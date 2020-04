LIVE Vela pune stavila optimismului despre relaxarea din 15 mai. Trump ia o masura radicala

LIVE TEXT

Romania are aproape 10.000 de cazuri de infectie si 524 de oameni au murit din cauza COVID-19, asa ca toti trebuie sa ramanem responsabili, iar autoritatile vigilente.In schimb, s-ar putea schimba curand intervalul orar de "libertate" pentru persoanele peste 65 de ani.Insa, chiar daca numarul imbolnavirilor va scadea iar restrictiile se vor relaxa, ministrul Sanatatii spune ca trebuie sa ne obisnuim ca vom trai cu coronavirusul si in urmatorii doi ani In ceea ce priveste din lume, in acest moment, sunt peste 2,6 milioane de cazuri, iar numarul deceselor a trecut de 184.000. Din China, auzim insa ca este a sasea zi consecutiv fara decese. Iar un bebelus de o luna, cel mai tanar pacient diagnosticat cu COVID-19 din Thailanda, a fost vindecat.- Guvernul chinez a respins acuzatia statului american Missouri, care l-a actionat in judecata pentru ca a ascuns gravitatea epidemiei. Purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe a spus ca nu exista "o baza legala sau factuala" si ca este "ridicol".- Suedia a mers impotriva curentului si a limitat activitatile publice cat mai putin posibil in timpul pandemiei, iar epidemiologul sef al Agentiei pentru Sanatate Publica, dr. Anders Tegnell, a declarat ca locuitorii din Stockholm ar putea ajunge la imunitate de turma in urmatoarele cateva saptamani.- Guvernul britanic a anuntat lansarea unui studiu de amploare privind raspandirea noului coronavirus si dezvoltarea de anticorpi in randul populatiei, studiu in care ar putea fi implicate pana la 300.000 de persoane in urmatoarele 12 luni.- Comisia Europeana va prezenta luna viitoare un set de reguli pentru reluarea in siguranta a calatoriilor aeriene, inclusiv distantarea sociala pe aeroporturi si avioane. Comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, a declarat ca masurile ar include purtarea de masti si dezinfectarea avioanelor si a aeroporturilor.Directorul executiv al Ryanair, Michael O'Leary, a amenintat ca firma sa nu va mai opera niciun zbor , daca va fi obligata sa pastreze distantarea sociala in timpul curselor.- Premierul Ludovic Orban, ministrul Apararii Nicolae Ciuca si ministrul Sanatatii Nelu Tataru fac o vizita matinala la Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino", unde se realizeaza teste de coronavirus.- Autoritatile sud-coreene au raportat joi opt noi cazuri de Covid-19, dintre care patru importate, iar in ultimele 24 de ore au fost inregistrate doua decese.Bilantul mortilor a ajuns la 240.- Un bebelus de o luna, cel mai tanar pacient diagnosticat din Thailanda, a fost vindecat. Medicii au folosit patru tipuri de medicamente antivirale pentru a-l trata.- China a raportat joi, pentru a sasea zi consecutiv, zero decese provocate de COVID-19. Autoritatile sanitare au anuntat ca in total, in prezent, sunt 959 de cazuri active, iar 63 de oameni se afla in stare critica.- Ministrul de Interne, Marcel Vela, spune ca se analizeaza o "relaxare" a programului pentru persoanele de peste 65 de ani, avand in vedere ca intervalul orar 11-13 nu este cel mai potrivit, acum cand a venit caldura. El afirma ca intervalul ar urma sa fie mutat mai devreme dimineata , cand si magazinele sunt igienizate, dar ar urma sa fie introdus un nou interval, dupa-amiaza sau seara, cand varstnicii sa poata iesi la plimbare.- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a precizat ca dupa 15 mai nu se vor putea organiza nunti cu sute de persoane , mentionand insa ca este posibila in luna august o relaxare astfel incat sa fie permisa participarea a mai mult de 8 persoane la astfel de evenimente.El a mentionat ca, cel mai probabil, din 15 mai nu se va putea iesi la restaurante sau la spectacole.- Presedintele american Donald Trump a semnat un ordin prin care suspenda temporar eliberarea permiselor de rezidenta permanenta (green card-urile) cu scopul de a proteja lucratorii americani.SUA au inregistrat, miercuri, 1.738 de decese cauzate de noul coronavirus in 24 de ore, in scadere fata de ziua precedenta, potrivit bilantului dat publicitatii de Universitatea Johns Hopkins.Numarul total al deceselor a ajuns la 46.583, fiind cel mai ridicat la nivel mondial.