Lumea a celebrat primele mari sarbatori in era coronavirusului. Bilantul negru creste, dar tot mai multe tari vad lumina de la capatul tunelului

LIVE TEXT

Alte 4 decese au fost anuntate

Premierul britanic Boris Johnson a fost externat

ce avem voie sa facem si ce nu avem voie in perioada Sarbatorilor de Paste

812 cadre medicale sunt infectate in Romania cu noul coronavirus

Un medic militar venit de la Cluj la spitalul de Urgenta din Suceava - cel mai mare focar de SARS-CoV-2 din Romania - s-a infectat cu virusul si are simptome usoare de boala

Inca 16 decese provocate de COVID-19 au fost inregistrate in Romania

Ziare.

com