LIVE Mai bine razboi decat coronavirus: Mii de refugiati se intorc in zona de conflict

Si asta mai ales pentru ca vine Pastele si multi romani vor fi tentati sa se miste de colo colo, pe la rude, pe la prieteni, idee foarte proasta si cu risc mare de sanctionare din partea Politiei Incepem Saptamana Mare cu 6.300 de cazuri confirmate in tara, dintre care 800 de cadre medicale sunt infectate. Incep sa se aglomereze si sectiile de terapie intensiva, autoritatile anuntand ca unele au atins deja doua treimi din capacitate.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca in aceasta saptamana va da un decret nou, pentru prelungirea starii de urgenta. In paralel, asteptam o noua ordonanta militara, care ar putea acorda mai multa libertate de miscare celor peste 65 de ani, dar si anumitor categorii profesionale. La nivel mondial , exista peste 1,8 milioane de cazuri confirmate de infectare cu coronavirus si mai mult de 114.000 de decese.- Israelul a blocat accesul in zone din Ierusualim locuite in mare parte de evrei ortodocsi, pentru a tine sub control raspandirea noului coronavirus din cartierele populate invecinate, unde rata de imbolnaviri este ridicata. Restrictiile de intrare si de iesire, puse in practica de baraje de politie, au fost impuse in aceeasi zi in care a intrat in vigoare un ordin al Guvernului ca populatia sa poarte masti de protectie in zonele publice.- Romania are inca un focar de infectie intr-un camin de batrani, al treilea. De data aceasta, in judetul Hunedoara, la Orastie, unde testele de COVID-19 s-au intors pozitive pentru 21 dintre cei 30 de batrani internati acolo. Si cinci ingrijitori sunt bolnavi, transmite Digi24.- Mii de refugiati sirieni au inceput sa revina la locuintele lor din provincia Idleb, in pofida riscului reizbucnirii conflictului dintre fortele guvernamentale si rebeli, de teama ca noul coronavirus ar putea face ravagii in taberele aglomerate din apropierea granitei cu Turcia.- Autoritatile chineze au raportat, pentru duminica, 108 cazuri noi de infectare cu COVID-19, cu noua mai mult decat in intervalul anterior, acesta fiind cel mai mare numar de imbolnaviri inregistrat in tara in mai mult de cinci saptamani.Comisia Nationala de Sanatate a transmis ca 98 de cazuri sunt importate, iar 61 sunt pacienti asimptomatici.- Statele Unite au inregistrat, duminica seara, 1.514 noi decese in 24 de ore, un numar in scadere pentru a doua zi consecutiv, dupa 1.920 de noi morti sambata si 2.108 vineri.- Fostul mare rabin al Israelului Eliyahu Bakshi-Doron a murit din cauza unei infectii cu noul coronavirus, a anuntat spitalul Shaare Zedek din Ierusalim. In varsta de 79 de ani, rabinul Bakshi-Doron a fost marele rabin sefard al Israelului intre 1993 si 2003.