LIVE Romania intra intr-o noua etapa a luptei cu virusul. Putin trimite armata rusa in Italia

LIVE TEXT

Ziare.

com

Intre timp, in lume situatia nu pare a se imbunatati: in Europa, a fost depasit pragul de 150.000 de cazuri confirmate de coronavirus, dintre care peste 53.000 in Italia.In lume sunt peste 335.000 de cazuri de infectie si aproape 15.000 de decese, fiind afectate 169 de tari si teritorii.Acest numar de cazuri diagnosticate oficial nu reprezinta insa decat o parte din numarul real de infectii, in conditiile in care multe tari testeaza in prezent doar acele cazuri care necesita spitalizare.Pe de alta parte, guvernele pompeaza bani pentru a salva economia greu incercata de aceasta criza. De exemplu, la noi, sunt 250.000 de contracte de munca suspendate doar in luna martie.- Pietele din Romania nu se inchid. Asociatia Administratorilor de Piete a luat decizia de a tine deschise pietele agroalimentare, astfel incat producatorii sa aiba unde sa isi vanda fructele si legumele, iar populatia de unde sa se aprovizioneze cu produse locale proaspete si sanatoase.- Muntenegru a anuntat primul deces provocat de noul coronavirus pe teritoriul sau. Un barbat de 65 de ani venit din Serbia a murit la scurt timp dupa sosirea sa intr-un spital din capitala Podgorica.- China a inceput prima testare clinica a unui vaccin impotriva noului coronavirus. 108 voluntari au primit primele injectii. Cu varsta cuprinsa intre 18 si 60 de ani, toti sunt originari din orasul Wuhan.- Directorul executiv al Facebook, Mark Zuckerberg, a declarat ca reteaua de socializare a donat rezerva sa de urgenta de 720.000 de masti sanitare pentru a ajuta angajatii din sistemul medical.- Numarul persoanelor infectate cu coronavirus care au dezvoltat tarziu sau deloc simptome specifice poate ajunge la o rata de 1 la 3 dintre cei testati pozitiv.Potrivit unor date clasificate ale guvernului chinez, obtinute de publicatia South China Morning Post, numarul "purtatorilor tacuti" ai virusului poate fi mult mai mare decat s-a crezut initial.La sfarsitul lui februarie, peste 43.000 de persoane au fost depistate pozitiv fara a avea vreun simptom. Acesti oameni au plasati in carantina, dar nu au aparut in raportarile oficiale care la acea vreme indicau 80.000 de infectati in China.- Retailerul francez de materiale de constructii si amenajari interioare Leroy Merlin inchide, temporar, toate magazinele din Romania. Reteaua are 17 unitati cu peste 2.000 de angajati, in Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Ploiesti, Brasov, Constanta, Sibiu, Suceava, Targu Mures, Bacau, Iasi, Timisoara si Oradea.- Aproximativ 100.000 de masti sanitare care trebuiau sa ajunga in Italia au fost descoperite in Cehia. Mastile reprezentau o donatie din partea autoritatilor chineze.- Grecia a intrat de luni in izolare generala la domiciliu. "Am dispus sa fie luate toate masurile corespunzatoare pentru aplicarea interzicerii deplasarilor inutile in tara", a declarat premierul Kyriakos Mitsotakis. Grecia a inregistrat pana acum 624 de cazuri, dintre care 15 decese de COVID-19.- Medicii de familie semnaleaza pericolul in care sunt pacientii cu boli cronice prin lipsa de pe piata a unor substante active esentiale in tratamentul acestor afectiuni, sustine Societatea Nationala de Medicina Familiei.In acest moment, este cazul metforminului si a levotiroxinei care lipsesc din farmacii. Metforminul este un medicament de baza pentru majoritatea pacientilor cu diabet zaharat tip 2, iar levotiroxina reprezinta singura substanta activa folosita in Romania pentru tratarea hipotiroidismului.- Un prim vot privind un plan gigantic de relansare a economiei americane, afectata de pandemia de coronavirus, a esuat, duminica, in cadrul unui vot procedural in Senat, relateaza AFP.- Coreea de Sud raporteaza 64 de cazuri noi de coronavirus. Este a 12-a zi consecutiva de scadere a infectiilor. Nici in China nu s-a inregistrat, luni, niciun nou caz de contaminare de origine locala cu coronavirus, dar autoritatile sanitare au anuntat inca 39 de cazuri importate, relateaza AFP.- Directia de Sanatate Publica Galati propune DSP Braila, din dispozitia Ministerului Sanatatii, transferul pacientilor suspecti sau confirmati cu coronavirus din judetul Galati in spitalele din Braila, urmand ca spitalele din Galati sa preia pacientii non-infectati, precum si cazurile de obstetrica-ginecologie confirmate cu COVID-19. Propunerea este criticata in termeni duri de primarul Brailei, Marian Dragomir, si de europarlamentarul PSD Mihai Tudose.- Italia a interzis calatoriile in tara, in incercarea de a incetini raspandirea coronavirusului, datele aratand ca alte 651 de persoane au murit din cauza bolii. Guvernul va bloca toata activitatile de afaceri neesentiale, dupa ce masurile anterioare nu au reusit sa impiedice contagiunea.- Fostul producator de la Hollywood, Harvey Weinstein, este infectat cu coronavirus. El a fost condamnat la 23 de ani de inchisoare pentru viol si agresiune sexuala si are 68 de ani.- Armata rusa trimite in Italia zeci de virologi militari, echipamente medicale si de dezinfectie pentru a ajuta tara sa lupte impotriva COVID-19. Ajutorul vine dupa o discutie intre Putin si premierul Italiei, Giuseppe Conte.- Emiratele Arabe Unite vor suspenda incepand de miercuri si pentru doua saptamani toate zborurile pentru pasageri, inclusiv cele in tranzit, din cauza epidemiei de coronavirus, relateaza AFP.