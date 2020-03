"Londra ia in calcul un scenariu in care 100.000 de britanici vor fi ucisi de coronavirus".

Ziare.

com

Este o cifra mai mica decat cea avansata initial, de 500.000 de morti, care corespundea celui mai grav scenariu conceput de autoritatile britanice, in care 80% din populatie ar fi contractat virusul, dar mai mare decat media de 17.000 de decese inregistrate anual din cauza gripei sezoniere, in ultimii cinci ani.Informatia a fost publicata, duminica, de, citand surse oficiale care se ocupa de planificarea masurilor impotriva epidemiei."Estimarea centrala a numarului de morti este in jurul cifrei de 100.000. Toti s-au concentrat pe cel mai grav scenariu, dar aceasta estimare este ceea ce asteapta expertii sa se intample cu adevarat", a declarat cotidianului britanic un functionar al executivului.Un membru al cabinetului condus de premierul Boris Johnson a confirmat pentru The Times ca specialistii considera "practic corecta" aceasta estimare.Presedintele Colegiului Regal al Medicilor, Martin Marshall, a avertizat la randul sau ca, in opinia sa, aceasta proiectie reflecta unul dintre cele mai grave scenarii posibile. "Este foarte greu de stabilit. Stim ca aproximativ 17.000 de oameni mor in fiecare an de gripa, asa ca ne dam seama ca acest tip de virus poate fi chiar mai grav. 100.000 este probabil unul dintre cele mai rele scenarii, sau asa sper", a declarat Marshall intr-un interviu acordat postului Sky News.Ministerul Locuintelor a trimis autoritatilor locale un ghid de actiune in care detaliaza numarul de morti pentru care ar trebui sa se pregateasca. Desi suma tuturor acestor estimari nu a fost divulgata, un al doilea functionar a dat asigurari cotidianului britanic ca totalul "se invarte in jurul unui numar de 100.000" de morti.