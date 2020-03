Macron cere masuri ferme de control la frontiere

Ziare.

Macron cere UE chiar sa inchida unele puncte de frontiera pentru protejarea unor zone de risc, conform unui comunicat al presedintiei franceze.In cadrul unei convorbiri telefonice cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, Macron a propus controale ferme la punctele de intrare in spatiul Schengen si chiar inchiderea unor astfel de puncte de frontiera pentru a stopa accesul in state sau regiuni unde exista un numar mare de persoane bolnave.Franta este insa la randul ei printre tarile cele mai afectate de epidemia de coronavirus, cu peste 3.000 de cazuri confirmate si 61 de decese.Emmanuel Macron doreste, de asemenea, "evitarea masurilor necoordonate" la nivelul UE, precum cele decise de unele state membre care au instituit restrictii la granite, ceea ce in opinia presedintiei franceze incalca regulile europene.Republica Ceha a anuntat vineri inchiderea totala a frontierelor sale incepand de luni, o inchidere cvasi-completa fiind decisa joi si de Slovacia, in timp ce Polonia, Austria, Slovenia si Ungaria au decis o serie de restrictii la intrarea in aceste tari.Ministerul de Externe austriac a ridicat vineri la maxim nivelul alertei de calatorie pentru Spania, Franta si Elvetia si le-a cerut cetatenilor austrieci aflati in aceste tari foarte afectate de epidemia de coronavirus sa revina cat mai repede posibil in Austria.In comunicatul presedintiei franceze se mai mentioneaza ca Emmanuel Macron a avut o discutie telefonica si cu premierul italian Giuseppe Conte, caruia i-a ''adresat un mesaj de solidaritate si de respect pentru masurile luate de Italia'', care pana in prezent are confirmate 17.660 de cazuri de coronavirus si 1.266 decese provocate de Covid-19.Franta a decis, de asemenea, ca in cateva saptamani sa realizeze impreuna cu Italia si alte tari din UE comenzi comune pentru materiale medicale destinate sustinerii functiilor respiratorii in cazul bolnavilor internati.