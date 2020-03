LIVE Romania a intrat in Scenariul 4. Suceava intra in carantina

LIVE TEXT

Anuntul a venit dupa o situatie socanta, cand deodata au fost anuntate 13 morti doar de la Spitalul Judetean de Urgenta de la Suceava, decese ce se intamplasera si de mai bine de o saptamana.Sefa DSP Suceava spune ca problema ar fi ca sunt prea multe probe trimise si timpul de testare creste mult. Astfel, ea anunta ca asteapta rezultatele in cazul a altor 10 persoane decedate.Ramane sa vedem ce explicatii vor da cei trei. Amintim ca duminica seara ei au anuntat noi masuri pentru medici si spitale, care nu au fost primite bine de cadrele medicale, avand in vedere ca nu li se asigura minimul de echipamente de protectie, dar sunt obligate sa raspunda la ordinele lui Raed Arafat.- A inceput conferinta, primul vorbeste Bogdan Despescu si prezinta Ordonanta Militara nr 5.- Se prelungeste masura suspendarii zborurilr spre Spania si din Spania catre Romania pentru 14 zile, incepand cu 31 martie.- Se prelungeste masura suspendarii zborurilor spre Italia si din Italia catre Romania.- Nu se aplica zborurilor de stat, transport marfa si corespondeta umanitara.- Cei care incalca conditiile carantinarii o reiau pentru 14 zile si suporta costurile. Cei care incalca izolarea vor fi bagati in carantina pentru 14 zile si vor suporta costurile.- Ma refer la faptul ca pacientii nu pot sa ramana in UPU si trebuie internati.- Nimeni nu a zis ca bolnavul se interneaza obligatoriu in spitalul respectiv, dar o solutie trebuie gasita si pacientul trebuie sa primeasca tratamentul.- Nu e o fortare a internarii bolnavilor de covid in orice spital.- Al doilea lucru, privind ambulatoriile. Am inteles ca mai multe au fost inchise total. Ordinul se referea la cazurile care pot fi amanate.- Revenind la situatia generala din tara: la 0ra 20:00 - avem 2109 cazuri confirmate, 65 de decese care sunt cauzate de covid-19, iar aici subliniez situatia deosebita in care se afla Suceava.- Din cele 2109 cazuri, 593 sunt in Suceava, In urma analizei INSP si in urma discutiilor care au avut loc, am considerat cu toti ca trebuie luate masuri suplimentare in zona Sucevei.- Este o situatie complexa care trebuie analizata.- Am luat o decizie extrem de importanta. Se instituie caratinarea Suceavei si comunelor Adancata, Salcia, Ipotesti, Bosanci, Moara, Scheia, Patrauti si Mitocul Dragomirnei.- E permisa intrarea, respectiv iesirea, pentru transportul de marfuri, materii prime si pentru aprovizionarea populatiei. Persoanele care nu locuiesc in zona carantinata dar desfasoara activtati economice, medicale, administratia publica locala, judiciar, servicii de utilitate publica, energetic pot intra in zona carantinata.- Nu vor fi comercializate bilete, abonamente sau alte titluri de calatorie pentru zona carantinata decat daca sunt respectate conditiile.- Se imputerniceste Centrul Judetean de Coroordonare Suceava pentru a stabili completari si derogari.- In zona de protectie, organele cu atributii vor stabili restrictii.- In zona de protectie e interzisa deplasarea persoanelor care apartin altor categorii socio-profesionale.- Persoanelor li se vor aduce la cunostinta obligatiile ce le revin.- Aplicarea masurilor de verificare, control, se realizeaza de catre personalul MAI in colaborare cu cel al MApN.- Accesul pe Aerportul International e permis doar pentru zboruri cu aeronave de stat, de stransport marfa si corespondenta umanitare sau care asigura servicii medicale de urgenta si aterizarilor tehnice necomerciale.- CJ Suceava, cu primarii vor lua masuri de a functiona serviciile de protectie si asistenta sociala, utilitati publice si aprovizionarea cu alimente de baza pentru persoanele fara sustinatori.- Desi era anuntata pentru ora 23:00, declaratia celor 3 oficiali care au in gestiune criza provocata de coronavirus intarzie si de aceasta data.