni a venit un roman de la Madrid care avea certificat care atesta ca este infectat cu coronavirus si, totusi, a ales sa calatoreasca alaturi de alti 60 de pasageri Institutul Robert-Koch - autoritatea federala in domeniul sanatatii in Germania - a estimat ca pandemia va dura in jur de 2 ani, la finalul carora 60-70% din populatia mondiala va fi contaminata, vindecata si imunizata.- Marea Britanie va lansa un program de 330 de miliarde de lire sterline, sub forma de garantii de imprumuturi, precum si alte masuri pentru sustinerea companiilor care risca sa intre in faliment din cauza pandemiei, transmite Reuters. Ministrul Sanatatii, Victor Costache, sustine ca Romania se situeaza mult sub "linia rosie" privind cazurile de coronavirus , astfel ca "suntem mult sub capacitatea de explozie a sistemului sanitar".Costache a explicat, marti seara, la Antena3, ca sunt trei faze de lupta cu virusul, iar in ultima, in care spera sa nu ajungem, se vor monta spitale mobile in Capitala.- Premierul spaniol, Pedro Sanchez, a anuntat ca Guvernul a aprobat un pachet de ajutor de 200 de miliarde de euro, bani ce vor fi folositi pentru combaterea impactului economic al pandemiei de coronavirus, anunta CNN.- Australia a decretat stare de urgenta. Premierul Scott Morrison a anuntat interzicerea tuturor intrunirilor cu mai mult de 100 de persoane in spatii inchise. Scolile raman, insa, deschise, anunta publicatia australiana 7 News.- In Kargazstan au fost confirmat primele trei cazuri. Trei cetateni kargazi au fost testati pozitiv pentru coronavirus dupa ce au sosit din Arabia Saudita, transmite Reuters.- Turcia raporteaza primul deces din cauza coronavirusului. Numarul infectiilor a ajuns la 98. Turcia va interzice zborurile din si catre 20 de tari. S-a mai anuntat inchiderea cafenelelor, a cinematografelor si a salilor de sport.- Virusul a ajuns siin ultima tara din UE care ramasese pana acum fara infectari. Muntenegru raporteaza primele doua cazuri la doua femei venite din SUA si Spania, anunta Reuters. Supermarketurile si farmaciile sunt singurele care au ramas deschise in aceasta tara.