MAE anunta ca pana acum nu sunt romani infectati cu noul coronavirus in Italia

MAE mai spune ca, avand in vedere comunitatea numeroasa de cetateni romani din regiunile afectate, la nivelul Ambasadei Romaniei la Roma a fost constituit un task force care se afla in legatura constanta cu Protectia Civila Italiana si alte autoritati italiene cu atributii in gestionarea situatiei.MAE recomanda cetatenilor romani sa respecte cu strictete recomandarile autoritatilor italiene pe acest subiect.In contextul aparitiei unor noi cazuri confirmate de infectie cu virusul Covid-19 (coronavirus) in Republica Italiana, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile italiene au luat o serie de masuri de natura a preveni raspandirea virusului in regiunile care concentreaza marea majoritate a cazurilor - Lombardia si Veneto.Masurile includ inchiderea localurilor publice, anularea activitatilor sportive sau recreative, suspendarea cursurilor scolare si emiterea de alerte pentru urgenta sanitara care sfatuiesc cetatenii sa ramana in case.MAE reitereaza ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Roma:Consulatului General al Romaniei la Milano:si Consulatului General al Romaniei la Trieste:apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.Cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta, au la dispozitie si numarul de telefon de permanenta al Ambasadei Romaniei la Roma: +393451473935, respectiv al oficiilor consulare la Milano:si Trieste: