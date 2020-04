LIVE O raza de speranta din SUA - medicamentul care ar putea salva pacientii de COVID

LIVE TEXT

Pana acum, sunt inregistrate 693 de decese de COVID-19 in tara si alte 88 in diaspora. Numarul de cazuri in Romania a ajuns la, din care peste 3.500 s-au vindecat.Este insa posibil ca numarul numarul real de cazuri de coronavirus sa fie chiar de 10 ori mai mare, pentru ca multe persoane au trecut prin boala fara simptome.La nivel mondial, sunt 3,2 milioane de oameni infectati, iar numarul de morti lumea a trecut de 228.000.O veste buna vine din SUA, unde rezultatele unui studiu clinic guvernamental au aratat ca pacientii tratati cu remdesivir au avut o perioada de recuperare mai rapida cu 31% fata de cei care au primit placebo.- Marea Britanie vrea sa testeze un grup ales la intamplare de, ca parte a eforturilor sale de a intelege mai bine modul de raspandire a virusului inainte de a slabi restrictiile impuse populatiei, a declarat joi ministrul sanatatii, potrivit Reuters.- Africa de Sud a inregistrat joi cea mai mare crestere a numarului de cazuri zilnice: in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 354 de noi cazuri de COVID-19, astfel ca totalul a ajuns la 5.350. De asemenea, bilantul deceselor a crescut cu 10, la 103.- Cinci angajati si administratorul unei brutarii din Alba Iulia sunt infectati cu noul coronavirus, potrivit anchetei epidemiologice facute de DSP Alba, astfel ca brutaria si toate punctele de lucru au fost inchise. Joi sunt testati 100 de angajati.- Autoritatile sud-coreene au anuntat joi ca, in ultimele 24 de ore, nu a fost depistat niciun caz intern de COVID-19, pentru prima data din 29 februarie.- Rezultatele preliminarii ale unui studiu clinic guvernamental au aratat ca pacientii tratati cu remdesivir au avut o perioada de recuperare mai rapida cu 31% fata de cei care au primit placebo.Cel mai reputat specialist in boli infectioase din Statele Unite, dr. Anthony Fauci, a declarat ca Remdesivir poate deveni tratamentul standard pentru COVID-19.- Primarul Gabriela Firea ia in calcul foarte serios deschiderea parcurilor din Bucuresti si va propune acest lucru Comitetului Municipal pentru Situatii Speciale de Urgenta, dar locurile de joaca vor ramane inchise.- Seful Societatii Romane de Microbiologie, medicul Alexandru Rafila, arata ca numarul real de cazuri de coronavirus in Romania nu este cunoscut , intrucat multe persoane au trecut prin boala fara sa aiba simptome sau au avut simptome atipice, care nu au necesitat prezenta la medic.Alexandru Rafila crede ca au fost de zece ori mai multe cazuri de infectare, insa, chiar si cu 120.000 de cazuri, raportate la populatia Romaniei, procentul este mic.- O echipa de 42 de medici si asistenti medicali pleaca joi, pentru 15 zile, in Republica Moldova sa-si ajute colegii. La terminarea misiunii, 10 sisteme de izolare si transport al personalului contaminat vor fi donate de Ministerul Apararii Nationale.