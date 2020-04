Ludovic Orban: Cele mai multe pareri converg spre un varf al epidemiei intre 20 aprilie - 1 mai

Ziare.

"Sunt pareri impartite, dar cele mai multe pareri converg spre un varf al epidemiei intre 20 aprilie - 1 mai. Astea sunt evaluari fiind vorba de un virus imprevizibil. Este foarte greu de facut predictii. Suntem pregatiti, urmarim cu atentie fiecare zona, luam masuri", a declarat Ludovic Orban, joi seara, la Digi24.Premierul a mai spus ca multi au criticat Romania pentru masurile severe luate in faza incipienta, dar, spune Orban, acum tara noastra are un numar mic de cazuri, comparativ cu alte tari."Noi am luat masuri cand putine tari europene luau masuri. Am fost criticati pentru masurile luate, cand am dispus masura carantinei, izolarii, am fost criticati pentru faptul ca am suspendat cursurile scolilor si universitatilor, am fost criticati pentru ca am suspendat zborurile spre tarile din Zona Rosie, dar iata ca am luat masurile cu spirit de anticipatie si a dus la un rezultat care este evident pentru orice om care vrea sa vada realitatea.Un rezultat care arata ca Romania are un numar relativ mic, comparativ cu alte tari in materie de persoane diagnosticate pozitiv, in materie de raspandire a virusului, in materie de persoane care au decedat", a declarat Orban.Orban a mai dat exemplul altor tari, unde, comparativ cu Romania, numarul celor infectati este foarte mare."Primul caz in Romania a fost in 26 februarie. In aceeasi data, in Spania erau 2 persoane infectate, in Franta 12, Italia peste 150 si putem analiza care este numarul de cazuri. In Romania avem peste 2700 in timp ce in Spania este vorba de zeci de mii de cazuri. In Franta de asemenea, iar in ceea ce priveste bilantul deceselor putem constata ca in Romania numarul de decese este mult mai mic", a mai spus Orban.