LIVE Vela anunta noile restrictii: Persoanele de peste 65 de ani au voie sa iasa din casa intre orele 11 - 13

LIVE TEXT

Circulatia persoanelor de peste 65 de ani e permisa doar intre 11.00 si 13.00

Bogdan Despescu

Armata iese pe strazi

LIVE

Ziare.

com

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca recomandarile de circulatie pentru populatie valabile intre orele 06:00 si 22:00 se transforma in obligatie . Astfel, romanii pot sa iasa din casa ziua doar daca merg la serviciu, la medic sau la cumparaturi.Totodata, el a afirmat ca persoanele cu varsta de peste 65 de ani nu vor avea voie sa iasa deloc din casa. "Pentru a proteja persoanele peste 65, pentru aceste persoane se vor introduce restrictii speciale, in sensul ca vor trebui, in interesul lor propriu, sa stea practic tot timpul acasa", a subliniat presedintele.Ulterior, insa, premierul Ludovic Orban a anuntat ca persoanele de peste 65 de ani nu vor fi inchise total in case , ci va fi anuntat un interval orar in care varstnicii vor putea iesi din casa, in siguranta.- Dragi romani, cea mai grava scriza din ultimii zeci de ani a cuprin de Romania. 186 de persoane au fost infectate in ultimele 24 de ore. Asta ne-a determinat sa luam masuri mai dure.- Vreau sa va asigur ca vorbesc ca de aici, va vorbim si in calitate de parinci, bunici sau fii. Ne aflam si noi in situatia in care nu ne-am vazut copiii sau parintii de mult timp.- Iesirea din criza depinde de noi toti. sanatatea depinde de restrictiile ce intra in vigoare de maine. Multumesc pe cei care au respectat regulile. cei care nu constientizeaza pericolul, sa se trezeasca.- Polutia si jandarmeria au desfasurat azi noaptea cea mai mare actiune de dupa 1989. 2000 de angajati au verificat restrictiile de miscare.- Numarul mare de persoane sanctionate ca jandarmii si politistii isi fac datoria. Am mai constatat ca sunt inca foarte multi romani care nu constientizeaza pericolul la care se expun.- Asadar, MAI a emis ordonanta militara nr.3. Articoulul 1: se interzice circulatia cu exceptiile: deplasarea catre locurile profesionale, sunt fie unitati de productie, santiere, institutii media. Deplasarea pentru cumpararea bunurilor de consum, adica sunt permise doar deplasarile pentru cumparaturi. Sunt permise deplasarile pentru asistenta medicala, deplasarile scurte, legate de activitatea fizica, sunt excluse toate activitatile sportive de echipa. Multi cetateni merg sa joace fotbal, este exclus.- Se permite deplasarea pentru donare de sange, a producatorilor agricoli.strict pentru: asigurarea de bunuri, pentru asistenta medicala, ingrijirea unui minor, ingrijirea altor persoane varstinice.- Circulatia este permisa pentru persoanele de peste 65 de ani in afara intervalului orar 11 - 13. daca acest lucru se face in interes profesional sau pentru realizarea de activitati agricole: profesori, medici, oameni de afaceri.- Persoanele fizice, liber profesionistii si cei care desfasoare activitati agricole arata o declaratie pe proprie raspundere completata.- Adeverinta eliberata de angajator si cea pe proprie raspundere pot fi prezentate si prin intermediul telefonului, tabletei. Aceasta masura se aplica incepand cu ora 12.00.- Autoritatile admininistratiei locale trebuie sa tina evidenta persoanelor fara adapost si sa asigure ingrijirea acestora. Masura se aplica incepsn cu publiocarea in MO.- Institutiile publice si operatorii economici trebuie sa marcheze zona de acces a publicului cu semne vizibile care sa asigure o distanta de minim 1,5 m.- Administratorii pietelor agroalimentare au obligatia sa se asigure sa ca se pastreaza o distanta sociala intre comerciali si persoanele fizice.- Se suspenda zborurile catre si dinspre Franta si Germania catre Romania. Masura se aplica de maine, ora 23.00.- Ministerul Apararii solicita solicita preluarea in paza a unor obiective ce se afla in subordinea jandarmeriei.- Documentele care expira in aceasta perioada pot fi schimbate intr-un termen de 90 de zile de la incetarea starii de urgenta.- Si o completare a ordonnatei 2: restrictiile din mall-uri nu se aplica vanzarii produselor electronice si electrocasnice care asigura livrarea la domiciliu si a firmelor de optica.- In ultimele 24 de ore am executat misiuni de patrulare in zonele spitalelor, verificarea personalului de izolare, monitorizarea frontierei de stat.- Noaptea trecuta a fost cea mai mare activitate din ultimii 30 de ani. Pentru identificarea persoanelor care nu respecta restrictiilor, au fost peste 4.000 de persoane care nu au respectat restrictiile.- Au fost verificate peste 60.000 de persoane aflate in izolare si carantina, au fost descoperite 236 de persoane care nu respectau conditiile de izolare.*******Klaus Iohannis a mai anuntat marti ca pentru a se asigura ca romanii respecta noile masuri, va scoate armata pe strada."Am convenit sa folosim si Armata, pentru a gestiona mai bine situatiile create in teren. In acest fel, Armata va pune la dispozitie personal care va veni sa suplimenteze fortele de ordine publica, Jandarmerie si Politie", a mentionat seful statului.In acelasi timp, Klaus Iohannis a spus ca pentru supravegherea persoanelor aflate in carantina se afla in pregatire masuri de supraveghere electronica.