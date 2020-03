Luminita la capatul tunelului: In Romania incepe testarea medicamentului pentru Covid-19

In cateva luni de zile cred ca acest medicament va fi disponibil

Romania, la un pas de Scenariul 4. Situatia e critica in lume

LIVE

Ziare.

com

"Am facut demersuri la biroul OMS pentru Europa si ma bucur ca am reusit sa includem si Romania, probabil Institutul Matei Bals, pe lista centrelor unde se va face studiul clinic de faza 3 pentru acest medicament. Studiul va inrola mai multi pacienti din mai multe tari, alaturi de alte produse, astfel incat la sfarsitul lui sa existe suficiente argumente pentru autoritatea americana, FDA, sa poata da aprobarea de productie si punere pe piata.", a spus prof. univ. dr. Rafila.Prof. Rafila a precizat ca la "Matei Blas" vor fi testate in paralel 4 scheme terapeutice pentru Covid-19, insa medicamentul realizat in SUA este considerat in literatura de specialitate cel mai promitator.Romania e acum la un pas de scenariul 4, fiind la doar cateva zeci de cazuri distanta de pragul de 2.000 de imbolnaviri. Intr-o saptamana de la primul deces, boala a ucis in tara noastra 46 de persoane si a infectat aproape 300 de cadre medicale.Duminica seara a fost adoptata o noua ordonanta militara. Au fost plafonate preturile pentru energie, gaze, apa si combustibil la nivelul din 29 martie si masuri dure sunt luate pentru personalul medical, care poate fi detasat catre spitalele de stat, inclusiv in alte judete, in functie de nevoile de personal aparute, fara a putea refuza. Totodata, spitalele sau medicii care refuza tratamentul, indiferent daca pacientii sunt confirmati pozitiv sau negativ cu coronavirus, vor fi sanctionati penal.Cu toate acestea, luni s-au inregistrat chiar si demiteri in randul cadrelor medicale, care au spus ca e nedrept sa fie obligate si amenintate penal, fara ca statul sa le asigure echipamente de protectie.Presedintele Klaus Iohannis a facut, luni, un nou apel la romani sa stea in casa, pentru ca doar asa putem evita raspandirea coronavirusului.La nivel global, sunt aproape 740.000 de persoane infectate, dintre care peste 35.000 au murit. Cel mai grav sunt acum afectate Italia, Spania si Statele Unite.