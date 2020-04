LIVE O noua saptamana de pandemie. Mai multe state incep sa relaxeze restrictiile

LIVE TEXT

Mai sunt 25 de zile din a doua luna de stare de urgenta si creste si presiunea pe Guvern de a anunta un plan de relansare economica. Inclusiv din zona medicala sunt cerute masuri concrete si rapide de a ajuta economia, pentru ca altfel nici sistemul sanitar nu va mai fi finantat.La nivel mondial sunt inregistrate aproape 2,4 milioane de cazuri iar numarul deceselor a trecut de 164.000. Evolutia ramane ingrijoratoare in SUA, unde au fost inregistrate un sfert din numarul imbolnavirilor si al deceselor din intreaga lume si nu sunt semne de imbunatatire a situatiei.La nivel european, Spania inregistreaza cele mai multe imbolnaviri, iar Italia cele mai multe decese. Si in Germania bilantul inca e pe crestere, fiind pe locul 5 in lume in ce priveste numarul de cazuri.La nivel mondial, peste 600.000 de bolnavi au fost declarati vindecati.- Canada si Statele Unite au convenit sa-si prelungeasca - cu 30 de zile -, a anuntat in weekend premierul canadian Justin Trudeau, relateaza Reuters, preluata de News.ro.Aceste restrictii, implementate luna trecuta, urmau sa fie ridicate in aceasta saptamana.- Bilantul contaminarilor cu noul coronavirus a crescut inla 141.672 si la 4.404 morti, a anuntat luni Institutul de boli infectioase Robert Koch, relateaza Reuters preluata de News.ro.Numarul contaminarilor a crescut cu 1.775 intr-o zi (2.458 cazuri raportate duminica), un bilant cotidian in scadere fata de precedentele patru zile, potrivit Institutului.Numarul mortilor a crescut cu 110 intr-o zi, precizeaza aceeasi sursa, care a raportat duminica 184 de decese.- Bilantul mortilor din cauza noului coronavirus ina crescut cu aproape 2.000 intr-o zi, la 40.661, potrivit unui bilant prezentat de Universitatea de referinta Johns Hopkins, relateaza AFP.Aceasta crestere a deceselor inregistrate duminica - cu 1.997 de morti - este usor mai mare decat cea inregistrata cu o zi inainte - 1.891.Noul coronavirus a ucis 37.702 de oameni in Statele Unite, iar 720.630 de contaminari au fost confirmate, a anuntat, pe de alta parte, tot duminica, Centrele americane de controlul si prevenirea biolilor (CDC), relateaza Reuters.- Ins-au redeschis cresele, dupa 5 saptamani de izolare. In timp ce autoritatile spun ca decizia este in regula, pentru ca pandemia este tinuta sub control, iar copiii mici nu par a fi afectati de Covid-19, foarte multi parinti sunt indignati si protesteaza in cadrul campaniei "Copilul meu nu trebuie sa fie un iepure de laborator pentru COVID-19", relateaza Agerpres.- Testele de sange efectuate pe 200 de voluntari americani din Chelsea, Massachusetts, au scos la iveala cadintre acestia fusesera expusi la noul coronavirus si prezentau anticorpii specifici. Procentul este mult mai mare decat cel anuntat de autoritati (2%), arata studiul condus de Massachusetts General Hospital, relateaza Business Insider.este extrem de precaut cand vine vorba despre relaxarea restrictiilor. El spune ca o decizie va fi luata cel mai probabil in luna iunie. Teama cea mare este legata nu doar de faptul ca numarul celor infectati ar putea creste exponential, dar mai ales de efectele negative asupra economiei care ar fi si mai mari daca ar fi ulterior nevoie de o noua introducere de restrictii.raporteaza un total de 86.306 de cazuri si 2.017 decese, clasandu-se pe locul 7 in lume, imediat dupa SUA si cateva state europene, si deasupra Chinei, tara de origine a pandemiei. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 3.977 de cazuri noi. In Turcia s-au facut pana acum peste 634.000 de teste, relateaza Reuters.- Creste numarul statelor care au decis sa relaxeze restrictiile pentru a reduce pierderile economice. Pe lista tarilor europene se afla Germania, Polonia, Cehia, Albania, Franta si Spania, relateaza BBC.India permite, de asemenea, reluarea activitatilor agricole si a programului de lucru la banci sau in transporturi, in zonele mai putin contaminate. China redeschide 73 de sit-uri turistice, inclusiv Marele Zid Chinezesc.a inregistrat duminica cel mai mare numar de noi imbolnaviri (545), cu o zi inainte de relaxarea unora dintre restrictii, decizie luata de guvern, care vrea sa reduca astfel din pierderile economice, informeaza Reuters.Bilantul in Polonia arata 9.287 de cazuri confirmate si 360 de decese. Cu toate acestea, incepand de luni guvernul a decis relaxarea restrictiilor. Parcurile si padurile vor fi redeschise, clientii vor putea intra mai multi in magazine, in schimb se mentin masuri precum purtarea de masti si de manusi in magazinele alimentare. In schimb, scolile raman inchise.a raportat duminica 12 noi cazuri de infectare cu noul coronavirus, dintre care 8 importate, si niciun nou deces, transmite luni Reuters, care citeaza surse oficiale.