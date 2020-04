LIVE Romania se apropie de 500 de decese cauzate de coronavirus. China a fost data in judecata din cauza pandemiei

LIVE TEXT

Inca ne aflam in carantina si vom mai sta asa pana pe 15 mai. Abia din acea data, cand se va incheia starea de urgenta, vom putea discuta despre relaxarea restrictiilor , dupa a anuntat presedintele Klaus Iohannis.Planul va fi stabilit in functie de datele statistice si de evaluarile facute de medici, iar ridicarea restrictiilor se va face gradual. Mai intai va disparea declaratia , se va putea iesi, dar evitand manifestarile si aglomerarile si luand masuri de precautie - masca si evitarea zonelor aglomerate.Insa, chiar daca numarul imbolnavirilor va scadea iar restrictiile se vor relaxa, ministrul Sanatatii spune ca trebuie sa ne obisnuim ca vom trai cu coronavirusul si in urmatorii doi ani In ceea ce priveste situatia pandemiei in lume, in acest moment, la nivel mondial sunt peste 2,5 milioane de cazuri, iar numarul deceselor a trecut de 177.000. In SUA a fost inregistrat un sfert din numarul imbolnavirilor si al deceselor din intreaga lume.- Egiptul a expediat marti un avion cu materiale medicale in SUA pentru a le ajuta in lupta impotriva pandemiei provocate de noul coronavirus.- Presedintele Donald Trump a anuntat o interdictie de 60 de zile pentru imigrantii care cauta sa traiasca si sa munceasca permanent in Statele Unite si a spus ca poate extinde aceasta masura in functie de efectele pe care pandemia le va avea asupra economiei.- Autoritatile sanitare suedeze au apreciat marti ca regiunea Stockholm, epicentrul epidemiei de coronavirus din tara, a trecut de varf saptamana trecuta.- Purtarea mastilor de protectie devine obligatorie incepand de azi si in Timisoara. Se pot folosi esarfe, masti din panza sau orice alte tipuri de protectie care sa acopere nasul si gura, transmite Comitetul pentru Situatii de Urgenta a Timisoarei. Statul american Missouri a depus plangere impotriva Chinei , acuzand autoritatile de la Beijing ca au ascuns gravitatea epidemiei de coronavirus si astfel au provocat pagube economice si umane "ireparabile".- Italia va incepe probabil sa reduca restrictiile impuse din cauza coronavirusului din 4 mai, dar relaxarea mult-asteptata va fi prudenta si calculata, a declarat marti premierul Giuseppe Conte.- In Statele Unite s-au inregistrat 2.751 de decese din cauza coronavirusului in 24 de ore, potrivit bilantului prezentat de Universitatea Johns Hopkins, unul dintre cele mai grave inregistrate de o tara in timp de o zi.