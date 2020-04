Lumea post-Covid, in viziunea ONU: Ceva mai digitalizata si favorabila dictaturilor

Ziare.

com

"Este clar ca asistam la o digitalizare masiva a relatiilor umane odata cu criza si aceasta va avea un impact inevitabil (...) Viitorul va fi mult mai digital decat trecutul. Aceasta va da un impuls enorm inteligentei artificiale, dezvoltarii tuturor activitatilor din spatiul cibernetic", estimeaza Guterres.Aceasta evolutie este insotita si de riscuri, noteaza el, remarcandu-l in special pe acela ca "aceasta boala sa creeze mecanisme de control ale societatii care sa poata ajuta dictaturile, ceea ce desigur va trebui sa reusim sa evitam in viitor".Ca probabil unic element pozitiv al actualelor masuri de izolare si de reducere a activitatii economice Guterres a remarcat scaderea emisiilor de gaze cu efect de sera, notand insa ca nu virusul este cel care va rezolva problema poluarii, ci o dezvoltare sustenabila care sa tina cont de tintele fixate in materie de schimbari climatice.Criza creata de pandemia de coronavirus nu este o criza financiara precum cea din 2008, ci una umana, dar cu implicatii economice majore, mai constata Guterres, care sugereaza ca fiecare tara sa aloce circa 2% din PIB pentru a o combate.El se arata preocupat in special de tarile slab dezvoltate, cum sunt cele africane, care deocamdata nu au fost afectate semnificativ de pandemie, dar situatia s-ar putea schimba si insista ca statele dezvoltate din nord si care dispun de resurse, desi sunt cele mai afectate de pandemie, sa manifeste "solidaritate" fata pe cele din sud."Fara un sprijin masiv pentru tarile din sud, riscam sa vedem virusul avansand intr-un mod absolut dramatic, ca focul. Cu milioane de persoane infectate si milioane de morti ", spune Guterres. Statele bogate, adauga el, nu trebuie sa uite ca este interesul lor ca acest virus sa fie eradicat pe toata planeta, dat fiind riscul revenirii lui pe teritoriile lor.