- Comisarul european pentru Economie, Paolo Gentiloni, a declarat pentru Der Spiegel ca va fi nevoie de un ajutor de circapentru a stabiliza economia dupa criza generata de noul coronavirus."Eurogrup-ul a facut propuneri pentru un ajutor de peste 500 de miliarde de euro pentru finantarea sistemelor de sanatate si a IMM-urilor", a mai precizat acesta, adaugand ca banii ar putea fi alocati prin intermediul viitorului buget multianual, relateaza Reuters.- Zipline, o companie cu sediul in Silicon Valley si care ofera servicii de livrare pe baza dronelor, ajuta autoritatile dinsa monitorizeze raspandirea coronavirului in aceasta tara africana transportand teste simple recoltate in regiuni rurale catre laboratoare medicale din doua mari orase, informeaza Axios.- Alexandru Rafila crede ca 15 mai ar putea fi data la care sa inceapa si in Romania relaxarea restrictiilor impuse populatiei si ca ar trebui avut in vedere ca varstnicii au nevoie sa faca miscare, copiii sa alerge si sa fie repornita economia, fara de care nici sistemul medical nu va mai putea rezista prea mult.a raportat mai putin de 20 de cazuri de infectare cu Covid-19, pentru a treia zi consecutiv, iar totalul infectiilor a ajuns la 10.674, potrivit The Guardian, citat de News.ro.Autoritatile sud-coreene au anuntat luni ca au fost depistate 13 noi cazuri de imbolnavire cu Covid-19 in decurs de 24 de ore, dupa ce duminica fusesera raportate doar 8. Coreea de Sud testeaza masiv populatia si a inregistrat, de la inceputul epidemiei, 236 de decese.a mers duminica sa ii sustina pe protestatarii care, incalcand regulile de izolare sociala, s-au strans in fata cartierului general al armatei pentru a solicita o interventie militara si inchiderea Congresului, in baza unei legi care s-a aplicat in 1968, informeaza AFP, preluata de Agerpres.In picioare intr-o camioneta si printre accese de tuse, presedintele de extrema dreapta s-a adresat protestatarilor care purtau pancarte pe care scria "interventie militara cu Bolsonaro". Copii si batrani se aflau in primele randuri ale protestului care a atras aproximativ 600 de persoane. In Brazilia, Covid-19 a facut peste 2.300 de morti dintre cei 36.000 de brazilieni declarati infectati.Bolsonaro minimalizeaza caracterul letal al virusului pe care il descrie drept o simpla gripa.- Premierul Frantei, Edouard Philippe, a prezentat duminica, insistand pe "trei elemente esentiale", informeaza AFP.Un prim element va fi continuarea respectarii "gesturilor de bariera" precum distantarea sociala, ce va fi insotita de generalizarea purtarii mastilor in public, care va deveni, probabil, obligatorie in mijloacele de transport in comun. In magazine, cozile trebuie organizate cu respectarea distantei minime de un metru si cu punerea la dispozitie de geluri dezinfectante hidroalcoolice, informeaza Agerpres.Un al doilea element vizeaza necesitatea realizarii rapide de testari numeroase - pana la 500.000 de teste saptamanal. In al treilea rand, premierul francez a facut apel la continuarea, pe cat de mult posibil, a telemuncii.- Ministrii sanatatii din Grupul celor 20 de economii majoreau discutat despre slabiciunile sistemelor de sanatate care au facut ca lumea sa fie vulnerabila la izbucnirea pandemiei noului coronavirus si la alte pandemii, informeaza Reuters, preluata de Agerpres.Secretariatul saudit al G20 a informat ca ministrii au impartasit experientele nationale si au discutat despre actiunile necesare, fiind adoptate unele masuri preventive pentru a stopa extinderea pandemiei. S-a discutat despre crearea unui grup de lucru global si a unui hub de inovare destinat schimbului de cunostinte. La reuniunea de duminica au fost invitati sa participe si lideri din Spania, Singapore, Iordania si Elvetia, precum si organizatii internationale si regionale, inclusiv Organizatia Mondiala a Sanatatii si Banca Mondiala.- Statele Unite au depasit pragul de 40.000 de morti din cauza Covid-19, duminica inregistrandu-se un total de 40.661 de decese de la inceputul epidemiei, potrivit bilantului dat publicitatii de Universitatea Johns Hopkins, relateaza Agerpres.Numarul deceselor inregistrate duminica a fost de 1.997, in usoara crestere fata de bilantul zilei anterioare.