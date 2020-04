LIVE Sunt 2 milioane de bolnavi de COVID-19 in lume. Doi bebelusi de la Timisoara s-au infectat

Harta epidemiei din Romania TM AR BH SM SJ MM BN CJ HD AB CS MH GJ DJ OT VL SB MS SV BT IS NT HR BC VS GL VN CV BV PH AG DB TR GR IF BZ BR IL CL CT TL B

LIVE TEXT

Ziare.

com

In aceste conditii, Donald Trump a decis sa taie finantarea pe care americanii o trimit la OMS - vreo 500 de milioane de dolari. In SUA s-a inregistrat un record de decese: 2.228 de morti in 24 de ore.Romania intra in Miercurea Mare cu 6.879 de cazuri de imbolnavire, dintre care 351 s-au dovedit pana acum mortale, iar numarul pacientilor care ajung la sectiile de terapie intensiva a crescut la 241.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca prelungeste starea de urgenta pana 16 mai si ne-a indemnat sa stam in casa ca sa nu ajungem pe un pat de spital. Cu toate acestea, Marcel Vela ne lasa sa mergem la biserica sa luam Sfintele Paste . Lumina, in schimb, ne va fi adusa acasa de catre... politisti.- Turul ciclist al Frantei, prevazut initial in perioada 27 iunie si 19 iulie, va debuta pe 29 august, la Nisa, urmand sa se incheie pe Champs-Elysees, la Paris, duminica 20 septembrie.- Premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, va primi salariul redus cu 20% pentru urmatoarele sase luni, o consecinta a constrangerilor economice cauzate de pandemia de coronavirus. Reducerea salariala se va aplica, de asemenea, ministrilor si directorilor din administratia publica.- Presedintele Klaus Iohannis are la ora 12:30, la Palatul Cotroceni, o sedinta privind masurile care se impun in contextul prelungirii starii de urgenta cu premierul Ludovic Orban, ministrul de Interne Marcel Vela, ministrul de Finante Vasile Citu, ministrul Apararii Nicolae Ciuca, ministrul Economiei Virgil Popescu, ministrul Sanatatii Nelu Tataru, ministrul Muncii Violeta Alexandru si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. La finalul sedintei, Iohannis va sustine o declaratie de presa.- Un barbat din Australia a fost condamnat la 6 luni de inchisoare dupa ce a fugit din izolarea de 14 zile impusa. El se afla in carantina intr-un hotel si a plecat de acolo pentru a-si vizita iubita. A plecat pe iesirea de incendiu si a folosit transportul public.- Zece state americane, sapte de pe coasta de est si trei de pe coasta de vest, care au o contributie de peste 38% la PIB-ul Statelor Unite, au decis sa isi coordoneze planurile de redeschidere a economiilor separat de Casa Alba, determinandu-l pe presedintele Donald Trump sa vorbeasca despre o revolta.- La nivel mondial, s-au inregistrat deja peste 2 milioane de infectari cu COVID-19, dintre care peste 125.000 de oameni au murit.- Inca un bebelus nascut in focarul de la Maternitatea Odobescu din Timisoara este infectat. Baiatul s-a nascut pe 2 aprilie si nu este dintre cei zece bebelusi care au fost testati pozitiv si la retestare au iesit, in mare parte, negativ.Dupa doua saptamani de la nastere, bebelusul a facut febra. In urma testelor, atat baietelul, cat si mama lui au fost depistati ca fiind infectati. Cei doi au fost transferati la clinica Bega, dedicata cazurilor de coronavirus.La ora actuala, sunt 15 mame infectate si doi bebelusi, cu totii confirmati cu COVID-19, toti de la Maternitatea Odoboescu, transmite Press Alert - Dupa doua zile de declin, Statele Unite au inregistrat un bilant record de 2.228 de decese ca urmare a imbolnavirii cu noul coronavirus, cel mai mare numar zilnic de morti la nivel mondial.- Presedintele Donald Trump a anuntat suspendarea contributiei SUA la OMS , pe motivul "proastei gestionari" a pandemiei. Precizand ca suma pe care americanii o platesc anual OMS este de 400-500 de milioane de dolari, comparativ cu aproximativ 40 de milioane de dolari si "chiar mai putin" cat contribuie China, Trump a apreciat ca SUA au datoria sa ceara explicatii.- Guvernul din Cehia a anuntat un plan in 5 pasi pentru ca locuitorii sa revina la viata normala. Autoritatile au transmis ca vor ridica gradual restrictiile in urmatoarele saptamani, primele masuri de relaxare intervin pe 20 aprilie.- O instanta franceza a obligat Amazon sa-si limiteze livrarile din Franta la bunuri esentiale, precum alimente si produse medicale, si va continua sa analizeze riscurile de contagiune cu coronavirus in depozitele companiei.