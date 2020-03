LIVE Romania are 34 de morti de coronavirus intr-o saptamana. La nivel mondial sunt peste 30.000

LIVE TEXT

Asta inseamna noi masuri in ce priveste restrictiile pentru populatie, dar si tratamentul bolnavilor . Pacientii cu simptome usoare vor fi lasati acasa si la ATI vor ajunge doar cei in stare critica, in timp ce medicii si asistentele cu coronavirus, dar fara simptome, vor fi chemati la munca. Se are in vedere si cresterea amenzilor pentru populatie pana la 20.000 de lei pentru cei care incalca masurile luate in stare de urgenta.E de remarcat ca, in ciuda mesajelor autoritatilor ca avem capacitate de testare, majoritatea celor din bilantul negru au primit diagnostic de Covid-19 fie in ziua in care au murit, fie la cateva zile dupa, deci nici macar nu au apucat sa inceapa tratamentul. Mai mult, atat noul ministru al Sanatatii, Nelu Tataru, cat si presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, spun ca nu doar numarul celor infectati ar putea fi mult mai mare , dar si al celor decedati In ce priveste situatia in lume, numarul total de bolnavi se apropie de 660.000, iar cel al deceselor a trecut de 30.000. Cele mai multe cazuri noi sunt, pe langa Italia, in Statele Unite si in Spania.- Un asistent medical de la Terapie Intensiva, din Sibiu, a fost testat pozitiv pentru coronavirus si internat, sambata noaptea, la Boli Infectioase. El spune ca "in batalia covid trebuia inceput cu testarea personalului, si apoi a tuturor pacientilor care veneau la spital, nu sa intri in contact fara sa sti".- Comisia Europeana va propune un nou proiect de buget multianual al UE pentru a face fata consecintelor economice ale pandemiei de coronavirus, a anuntat sambata presedinta executivului european, Ursula von der Leyen, noteaza AFP.In urma cu peste o luna, la 21 februarie, liderii celor 27 de tari ale UE au esuat sa ajunga la o intelegere asupra bugetului Uniunii in urmatorii sapte ani (intre 2021 si 2027), atat in ce priveste valoarea lui totala, cat si repartitia cheltuielilor (de la agricultura la domeniul digital, de la aparare la migratie).- Numarul deceselor provocate in Statele Unite de pandemia de coronavirus a depasit sambata 2.000, in timp ce numarul cazurilor confirmate a crescut la peste 120.000, potrivit datelor publicate vineri de Universitatea Johns Hopkins, scrie AFP. In SUA s-a inregistrat cel mai mare numar de cazuri confirmate (121.117). Numarul mortilor (2.010) s-a dublat de miercuri, cand a depasit pragul de 1.000.- Mai multi angajati ai Ambulantei Mehedinti au protestat, sambata noaptea, in fata institutiei si au cerut sa fie testati pentru coronavirus, oamenii fiind speriati dupa ce au aflat ca un pacient care a intrat in contact cu sase colegi a fost diagnosticat cu noul COVID-19. Medici, asistenti medicali si ambulantieri au cerut sa fie testati. Acestia au acuzat DSP Mehedinti ca atunci cand au facut ancheta epidemiologica in cazul barbatului diagnosticat cu infectie cu coronavirus nu au inclus si angajatii Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ).Angajatii de la Ambulanta sustin ca nestiind daca au contactat sau nu virusul ucigas pot imbolnavi si alti pacienti. "Vrem sa fim testati pentru ca noi avem constiinta. Stim ce inseamna sa intri in casa altuia", a spus o angajata a SAJ Mehedinti.