Ludovic Orban spune ca cei de peste 65 de ani vor avea voie sa iasa din casa. Vela va anunta cand

"S-a rostogolit o informatie care nu e adevarata, cu privire la persoanele de peste 65 de ani, cele mai vulnerabile. Cei mai expusi imbolnavirii sunt persoanele in varsta de peste 65 de ani. Pentru a-i proteja, doar pentru a-i proteja!, se va institui aceasta interdictie de a iesi de la domiciliu, dar nu pe toata perioada zilei.Va exista un interval orar in care se vor putea deplasa si intentionam sa le asiguram servire aproape exclusiva in magazine, farmacii, se vor putea deplasa ca sa faca o plimbare", a spus Orban, adaugand ca detalii va oferi ministrul de Interne, Marcel Vela, in aceasta seara, cand va anunta masurile din Ordonanta Militara nr. 3.Amintim ca presedintele Klaus Iohannis anuntase ca cei de peste 65 de ani vor sta, "practic, tot timpul acasa" "Persoanele cele mai vulnerabile sunt persoanele peste 65 de ani. Este evident ca avem nevoie de masuri speciale, dar si de restrictii speciale. Si, astfel, pentru a proteja persoanele peste 65, pentru aceste persoane se vor introduce restrictii speciale, in sensul ca vor trebui, in interesul lor propriu, sa stea practic tot timpul acasa", a subliniat presedintele.In Romania, 18% din populatie are peste 65 de ani. Statisticile de la 1 ianuarie 2018, aratau ca 3.559.957 de romani au de la 65 de ani in sus, potrivit datelor Institutului National de Statistica. Aproape 500.000 dintre acestia sunt in Capitala, dupa cum a anuntat marti primarul general Gabriela Firea , cerand sprijin pentru directiile de asistenta sociale, deoarece nu au capacitatea sa le ajute pe toate in aprovizionarea cu hrana si medicamente."Mai exact, 483.000 de persoane au peste 65 de ani in Capitala Romaniei. Va dati seama ca este un efort foarte mare, un efort imens pe care trebuie sa il faca atat Primaria Capitalei, cat si cele sase primarii de sectoare, prin directiile noastre sociale si prin Politiile locale, care sunt acum coordonate de Politia nationala.Am luat deja legatura cu colegii de la sectoare. De asemenea, cu reprezentantii Politiei, in primul rand, pentru a identifica aceste persoane. Fac apel si la presedintii asociatiilor de proprietari sa ne ajute, sa ne sprijine, sa ne transmita liste cu persoanele pe care le-au identificat. In prima etapa, as spune eu, cele care nu au niciun fel de ajutor din partea familiei", a spus primarul general, la Antena 3.Ea a mentionat ca, in prezent, directiile de asistenta sociala ofera sprijin persoanelor cu dizabilitati, familiilor monopartentale, persoanelor foarte in varsta care nu au sprijin din partea apartinatorilor.