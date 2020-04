Locuitorii unui sat din Anglia circula in sens unic ca sa nu se apropie prea mult

Lower Heyford one-way signs to stop walkers getting too close https://t.co/eFHB8SYNT1 pic.twitter.com/PnZTYSStdu - Didcot (@Didcot) April 2, 2020

Bruce Eggeling, consilier paroh din Lower Heyford, Oxfordshire, a decis acest lucru dupa ce si-a dat seama ca exista locuri inguste pe trotuarele din sat, potrivit BBC.Oamenii sunt indemnati sa pastreze o distanta de 2 metri, pentru a evita raspandirea coronavirusului.Prin noile semne, localnicilor le este cerut sa mearga in sens contrar acelor de ceasornic, pe o bucla scurta de 1 mila, si in sensul acelor de ceasornic, pe una mai lunga, de 2,5 mile.Eggeling a spus ca oamenii care merg prin sat urmeaza indicatoarele. "Ne supunem legii in Lower Heyford. Cred ca este inevitabil ca vor exista unii care vor protesta, dar cei mai multi cred ca le-au acceptat. Nu este ceva obligatoriu".Satul are aproximativ 200 de gospodarii, iar 40-50 de oameni s-au alaturat unei initiative caritabile, prin care sunt ajutati cei care se confrunta cu probleme financiare.