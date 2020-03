LIVE Primele vesti bune din China si experimente in vestul Europei, in criza de coronavirus

Harta epidemiei din Romania TM AR BH SM SJ MM BN CJ HD AB CS MH GJ DJ OT VL SB MS SV BT IS NT HR BC VS GL VN CV BV PH AG DB TR GR IF BZ BR IL CL CT TL B

LIVE TEXT

Ziare.

com

In Romania, se stie ca exista 260 de cazuri confirmate, insa autoritatile noastre nici nu au testat mai mult de 5.000 de oameni pana acum. Din fericire, la noi inca nu s-auinregistrat decese, insa un cetatean a murit ieri la Chisinau.Si chiar in aceasta situatie grava exista romani care nu inteleg pericol si nu respecta deciziile luate de autoritati: fug din izolare/carantina si risca viata celor din jurul lor. Din acest motiv, procurorii propun o inasprire severa a pedepselor pentru aceasta atitudine iresponsabila, idee preluata de cativa senatori care vor sa amendeze Codul Penal.Din ce in ce mai multe state ale lumii iau masuri radicale care sa scada pe cat posibil contactul social, dar si decizii fiscal-bugetare, care sa ajute economiile greu incercate de noua criza.Guvernul Orban s-a reunit miercuri, dar abia mult dupa miezul-noptii a transmis ca s-au adoptat niste OUG, fara sa dea detalii despre ce contin acestea.Intre timp, din China vin si vesti bune: Un medic, care are un laborator in Wuhan, sustine ca a reusit sa trateze de COVID-19 noua persoane in varsta cu ajutorul injectiilor cu celule stem, iar joi este prima zi cand tara de origine a acestei noi gripe nu a mai anuntat niciun caz local.- Carturesti a decis sa inchida in zilele urmatoare majoritatea librariilor din Bucuresti si din tara, pentru a proteja sigurata angajatilor si a cititorilor. Libraria online carturesti.ro ramane deschisa si cititorii sunt incurajati sa sprijine librariile fizice prin comenzi online in urmatoarea perioada.- SUA suspenda serviciile obisnuite de acordare de vize in "numeroase tari", relateaza AFP. Consulatele au anulat toate programarile obisnuite pentru eliberarea acestor vize "in majoritatea tarilor lumii", a anuntat Departamentul de Stat, dar nu a precizat care sunt tarile in cauza, recomandand sa se consulte site-ul de pe Internet al ambasadelor sale.- Este prima zi in care si Marea Britanie a decis sa inchida scolile, insa nu chiar pe toate. Unele vor ramane deschise pentru copiii lucratorilor din sectoare esentiale, cum sunt cei din domeniul sanatatii.Inchiderea unui numar atat de mare de scoli va avea un impact economic si social major pentru a cincea mare economie din lume. Masura va afecta vietile a aproape 9 milioane de copii si obliga parintii sa stea acasa, in loc sa mearga la serviciu.- Managerul Institutului "Matei Bals" din Capitala, Adrian Streinu Cercel, a afirmat ca circa 20% dintre romanii care au intrat in tara in ultima perioada "au scapat de izolare si de carantina". Medicul estimeaza ca primul val al epidemiei de coronavirus va avea loc dupa Paste.- Presedintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, a decretat stare de urgenta pentru combaterea pandemiei de coronavirus, anunta Politico.eu. Portugalia se alatura, astfel, statelor europene care au impus aceasta masura exceptionala, intre care se numara si Romania.- Doi membri ai Congresului american s-au infectat cu coronavirus, ei fortand si alti parlamentari cu care au intrat in contact sa se autoizoleze, scrie Washington Post. Mario Diaz-Balart si Ben McAdams au declarat ca primele simptome au inceput sa apara sambata seara.- Palatul Victoria anunta ca Guvernul a adoptat azi-noapte trei ordonante de urgenta referitoare la criza coronavirus, insa fara sa dea detalii.Acestea se refera la:- modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2- aplicarea prevederilor Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant- unele masuri fiscal bugetare- Un medic chinez, care are un laborator in Wuhan, sustine ca, transmite Daily Mail. Pacientii tratati de doctor fusesera internati cu pneumonie provocata de noul tip de coronavirus.- Vo, un orasel din nordul Italiei, situat langa Venetia, nu a mai raportat niciun caz nou de COVID-19, dupa unsai, anunta Sky News. Localitatea numara 3.300 de persoane si toate au fost testate pentru infectia cu coronavirus., acest lucru avand loc pentru prima data de cand a inceput criza coronavirusului, in urma cu trei luni, scrie New York Times. Toate cazurile nou diagnosticate sunt ale unor persoane care au venit din alta parte.