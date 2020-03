LIVE Ministrul de Interne anunta noi masuri. Romania, in pragul Scenariului 4

LIVE TEXT

La o saptamana de la primul deces si tot atat de la intrarea in vigoare a masurilor din Ordonanta Militara nr 3, bilantul negru a ajuns deja la 42 de morti. A crescut accelerat si numarul imbolnavirilor, duminica fiind ziua cu cel mai mare bilant, de 308, ceea ce urca totalul la 1.760 de cazuri.Astfel, ne indreptam cu pasi repezi spre 2.000 de cazuri, ceea ce ne va aduce Scenariul 4 al epidemiei. Asta inseamna noi masuri in ce priveste restrictiile pentru populatie, dar si tratamentul bolnavilor . Pacientii cu simptome usoare vor fi lasati acasa si la ATI vor ajunge doar cei in stare critica, in timp ce medicii si asistentele cu coronavirus, dar fara simptome, vor fi chemati la munca. Se are in vedere si cresterea amenzilor pentru populatie pana la 20.000 de lei pentru cei care incalca masurile luate in stare de urgenta.