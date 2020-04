LIVE Romanii au stat in case in noaptea de Inviere. Sunt peste 2,3 milioane de cazuri de Covid-19 confirmate, in toata lumea

LIVE

Tara noastra a inregistrat aproape 8.500 de cazuri de imbolnavire pana duminica, iar 421 de persoane au murit.Suntem in plina stare de urgenta, de mai bine de o luna, iar aceasta va fi in vigoare cel putin pana la jumatatea lunii mai.In restul lumii, oamenii sunt din ce in ce mai nemultumiti de izolare, iar multe tari iau in calcul relaxarea masurilor de izolare sociala chiar de luna aceasta. Peste 2,3 milioane de cazuri s-au inregistrat in toata lumea, iar mai mult de 160.000 de oameni au murit. Evolutia ramane ingrijoratoare in SUA, unde au fost inregistrate un sfert din numarul imbolnavirilor si al deceselor din intreaga lume si nu sunt semne de imbunatatire a situatiei.La nivel mondial, aproape 600.000 de bolnavi au invins in lupta cu coronavirusul si s-au insanatosit.- In noaptea de Inviere, pompierii au stins 148 de incendii, majoritatea de vegetatie uscata, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta. De asemenea, au fost raportate 838 cazuri la care a fost nevoie de interventia SMURD, respectiv 837 pentru acordarea primului ajutor medical si o misiune de descarcerare, precum si alte 216 situatii pentru protectia comunitatilor.Numarul de cazuri noi de COVID-19 inregistrate in Brazilia (tara cu cele mai multe cazuri confirmate din America Latina) a crescut cu 2.917 in ultimele 24 de ore, pana la 36.599, a anuntat sambata Ministerul Sanatatii, relateaza Reuters. De asemenea, numarul mortilor a crescut cu 206, pana la 2.347.- Germania a inregistrat o crestere cu 2.458 a numarului de cazuri noi de COVID-19, pana la 139.897, si cu 184 a deceselor, care au ajuns la 4.294, potrivit datelor Institutului Robert Koch date publicitatii duminica, relateaza Reuters. Ritmul de crestere a fost in scadere fata de sambata.Focuri de artificii au luminat cerul Atenei in sapte parti din centrul orasului in Noaptea Invierii, ca modalitate alternativa de a sarbatori Pastele in acest an. "De la balcoane sau ferestre, locuitorii Atenei, si nu numai, vor putea sa se bucure cu totii de mesajul Invierii, stralucirea si lumina optimismului pentru maine", a transmis municipalitatea intr-un anunt, informeaza News.ro.- Zeci de artisti celebri din toata lumea au sustinut un concert urias, sambata seara, de acasa, in semn de sustinere si respect fata de cadrele medicale care lupta in prima linie contra epidemiei mondiale de coronavirus Lista celor care au cantat este impresionanta: The Rolling Stones, Elton John, Stevie Wonder, Celine Dion, Lady Gaga, Andrea Bocelli, Paul McCartney, Beyonce, Pharrell Williams, Chris Martin, Shawn Mendes, Camila Cabello, Usher, Alicia Keys, John Legend, Billie Eilish, Jennifer Lopez, Taylor Swift, printre altii. Concertul mondial virtual s-a numit "One World: Together At Home" ("O singura lume: Impreuna de acasa" - n.red.).- Printul de Wales s-a adresat romanilor intr-un mesaj video cu ocazia Pastelui ortodox , in care vorbeste despre actuala criza sanitara si isi exprima dorinta de a reveni in Romania, dar si de a se intalni din nou cu membri ai comunitatii romanesti din Marea Britanie.- In Serbia, de marti, se va incepe relaxarea treptata a restrictiilor impuse ca urmare a epidemii COVID-19, transmite dpa. Astfel, restrictiile de circulatie vor incepe la ora 18:00, cu o ora mai tarziu decat in prezent, dar vor continua pana la ora 5 dimineata a doua zi. Persoanele cu varsta de peste 65 de ani vor putea sa iasa din izolarea deplina in care au fost de la mijlocul lunii martie si sa faca scurte plimbari in zilele de luni, miercuri si vineri, intre orele 18:00 si 1:00.Afacerile mici, precum ateliere de mecanica, curatatoriile si magazinele de marfuri tehnice vor putea fi deschise marti, zi in care au primit permisiunea sa isi reia activitatea si proiectele din domeniul constructiilor. Zborurile internationale vor fi reluate incepand cu 11 mai. Presedintele Serbiei a precizat ca daca se va inregistra o inrautatire a situatiei, masurile de relaxare vor fi revocate.- Numarul deceselor cauzate de epidemia noului coronavirus in Statele Unite in ultimele 24 de ore a crescut la 1.891, conform datelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins, transmite AFP. Numarul total al mortilor in SUA de la declansarea epidemiei COVID-19 a ajuns la 38.664, iar numarul imbolnavirilor a ajuns la 732.197.- Autoritatile din Azerbaidjan au extins masurile de izolare impuse pentru a preveni raspandirea epidemiei COVID-19 pana pe 4 mai, potrivit Reuters. Pana in prezent, in Azerbaidjan, tara cu o populatie de aproximativ 10 milioane de locuitori, s-au inregistrat 1.373 de cazuri de imbolnavire si 18 decese.Slujba a fost transmisa online, atat de la Catadrala Patriarhala, cat si de la marile catedrale miropolitane din tara si de la mai multe biserici si manastiri, astfel incat credinciosii sa le poata urmari in numar cat mai mare.