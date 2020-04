Macron spune ca are indoieli privind modul in care China a gestionat pandemia de coronavirus

Ziare.

com

"Sa nu avem acea naivitate care consta in a spune ca este mult mai puternic", a subliniat presedintele francez in legatura cu modul in care China a gestionat situatia. "Nu stim. Si, evident, s-au intamplat lucruri pe care nu le stim", a adaugat el, in timp ce Marea Britanie a avertizat joi China ca va trebui sa raspunda unor "intrebari dure" legate de gestionarea crizei coronavirusului.Rezervele exprimate de seful statul francez s-au alaturi semnelor de intrebare ridicate de Londra si Washington.Marea Britanie a avertizat joi China ca va trebui sa raspunda unor "intrebari dure cu privire la aparitia coronaviruslui si de ce nu a fost oprit mai devreme".La randul sau, administratia Trump a acuzat Beijingul ca a "ascuns" gravitatea pandemiei la declansarea sa in China si a suspendat marti contributia americana la functionarea Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), reprosandu-i ca s-a aliniat pozitiilor chineze.Rusia a intervenit si ea joi seara pentru a lua apararea Beijingului. Presedintele rus, Vladimir Putin, a apreciat joi, in cursul unei discutii cu omologul sau chinez, Xi Jinping, drept "contraproductive" acuzatiile vizand Beijingul, suspectat de dezinformare in privinta noului coronavirus aparut in China.