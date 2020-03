Locurile de joaca din Craiova au fost inchise si sunt pazite de politisti

Ziare.

Numarul locurilor de joaca este de 85, aflate pe domeniul public din Craiova. Acestea au fost dezinfectate de catre angajatii societatii de salubritate din oras, cu substante biocide care nu produc reactii adverse asupra populatiei. Masura este luata in contextul epidemiei de coronavirus."Am demarat de astazi (n.r. marti) procesul de igienizare si dezinfectare al locurilor de joaca din Craiova. Imediat dupa, vom inchide aceste locuri de joaca pentru a preveni raspandirea virusului Covid-19. In aceasta perioada dificila as vrea sa multumesc tuturor parintilor care inteleg ca prin evitarea locurilor de joaca protejaza sanatatea copiilor. Politia locala va verifica respectarea acestei decizii si va lua toate masurile necesare pentru ca ea sa fie respectata si pusa in aplicare", a declarant Mihail Genoiu, primarul CraioveiCei care nu respecta masura nu vor fi amendati. "Masura nu este una 'represiva', decizia nu este una ce ingradeste drepturile cetatenilor garantate prin Constitutie. Este o masura luata la nivel local si apelam la buna credinta a locuitorilor. In concluzie, nu se vor da amenzi, cel putin deocamdata. In functie de situatia la nivel national si in conformitate cu decretul emis ieri se pot aplica si sanctiuni pe viitor", anunta reprezentantii Primariei Craiova.In Dolj, marti, 166 de persoane se aflau in carantina, iar 935, autoizolate la domiciliu.Noua persoane diagnosticate cu COVID-19 sunt internate in Spitalul de Boli Infectioase Craiova, trei fiind din Dolj.