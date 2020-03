LIVE Covid-19 in Romania: Bilantul mortilor creste. Tot mai multi medici diagnosticati sau izolati si spitale afectate

LIVE TEXT

restrictiile de circulatie din Franta ar trebui sa ramana in vigoare timp de 6 saptamani

Inca un roman a murit, astfel ca bilantul total ajunge la 13 decese

Totodata, peste 100 de medici si asistente din tot mai multe spitale au fost diagnosticati Cu COVID-19. Personalul medical atrage atentia ca nu are echipamentele necesare pentru a se proteja si unii au depus chiar plangeri penale impotriva celor care trebuie sa le asigure.In lume, situatia se agraveaza galopant. Mai mult de 400.000 de cazuri au fost oficial confirmate, din care peste 18.000 de decese, in 175 de tari si teritorii. Doua state europene raporteaza cifre cumplite: 743 de persoane in Italia si 514 in Spania au murit in 24 de ore., dupa ce au intrat in contact cu un pacient confirmat cu noul coronavirus.- Primarul municipiului Cluj-Napoca Emil Boc a anuntat, la RFI Romania, ca au fost deja identificate peste 1.500 de persoane in varsta, care au nevoie de ajutor in perioada carantinei, in contextul coronavirusului. El mai declara ca transportul in comun ramane deschis, dar face un apel catre populatie sa stea acasa in perioada carantinei generale.- Emmanuel Macron anunta caca sa fie eficiente.- Asociatia Farmaciilor Independente Ethica (AFIE) solicita autoritatilor luarea unor masuri urgente prin care sa fie asigurata protectia farmacistilor, aflati in prima linie in ajutorul pacientului in contextul epidemiei cu coronavirus.. S-a decis ca cei infectati cu coronavirus sa fie repartizati la sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean Suceava care se afla intr-o cladire pavilionara separata. Aceasta clinica are 248 paturi, din care in prezent sunt ocupate 108.Pacientii care sunt confirmati negativ si reprezinta urgente medicale care necesita tratament intr-o unitate sanitara vor fi transferati in spitale din judetul Iasi, in functie de patologie.Iar cei care nu reprezinta urgente si nici nu au coronavirus vor fi trimisi acasa, dar trebuie sa stea in izolare si sa-si contacteze medicul de familie.Echipa MS a decis ca, dupa dezinfectie, Spitalul Clinic Judetean Suceava sa devina unitate medicala in care sa fie tratate cazurile infectate cu noul coronavirus si aloca 5 milioane de lei pentru continuarea investitiilor si dotarea noului spital din Falticeni.De asemenea, MS a alocat Directiei de Sanatate Publica din Suceava 750.000 lei pentru achizitionarea unui sistem de detectare moleculara (Real Time PCR).. Mai exact, o analiza a vocilor pacientilor cu coronavirus ar putea produce o "amprenta vocala" care sa ajute la detectarea simptomelor COVID-19 la alte persoane, care ar avea astfel prioritate la teste si tratament, a anuntat Ministerul Apararii israelian., dupa ce doi contacti au fost depistati pozitiv pentru COVID-19, potrivit reprezentantilor institutiei medicale. Directorul institutiei a precizat ca unitatea medicala nu se afla in carantina si ca activitatea medicala in spital va fi reluata dupa cele 48 de ore.Un comunicat al MApN precizeaza ca acei doi contacti sunt "din randul personalului medical si auxiliar sanitar"."S-a dispus externarea tuturor pacientilor si efectuarea anchetei epidemiologice in vederea stabilirii contactilor, iar pe timpul acesteia, posibilii contacti sunt plasati in autoizolare, urmand a fi testati", se arata in comunicat.Totodata, Grupul de Comunicare Strategica anunta ca se vor lua toate masurile ca spitalul sa ramana operational.- Presedintele Klaus Iohannis va sustine, miercuri, o declaratie de presa, dupa o sedinta de evaluare si prezentare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19, cu premierul Ludovic Orban si ministrii Marcel Vela, Vasile Citu, Nicolae Ciuca, Virgil Popescu si Violeta Alexandru.. Este vorba despre o femeie din judetul Caras-Severin in varsta de 72 de ani tranferata in seara zilei de aseara la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Timisoara, de la Spitalul Judetean de Urgenta Resita, sectia ATI, unde se afla din 21 martie. Pacienta nu avea istoric de calatorie si nici nu a fost identificat un contact pozitiv.- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a actualizat, miercuri, lista cu "zonele rosii" afectate de infectiile cu noul coronavirus. Tarile incluse in aceasta categorie sunt, potrivit unui anunt postat pe site-ul oficial al INSP. Lista cu "zonele rosii" a intrat in vigoare miercuri, la ora 00:00.- Avocatii fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, incarcerat in prezent intr-o inchisoare din Marea Britanie, intentioneaza sa ceara miercuri unui tribunal din Londra eliberarea acestuia pe cautiune, argumentand ca el risca sa contracteze COVID-19 in inchisoare.. Suveranul pontif indeamna toti credinciosii sa rosteasca rugaciunea Tatal Nostru. Miercuri,, ziua in care Fecioara Maria a primit vestea ca-l va naste pe Iisus.- Taiwanul anunta 19 noi cazuri noi, toate importate. Bilantul total ajunge la 235 de imbolnaviri.- Malaezia va extinde pentru doua saptamani restrictiile de circulatie pentru cetateni si aproba un nou pachet de stimuli pentru economie. Malaezia are 1796 de cazuri, din care 172 in ultimele 24 de ore.- Romanii au inca multe intrebari dupa anunturile oficialilor privind noile restrictii: "Am 65 de ani, si 2 catei, pe care ii scot de 3 ori pe zi. Cateii nu sunt programati sa isi faca nevoile doar o data pe zi, intre orele 11-13... In aceste conditii, cum procedez, fara a risca sa platesc amenzi mai mari decat pensia mea?", este o intrebarea pe care ne-a trimis-o o cititoare."Nu inteleg daca ne putem deplasa la banca sa scoatem bani pentru cheltuielile zilnice. Sau la firme de transfer de bani. Nu toti avem carduri sau Revolut. Cu ce vom cumpara bunurile necesare traiului zilnic? E neclar si deci o sursa de abuzuri", e un alt mesaj primit la redactie.. Decizia este in vigoare doar pe durata pandemiei. Hotararea aduce in sistemul public de sanatate o "infuzie" de 2.000 de paturi, noua laboratoare si mii de angajati.- Fosta mare gimnasta rusa Svetlana Khorkina a oferit o declaratie stupefianta.- Guvernul britanic cere sprijinul a 250.000 de "persoane in stare de sanatate buna", pentru a ajuta serviciul sau de sanatate sa faca fata epidemiei de coronavirus. Secretarul penru Sanatate, Matt Hancock, a spus ca. A fost internat, marti seara, la Spitalul Judetean Suceava si sustine ca nu are simptome.- Dramaturgul Terrence McNally, recompensat cu cinci trofee Tony, a murit la 81 de ani din cauza unor complicatii provocate de COVID-19. McNally, supravietuitor al unui cancer pulmonar, a murit pe 24 martie intr-un spital din Florida, potrivit sotului lui.- CFR Calatori a anuntat ca suspenda temporar circulatia unor trenuri Regio si Interregio incepand de miercuri:74-1 Brasov - Arad, 75-2 Arad - Brasov, 12367 (366-1) Brasov - Cluj-Napoca, 12366 (367-2) Cluj-Napoca - Brasov, 1558 Buzau - Bucuresti Nord, 1559 Bucuresti Nord - Buzau, 1633 Bucuresti Nord - Brasov, 1657 Bucuresti Nord - Bacau, 1658 Bacau - Bucuresti Nord, 1662 Iasi - Marasesti, 1663 Bucuresti Nord - Iasi, 1681 - Bucuresti Nord -Constanta, 1582 Constanta - Bucuresti Nord, 1771 Bucuresti Nord - Galati, 1772 Galati - Bucuresti Nord, 1894 Craiova - Bucuresti Nord, 12538/12538-1 Brasov - Bucuresti Nord, 1825 Bucuresti Nord - Targu Jiu, 1826 Targu Jiu - Bucuresti Nord, 3006 Brasov - Bucuresti Nord, 8002 Constanta - Bucuresti Obor, 8003 Bucuresti Obor - Fetesti, 3111 Arad - Oradea, 3114 Oradea - Arad, 2183 Margina - Lugoj, 2184 Lugoj - Margina, 2205 Arad - Curtici, 2208 Curtici - Arad, 2601 Timisoara Nord - Arad, 2605 Timisoara Nord - Arad, 2610 Arad - Timisoara Nord, 3728 Nadab - Arad, 9575 Caransebes - Timisoara Nord, 9610 Buzias - Lugoj, 9615/9615-2 Lugoj - Timisoara Nord.- Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a avertizat ca cea mai dificila faza a epidemiei de coronavirus va lovi mai puternic si mai rapid decat se credea anterior.Statul New York este cel mai grav lovit de epidemie.. Rata de infectare se dubleaza la fiecare trei zile, iar momentul de varf al epidemiei ar putea surveni in 14 pana la 21 de zile, punand presiune uriasa asupra serviciilor de sanatate, a spus Cuomo.